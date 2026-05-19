Ordinea meciurilor de la baraj  Când se joacă partidele care vor decide ultimele două participante în viitorul sezon al Ligii 1

Tragerea la sorți pentru ordinea disputării meciurilor de baraj pentru menținerea/promovarea în Liga 1 a avut loc marți, 19 mai, la Casa Fotbalului.

În ce ordine se vor desfășura partidele, mai jos.

La finalul play-out-ului din Liga 1, Metaloglobus și Unirea Slobozia au retrogradat în divizia secundă, în timp ce Farul și Hermannstadt se vor lupta pentru menținerea în primul eșalon.

Ordinea disputării meciurilor de la baraj

Corvinul Hunedoara și Sepsi au promovat direct în Liga 1, iar FC Voluntari și Chindia Târgoviște s-au calificat în bagajul de menținere/promovare.

Astfel, Farul o va întâlni pe Chindia, în timp ce Hermannstadt se va duela cu FC Voluntari.

Ordinea meciurilor stabilită după tragerea la sorți:

Manșa tur

Sâmbătă, 23 mai, ora 17:30: Chindia Târgoviște – Farul Constanța

Duminică, 24 mai, ora 17:30: Hermannstadt – FC Voluntari

Manșa retur

Duminică, 31 mai, ora 20:30: Farul Constanța – Chindia Târgoviște

Luni, 1 iunie, ora 20:30: FC Voluntari – Hermannstadt

Barajul se va disputa în dublă manșă, în 23 și 31 mai. Toate meciurile vor fi transmise în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Deși a terminat pe ultimul loc în play-off-ul Ligii a 2-a, Chindia va juca la barajul pentru promovare pentru că FC Bihor și Steaua, formațiile aflate pe locurile 4 și 5, nu au drept de promovare.

Clasament final play-out Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 UTA Arad - nu are licență de Europa ❌ 9 39* 8 FCSB - baraj Conference ⤴️ 9 37 9 Oțelul - nu are licență de Europa ❌ 9 35* 10 FC Botoșani - baraj Conference ⤴️ 9 33 11 Csikszereda - salvată de la retrogradare✅ 9 33 12 Petrolul salvată de la retrogradare✅ 9 25 13 Farul - baraj de menținere ↔️ 9 25* 14 Hermannstadt - baraj de menținere ↔️ 9 25* 15 Unirea Slobozia - retrogradată ⤵️ 9 22* 16 Metaloglobus București - retrogradată ⤵️ 9 16 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

