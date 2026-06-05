Favorita lui Chivu la Mondial Tehnicianul român atrage atenția asupra unei naționale: „Va fi o surpriză”

- Cristi Chivu (45 de ani) a oferit un interviu amplu în presa din Italia, în cadrul căruia a vorbit și despre Campionatul Mondial din această vară.
- Turneul final va avea loc în SUA, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie.
Tehnicianul român a venit cu mai multe detalii despre planurile pe care le are pentru sezonul viitor, după ce a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. A abordat și subiectul principal al următoarelor săptămâni.
Cristi Chivu: „Atenție la Maroc, va fi o surpriză”
În ceea ce privește șansele naționalelor la Mondialul din această vară, Chivu merge pe mâna principalelor favorite, însă o vede pe Maroc drept o echipă care ar putea surprinde.
„Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina. Dar atenție la Maroc, va fi o surpriză”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.
Maroc a făcut o figură impresionantă și la precedenta ediție a Campionatului Mondial, când a ajuns până în semifinale, unde a fost eliminată de Franța, scor 0-2.
Africanii au terminat apoi turneul pe locul 4, după finala mică pierdută în fața Croației, 1-2.
Lotul Marocului pentru CM 2026
- Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)
- Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilia), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria Elmainah (Paris)
- Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khanouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
- Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)
Programul Marocului în faza grupelor
- Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 01:00
- Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 01:00
- Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 01:00