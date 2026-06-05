Favorita lui Chivu la Mondial Tehnicianul român atrage atenția asupra unei naționale: „Va fi o surpriză”

Cristi Chivu (45 de ani) a oferit un interviu amplu în presa din Italia, în cadrul căruia a vorbit și despre Campionatul Mondial din această vară.

Turneul final va avea loc în SUA, Mexic și Canada între 11 iunie și 19 iulie.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul român a venit cu mai multe detalii despre planurile pe care le are pentru sezonul viitor, după ce a ajuns la un acord cu Inter pentru prelungirea contractului. A abordat și subiectul principal al următoarelor săptămâni.

Cristi Chivu: „Atenție la Maroc, va fi o surpriză”

În ceea ce privește șansele naționalelor la Mondialul din această vară, Chivu merge pe mâna principalelor favorite, însă o vede pe Maroc drept o echipă care ar putea surprinde.

„Favoritele mele sunt Spania, Franța și Argentina. Dar atenție la Maroc, va fi o surpriză”, a declarat Cristi Chivu, potrivit gazzetta.it.

Maroc a făcut o figură impresionantă și la precedenta ediție a Campionatului Mondial, când a ajuns până în semifinale, unde a fost eliminată de Franța, scor 0-2.

Africanii au terminat apoi turneul pe locul 4, după finala mică pierdută în fața Croației, 1-2.

Lotul Marocului pentru CM 2026

Portari: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces)

Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Royal Armed Forces) Fundași: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilia), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria Elmainah (Paris)

Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Nayef Aguerd (Marsilia), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (PSG), Zakaria Elmainah (Paris) Mijlocași: Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khanouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Samir El Mourabet (Strasbourg), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khanouss (Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Atacanți: Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis), Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasbourg), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Frankfurt)

Programul Marocului în faza grupelor

Brazilia - Maroc, 14 iunie, ora 01:00

Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 01:00

Maroc - Haiti, 25 iunie, ora 01:00

6 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport