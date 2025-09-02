Cristian Geambașu Cine merită să apere?
Opinii

Cristian Geambașu Cine merită să apere?

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 02.09.2025, ora 16:59
alt-text Actualizat: 02.09.2025, ora 17:00
  • Avem 3 portari în lotul naționalei, cu aspirații sensibil egale să prindă postul de titular. 
  • Cine merită, așadar, dintre Sava, Moldovan și Târnovanu?

Regula jucătorului sub 21 de ani, coșmarul patronilor de club mânuitori de cash și al antrenorilor cu viziune medievală, a furnizat încă o dilemă.

De data aceasta, selecționerului Mircea Lucescu.

Doi dintre cei 3 portari ai naționalei sunt produși ai normei U21. Vorbim despre Ștefan Târnovanu, 25 de ani, și Răzvan Sava, 23 de ani. Cel de-al treilea convocat pentru acțiunea Canada, meci amical, Cipru, meci din preliminarii CM 2026, este Horațiu Moldovan, 27 de ani.

Lucescu e de invidiat, nu de compătimit

Dacă îl compătimești pe un antrenor că are prea mulți jucători dintre care să aleagă este ca și cum l-ai plânge pe miliardar că nu mai știe cum să-și cheltuiască banii.

Așa că trebuie să stabilim de la început. Mircea Lucescu se află în situația privilegiată de a alege dintre 3 portari remarcabili. Nu excelenți, dar foarte buni.

Naționala României se poate plânge de multe, că nu are un fundaș stânga de mare valoare (un cumul de Bancu și Borza?), că îi lipsește un mijlocaș de creație care să se completeze cu Stanciu ori că, în lipsa lui Bîrligea, nu se vede în zare un vârf ca lumea (Munteanu, brother Louie, a devenit un soi de domnu’ Goe al lu’ nenea Neluțu), dar nu se poate văita că nu are de unde alege omul din poartă.

4 criterii de evaluare

Mircea Lucescu are la dispoziție un portar care joacă meci de meci în campionat și în cupele europene, Târnovanu, și doi portari legitimați la formații din Top 5 campionate, Spania și Italia.

Să îi luăm pe rând, în ordinea valorii și statutului clubului de care aparțin. Și convenind 4 criterii importante, pe baza cărora am putea obține o evaluare logică a potențialului acestora.

Criteriile sunt:

  • A. colaborarea cu apărarea
  • B. reflexele
  • C. ieșirile pe centrări
  • D.  jocul cu piciorul. 

Este o convenție, dar una bazată pe observații la care orice microbist a avut acces, ca și autorul articolului de față.

Sava: titular în Serie A!

Răzvan Sava apără poarta lui Udinese, echipa care tocmai a învins cu 2-1 Interul lui Cristi Chivu, care Inter bătuse covoare pe spinarea lui Torino, 5-0.

Titular la o formație medie din Serie A (locul 12 din 20 în ediția trecută a Serie A), cu un fizic bun, înalt (1,97 metri), dar nu deșirat, Sava a fost și portarul naționalei U21 la recentul Campionat European.

Acolo unde a avut evoluții sub ceea ce arată la Udinese, vădind dificultăți, culmea, la mingile înalte. La centrări, dar mai ales șuturile înalte.

Faptul că Udinese continuă să îi acorde credit spune mai mult decât impresiile noastre poate subiective. La cei 23 de ani ai lui, este și cel mai tânăr, deci și cu perspectiva de progres cea mai importantă.

H. Moldovan: bun, dar nu apără

Horațiu Moldovan este în continuare jucătorul lui Atletico Madrid, fiind împrumutat la nou promovata Real Oviedo. Acolo unde a fost rezervă în primele 3 etape din La Liga, reușind să prindă poarta fostei echipe a lui Marius Lăcătuș doar în câteva partide amicale care au precedat startul oficial al campionatului spaniol.

Împrumutat la dorința lui expresă la Sassuolo în sezonul trecut, unde a și apărat în 27 de meciuri, Moldovan a căutat din nou aceeași rețetă pentru a rămâne în azimutul selecționerului. Să meargă la un club mai mic, dar să joace.

Că la Oviedo nu a reușit să se impună nu știm dacă este neapărat din vina lui. Mai puțin înalt decât ceilalți doi (1,86 dacă potrivit Transfermarkt), Horațiu este totuși portarul care iese cel mai bine pe centrări, are un joc de picior mulțumitor și o colaborare eficientă cu apărătorii din fața lui.

Târnovanu, cel mai vizibil

Ștefan Târnovanu are 25 de ani, 1,97 metri, apără cap-coadă poarta campioanei în meciurile de campionat și în cupele europene, având avantajul de neignorat că este cel mai la vedere dintre cei 3 convocați.

În ciuda înălțimii, Târnovanu este un remarcabil portar de reflex, inclusiv la șuturile pe jos. Are în schimb probleme serioase la jocul cu piciorul și încă mai vizibile la ieșirile pe centrări, cornere sau lovituri libere.

La meciul cu Aberdeen doar norocul a făcut ca intervențiile lui hazardate să nu se soldeze cu goluri ale scoțienilor.

Târnovanu este genul de portar care are o comunicare nu atât eficientă, cât foarte zgomotoasă cu apărarea.

O linie de clasament a celor 3, cu note de la 1 la 10 corespunzătoare criteriilor propuse mai înainte, A (colaborarea cu apărarea), B (reflexe), C (ieșiri pe centrări), D (joc cu piciorul), ar arăta (într-o viziune strict personală) după cum urmează.

Cristian Geambașu Cine merită să apere? Cristian Geambașu Cine merită să apere?

Nu citi clasamentul, nea Mircea!

Alegerea este a lui Mircea Lucescu, sută la sută.

Oricum, nea Mircea nu este genul de antrenor care să ia în seamă analizele virtuale ale ziariștilor. Odată, demult, când un selecționer a ținut seama de sfatul altfel logic al unui mare ziarist, a ieșit rău.

Așa că dacă Horațiu Moldovan, câștigătorul din tabelul de mai sus, va fi alegerea selecționerului, asta va fi doar o întâmplare.

Ca atenționarea din filmele de ficțiune inspirate din fapte reale. Personajele seamănă, dar nu se identifică.

Cei 3 portari ai noștri sunt persoane cât se poate de reale și sunt și personaje.

Cine ar trebui să fie portarul titular al naționalei României?

Horațiu Moldovan %
Răzvan Sava %
Ștefan Târnovanu %
Echipa Nationala PORTARI razvan sava horatiu moldovan stefan tarnovanu
Știrile zilei din sport
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Media
14:05
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
Citește mai mult
Lovitură pe piața media Unde se vor vedea meciurile din cupele europene în următorii 5 ani în România. Drepturile TV au fost cumpărate azi
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Campionate
14:10
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Citește mai mult
„Încă nu e echipa lui Chivu” Un mare antrenor al Italiei a explicat cum poate avea succes românul la Inter: „Asta aș face în locul lui”
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Nationala
12:17
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
Citește mai mult
Risc major pentru România! Ce s-ar întâmpla cu meciul crucial pentru calificarea la CM 2026 în cazul unor derapaje xenofobe sau rasiste la amicalul cu Canada
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Stranieri
13:24
„Hagi a acceptat!” Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Citește mai mult
„Hagi a acceptat!”  Presa din Turcia, noi detalii despre transferul lui Ianis + Pancu confirmă: „Am vorbit, s-a făcut”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:14
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț
18:46
Protestatarii au oprit La Vuelta! Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao
18:02
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică?
18:53
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Top stiri din sport
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Nationala
09:01
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Citește mai mult
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat”
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Stranieri
09:48
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina, deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Citește mai mult
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » GOLAZO.ro știe exact ce sumă încasează FC U Craiova
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Superliga
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Citește mai mult
Radunovic s-a rupt!  Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Handbal
11:20
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport
Citește mai mult
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport

Echipe/Competiții

fcsb 81 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 17 rapid 10 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 2 uta arad 6 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
03.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share