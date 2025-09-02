Avem 3 portari în lotul naționalei, cu aspirații sensibil egale să prindă postul de titular.

Cine merită, așadar, dintre Sava, Moldovan și Târnovanu?

Regula jucătorului sub 21 de ani, coșmarul patronilor de club mânuitori de cash și al antrenorilor cu viziune medievală, a furnizat încă o dilemă.

De data aceasta, selecționerului Mircea Lucescu.

Doi dintre cei 3 portari ai naționalei sunt produși ai normei U21. Vorbim despre Ștefan Târnovanu, 25 de ani, și Răzvan Sava, 23 de ani. Cel de-al treilea convocat pentru acțiunea Canada, meci amical, Cipru, meci din preliminarii CM 2026, este Horațiu Moldovan, 27 de ani.

Lucescu e de invidiat, nu de compătimit

Dacă îl compătimești pe un antrenor că are prea mulți jucători dintre care să aleagă este ca și cum l-ai plânge pe miliardar că nu mai știe cum să-și cheltuiască banii.

Așa că trebuie să stabilim de la început. Mircea Lucescu se află în situația privilegiată de a alege dintre 3 portari remarcabili. Nu excelenți, dar foarte buni.

Naționala României se poate plânge de multe, că nu are un fundaș stânga de mare valoare (un cumul de Bancu și Borza?), că îi lipsește un mijlocaș de creație care să se completeze cu Stanciu ori că, în lipsa lui Bîrligea, nu se vede în zare un vârf ca lumea (Munteanu, brother Louie, a devenit un soi de domnu’ Goe al lu’ nenea Neluțu), dar nu se poate văita că nu are de unde alege omul din poartă.

4 criterii de evaluare

Mircea Lucescu are la dispoziție un portar care joacă meci de meci în campionat și în cupele europene, Târnovanu, și doi portari legitimați la formații din Top 5 campionate, Spania și Italia.

Să îi luăm pe rând, în ordinea valorii și statutului clubului de care aparțin. Și convenind 4 criterii importante, pe baza cărora am putea obține o evaluare logică a potențialului acestora.

Criteriile sunt:

A. colaborarea cu apărarea

B. reflexele

C. ieșirile pe centrări

D. jocul cu piciorul.

Este o convenție, dar una bazată pe observații la care orice microbist a avut acces, ca și autorul articolului de față.

Sava: titular în Serie A!

Răzvan Sava apără poarta lui Udinese, echipa care tocmai a învins cu 2-1 Interul lui Cristi Chivu, care Inter bătuse covoare pe spinarea lui Torino, 5-0.

Titular la o formație medie din Serie A (locul 12 din 20 în ediția trecută a Serie A), cu un fizic bun, înalt (1,97 metri), dar nu deșirat, Sava a fost și portarul naționalei U21 la recentul Campionat European.

Acolo unde a avut evoluții sub ceea ce arată la Udinese, vădind dificultăți, culmea, la mingile înalte. La centrări, dar mai ales șuturile înalte.

Faptul că Udinese continuă să îi acorde credit spune mai mult decât impresiile noastre poate subiective. La cei 23 de ani ai lui, este și cel mai tânăr, deci și cu perspectiva de progres cea mai importantă.

H. Moldovan: bun, dar nu apără

Horațiu Moldovan este în continuare jucătorul lui Atletico Madrid, fiind împrumutat la nou promovata Real Oviedo. Acolo unde a fost rezervă în primele 3 etape din La Liga, reușind să prindă poarta fostei echipe a lui Marius Lăcătuș doar în câteva partide amicale care au precedat startul oficial al campionatului spaniol.

Împrumutat la dorința lui expresă la Sassuolo în sezonul trecut, unde a și apărat în 27 de meciuri, Moldovan a căutat din nou aceeași rețetă pentru a rămâne în azimutul selecționerului. Să meargă la un club mai mic, dar să joace.

Că la Oviedo nu a reușit să se impună nu știm dacă este neapărat din vina lui. Mai puțin înalt decât ceilalți doi (1,86 dacă potrivit Transfermarkt), Horațiu este totuși portarul care iese cel mai bine pe centrări, are un joc de picior mulțumitor și o colaborare eficientă cu apărătorii din fața lui.

Târnovanu, cel mai vizibil

Ștefan Târnovanu are 25 de ani, 1,97 metri, apără cap-coadă poarta campioanei în meciurile de campionat și în cupele europene, având avantajul de neignorat că este cel mai la vedere dintre cei 3 convocați.

În ciuda înălțimii, Târnovanu este un remarcabil portar de reflex, inclusiv la șuturile pe jos. Are în schimb probleme serioase la jocul cu piciorul și încă mai vizibile la ieșirile pe centrări, cornere sau lovituri libere.

La meciul cu Aberdeen doar norocul a făcut ca intervențiile lui hazardate să nu se soldeze cu goluri ale scoțienilor.

Târnovanu este genul de portar care are o comunicare nu atât eficientă, cât foarte zgomotoasă cu apărarea.

O linie de clasament a celor 3, cu note de la 1 la 10 corespunzătoare criteriilor propuse mai înainte, A (colaborarea cu apărarea), B (reflexe), C (ieșiri pe centrări), D (joc cu piciorul), ar arăta (într-o viziune strict personală) după cum urmează.

Nu citi clasamentul, nea Mircea!

Alegerea este a lui Mircea Lucescu, sută la sută.

Oricum, nea Mircea nu este genul de antrenor care să ia în seamă analizele virtuale ale ziariștilor. Odată, demult, când un selecționer a ținut seama de sfatul altfel logic al unui mare ziarist, a ieșit rău.

Așa că dacă Horațiu Moldovan, câștigătorul din tabelul de mai sus, va fi alegerea selecționerului, asta va fi doar o întâmplare.

Ca atenționarea din filmele de ficțiune inspirate din fapte reale. Personajele seamănă, dar nu se identifică.

Cei 3 portari ai noștri sunt persoane cât se poate de reale și sunt și personaje.