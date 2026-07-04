Transfer bizar pentru golgheter Fostul atacant al lui Dinamo a ajuns în liga a treia: „Am simțit că aici pot avea succes”

Goncalo Gregorio (31 de ani), fost atacant al lui Dinamo, a semnat cu SV Waldhof Mannheim, echipă din al treilea eșalon al Germaniei.

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Gregorio a ajuns la Dinamo în iulie 2023, după revenirea „câinilor” în Liga 1. A bifat 8 goluri și 2 pase decisive, ajutând echipa să evite o nouă retrogradare.

Goncalo Gregorio a semnat cu SV Waldhof Mannheim

După aventura din România, lusitanul a petrecut doi ani la FC Noah.

În sezonul 2024/25, unul în care a fost antrenat de compatriotul Rui Mota, a fost golgheterul preliminariilor Conference League (6 goluri) și al primei ligi din Armenia (20). A câștigat și două trofee, campionatul și cupa.

Mota a plecat la Ludogorets, iar Gregorio nu a mai avut aceleași cifre. Acum, cei doi se reunesc la SV Waldhof Mannheim, echipă care a terminat sezonul 2025/26 pe locul 10 în a treia ligă a Germaniei.

Goncalo Gregorio a semnat cu SV Waldhof Mannheim (Foto: Instagram @svw07_official)

Noul club al lui Gregorio a precizat că atacantul a trecut cu succes de „un control medical amănunțit” și va purta tricoul cu numărul 9.

Îmi asum această sarcină aici, la Waldhof, cu mult entuziasm. Alături de Rui, am jucat unul dintre cele mai de succes sezoane ale mele. Aștept cu nerăbdare să descopăr cultura fotbalului german, care m-a interesat întotdeauna foarte mult. Indiferent unde joc, îmi doresc să am succes. În cadrul discuțiilor, am simțit că acest lucru este posibil aici. Goncalo Gregorio, fost atacant Dinamo

De-a lungul carierei, Goncalo Gregorio a mai trecut pe la Belenenses, Setubal, Loures, Casa Pia, Leixoes, Farense, Vilafranquense, Pacos Ferreira, Braga B (toate din Portugalia) și Zaglebie Sosnowiec (Polonia).

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