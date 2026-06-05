Favorita lui Chivu la Mondial Tehnicianul român atrage atenția asupra unei naționale: „Va fi o surpriză”
Cristi Chivu
Campionatul Mondial

Favorita lui Chivu la Mondial Tehnicianul român atrage atenția asupra unei naționale: „Va fi o surpriză”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.06.2026, ora 20:02
alt-text Actualizat: 05.06.2026, ora 20:02
  • Cristi Chivu (45 de ani) a oferit un interviu amplu în presa din Italia, în cadrul căruia a vorbit și despre Campionatul Mondial din această vară.
  • Turneul final va avea loc în SUA, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie.
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Tehnicianul român a venit cu mai multe detalii despre planurile pe care le are pentru sezonul viitor, după ce a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. A abordat și subiectul principal al următoarelor săptămâni.

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Cristi Chivu: „Atenție la Maroc, va fi o surpriză”

În ceea ce privește șansele naționalelor la Mondialul din această vară, Chivu merge pe mâna principalelor favorite, însă o vede pe Maroc drept o echipă care ar putea surprinde.

„Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina. Dar atenție la Maroc, va fi o surpriză”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Maroc a făcut o figură impresionantă și la precedenta ediție a Campionatului Mondial, când a ajuns până în semifinale, unde a fost eliminată de Franța, scor 0-2.

Africanii au terminat apoi turneul pe locul 4, după finala mică pierdută în fața Croației, 1-2.

Lotul Marocului pentru CM 2026

  • Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)
  • Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilia), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria Elmainah (Paris)
  • Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khanouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)
  • Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

Programul Marocului în faza grupelor

  • Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 01:00
  • Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 01:00
  • Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 01:00
6 zile
au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

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