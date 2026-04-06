Napoli – AC Milan, meciul care poate decide lupta la titlu în Serie A  

Napoli și AC Milan se duelează în meciul etapei din Serie A, care începe de la ora 21:45, ora României.

Meciul se joacă în cadrul etapei a 31-a din campionatul Italiei.

Napoli și AC Milan au nevoie de cele trei puncte puse în joc

În urma succesului obținut de Inter Milano contra celor de la AS Roma, scor 5-2, formația antrenată de Cristi Chivu și-a consolidat poziția, ajungând la un avans de nouă puncte față de AC Milan și de 10 puncte față de Napoli.

În acest context, victoria pare singurul deznodământ cu adevărat favorabil pentru cele două echipe care se înfruntă astăzi. Napoli a strâns 62 de puncte în cele 30 de etape disputate până în prezent, având un bilanț de 19 victorii, 5 remize și 9 înfrângeri, iar diferența față de adversara directă este de numai un punct. Un egal sau un eșec ar însemna pentru napoletani fie menținerea la distanță de Inter, fie o desprindere și mai mare a celor de la AC Milan.

Formația lui Antonio Conte traversează o perioadă excelentă, cu patru victorii în ultimele cinci partide din Serie A, astfel că moralul echipei este foarte ridicat înaintea confruntării cu milanezii.

De partea cealaltă, AC Milan a pierdut teren în tentativa de a ține pasul cu Inter, după câteva rezultate nefavorabile: înfrângerea din deplasare cu Lazio, scor 1-0, în urmă cu două etape, dar și eșecul în fața Parmei, tot 1-0, consemnat acum cinci runde.

Pronosticurile pe care le alegem pentru Napoli - AC Milan

Bookmakerii acordă o cotă favorabilă gazdelor, ce au cota 2.49 pentru un potențial succes astăzi, dat fiind și faptul că joacă pe teren propriu. Oaspeții au cota 2.96 pentru o eventuală victorie. Un rezultat de egalitate este creditat cu cota 3.16.

Cele două formații și-au împărțit victoriile în ultimele cinci dueluri directe, Napoli având câștig de cauză în ultimul duel din decembrie, când a câștigat Supercupa Italiei, scor 2-0:

AC Milan – Napoli – 2-1;

Napoli – AC Milan – 2-1;

AC Milan – Napoli 0-2;

AC Milan – Napoli 1-0;

Napoli – AC Milan – 2-2.

Astfel, predicția noastră pentru duelul de azi este: Peste 0.5 goluri în prima repriză Napoli, pronostic ce are cota 2.19. Este o alegere favorabilă, mai ales că gazdele au înscris cel puțin un gol în prima repriză în 7 din ultimele 8 meciuri disputate în Serie A.

*Notă: cotele pot suferi modificări înainte de startul partidei.