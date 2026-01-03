Schimbări la CFR Cluj  Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”

CFR Cluj negociază rezilierea contractelor a trei jucători din defensivă.

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a declarat că vrea să aducă alți jucători în schimb.

Finanțatorul Ioan Varga și antrenorul Daniel Pancu au precizat în urmă cu aproximativ două săptămâni că lotul ardelenilor trebuie micșorat, iar lucrurile au început să se miște la gruparea din Gruia.

Kurt Zouma, Marcus Coco și Anton Kresic, aproape de plecarea de la CFR Cluj

Trei fundași sunt pe lista neagră a formației din Gruia. Este vorba de Kurt Zouma, Marcus Coco și Anton Kresic, care ar fi pe punctul să părăsească echipa , anunță fanatik.ro.

CFR Cluj ar dori să le rezilieze contractele celor trei jucători, discuțiile fiind în plină desfășurare. Motivul pentru care clubul ar fi luat această decizie reprezintă salariile foarte mari pe care le au fundașii.

Kurt Zouma câștigă cei mai mulți bani lunar, 35.000 de euro, mult peste media din Liga 1. Anton Kresic și Marcus Coco ar primi și ei 14.000, respectiv 15.000 de euro pe lună.

Dacă luăm în considerare și alte taxe și costuri aferente, CFR Cluj ar economisi aproximativ 100.000 de euro lunar, odată cu plecarea lui Zouma, Coco și Kresic. O sumă importantă, având în vedere situația financiară dificilă în care se află ardelenii.

Ultima decizie în privința fotbaliștilor ar urma să fie luată de Ioan Varga, finanțatorul clubului, mai scrie sursa citată.

Anton Kresic a fost cumpărat de clubul din Gruia în 2024 de la Rijeka, pentru 400.000 de euro. În 2025, acesta a fost împrumutat timp de 4 luni la formația croată Gorica.

44 de meciuri și un gol a reușit Anton Kresic pentru CFR Cluj

Kurt Zouma a ajuns la CFR în septembrie, iar de atunci a evoluat în doar 4 partide, nereușind să se impună la echipa pregătită de Daniel Pancu.

Marcus Coco a fost și el transferat la CFR Cluj tot în septembrie, iar jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 a bifat doar 10 apariții în tricoul clujenilor.

Iuliu Mureșan: „Suntem în discuții cu doi fundași centrali”

Iuliu Mureșan, președintele echipei, a declarat că vrea să aducă înlocuitori pentru jucătorii care vor pleca din linia defensivă.

„Vrem să mai aducem. Suntem în discuții avansate cu doi fundași centrali. Aș fi vrut să fie la reunire (n.r. care are loc sâmbătă, 3 ianuarie), să vedem dacă reușim” , a declarat Mureșan, citat de digisport.ro.

Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, este aproape de un transfer în MLS, la DC United. Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut mai are de trecut vizita medicală, programată pe 5 ianuarie, în Elveția.

Clubul american ar fi pus ochii și pe un alt jucător al clubului din Gruia. Meriton Korenica ar fi și el dorit de DC United.

Pentru CFR urmează meciul cu Oțelul Galați de pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

