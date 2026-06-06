Hagi vrea să rupă blestemul din Ghencea „Regele” revine pe arena unde a trăit coșmarul cu Slovenia și caută prima victorie acasă ca selecționer, contra Țării Galilor

Amicalul cu Țara Galilor îi oferă lui Gheorghe Hagi șansa de a bifa o premieră în cariera de selecționer: prima victorie pe teren propriu în fruntea echipei naționale.

România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, cu începere de la ora 20:45 și va fi transmis în direct pe Prima TV și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Amicalul România - Țara Galilor, programat sâmbătă seara pe stadionul Steaua, va marca un moment special pentru Gheorghe Hagi (61 de ani).

România - Țara Galilor, primul meci acasă al selecționerului Gheorghe Hagi după 25 de ani

„Regele” revine după 25 de ani pe arena care i-a oferit unele dintre cele mai mari satisfacții ca jucător, dar și una dintre cele mai dureroase dezamăgiri din cariera de antrenor.

„Pe stadionul Steaua am făcut numai succese ca fotbalist, dar am pierdut cu Slovenia acolo la începutul meu în antrenorat, când eram foarte tânăr. Am avut ghinion!

Acum sper să fiu altul, iar lucrurile să fie pozitive de acum încolo”, a declarat selecționerul României în urmă cu două săptămâni.

Primul meci în Ghencea: 1-1 cu Georgia

Gică Hagi a condus România pentru prima dată în 2001, imediat după retragerea din activitate. În acel mandat scurt, „Regele” a disputat doar două partide pe teren propriu, ambele pe vechiul stadion din Ghencea.

Primul meci a avut loc pe 6 octombrie 2001, când România a remizat cu Georgia, scor 1-1, în preliminariile Campionatului Mondial din 2002.

Tricolorii au evitat înfrângerea abia pe final, prin golul marcat de Gheorghe Popescu în minutul 88, după ce Alexander Iashvili deschisese scorul pentru oaspeți în minutul 54.

Ghencea, locul unde Hagi și-a încheiat primul mandat după coșmarul cu Slovenia din 2001

Cel de-al doilea meci al lui Hagi pe banca naționalei în Ghencea s-a transformat însă într-o dezamăgire care avea să marcheze fotbalul românesc pentru mulți ani.

Pe 14 noiembrie 2001, România primea vizita Sloveniei în manșa secundă a barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din 2002. Învinși cu 2-1 în tur, la Ljubljana, tricolorii erau obligați să câștige pentru a obține biletul spre turneul final din Japonia și Coreea de Sud.

Într-un stadion Steaua arhiplin, echipa pregătită de Gică Hagi nu a reușit decât o remiză, 1-1, rezultat insuficient pentru calificare. Eliminarea a însemnat nu doar ratarea Mondialului din 2002, ci și finalul primului mandat al lui Gheorghe Hagi ca selecționer.

Gică Hagi și-a început cariera de antrenor direct pe banca naționalei României

Acel baraj pierdut cu Slovenia a deschis cea mai lungă perioadă fără participare la un Campionat Mondial din istoria naționalei, România nereușind să mai ajungă la turneul final în anii care au urmat.

VIDEO. Rezumat România - Slovenia 1-1 (2001), ultimul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei, disputat în Ghencea

Sperăm să câștigăm meciul cu Țara Galilor. La echipa națională trebuie să fim pragmatici, trebuie să producem rezultate, pentru că rezultatul pozitiv îți aduce încredere. Singurul obiectiv la echipa națională este să încerci să devii cel mai bun. Trebuie să construim o mentalitate de campion” Gică Hagi, selecționer România

Gică Hagi, în căutarea primei victorii ca selecționer pe teren propriu

Gică Hagi a debutat în al doilea mandat cu o remiză, 1-1, în amicalul disputat pe 2 iunie la Tbilisi, împotriva Georgiei.

Astfel, înaintea duelului cu Țara Galilor, selecționerul are un bilanț de șase meciuri la conducerea României: o victorie în deplasare, patru remize și o înfrângere în barajul de coșmar cu Slovenia.

Amicalul România - Țara Galilor va fi condus la centru de arbitrul norvegian Rohit Saggi. Acesta va fi asistat de conaționalii săi Anders Olav Dale și Jorgen Ronning Valstadsve, în timp ce Szabolcs Kovacs (România) va îndeplini rolul de al patrulea oficial.

Bilanțul lui Gheorghe Hagi ca selecționer al României:

15 august 2001: Slovenia - România 2-2 (amical)

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2 (preliminarii CM 2002)

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1 (preliminarii CM 2002)

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1 (baraj CM 2002)

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1 (baraj CM 2002)

2 iunie 2026: Georgia - România 1-1 (amical)

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România 1-1

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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