Schimbări la CFR Cluj  Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”
CFR Cluj
Superliga

Schimbări la CFR Cluj Trei jucători pleacă, alții vin: „Aș fi vrut să fie la reunire”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 10:10
alt-text Actualizat: 03.01.2026, ora 10:16
  • CFR Cluj negociază rezilierea contractelor a trei jucători din defensivă.
  • Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a declarat că vrea să aducă alți jucători în schimb.

Finanțatorul Ioan Varga și antrenorul Daniel Pancu au precizat în urmă cu aproximativ două săptămâni că lotul ardelenilor trebuie micșorat, iar lucrurile au început să se miște la gruparea din Gruia.

Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește și
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri

Kurt Zouma, Marcus Coco și Anton Kresic, aproape de plecarea de la CFR Cluj

Trei fundași sunt pe lista neagră a formației din Gruia. Este vorba de Kurt Zouma, Marcus Coco și Anton Kresic, care ar fi pe punctul să părăsească echipa, anunță fanatik.ro.

CFR Cluj ar dori să le rezilieze contractele celor trei jucători, discuțiile fiind în plină desfășurare. Motivul pentru care clubul ar fi luat această decizie reprezintă salariile foarte mari pe care le au fundașii.

Kurt Zouma câștigă cei mai mulți bani lunar, 35.000 de euro, mult peste media din Liga 1. Anton Kresic și Marcus Coco ar primi și ei 14.000, respectiv 15.000 de euro pe lună.

Dacă luăm în considerare și alte taxe și costuri aferente, CFR Cluj ar economisi aproximativ 100.000 de euro lunar, odată cu plecarea lui Zouma, Coco și Kresic. O sumă importantă, având în vedere situația financiară dificilă în care se află ardelenii.

Ultima decizie în privința fotbaliștilor ar urma să fie luată de Ioan Varga, finanțatorul clubului, mai scrie sursa citată.

Anton Kresic a fost cumpărat de clubul din Gruia în 2024 de la Rijeka, pentru 400.000 de euro. În 2025, acesta a fost împrumutat timp de 4 luni la formația croată Gorica.

44 de meciuri
și un gol a reușit Anton Kresic pentru CFR Cluj

Kurt Zouma a ajuns la CFR în septembrie, iar de atunci a evoluat în doar 4 partide, nereușind să se impună la echipa pregătită de Daniel Pancu.

Marcus Coco a fost și el transferat la CFR Cluj tot în septembrie, iar jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1 a bifat doar 10 apariții în tricoul clujenilor.

Iuliu Mureșan: „Suntem în discuții cu doi fundași centrali”

Iuliu Mureșan, președintele echipei, a declarat că vrea să aducă înlocuitori pentru jucătorii care vor pleca din linia defensivă.

„Vrem să mai aducem. Suntem în discuții avansate cu doi fundași centrali. Aș fi vrut să fie la reunire (n.r. care are loc sâmbătă, 3 ianuarie), să vedem dacă reușim”, a declarat Mureșan, citat de digisport.ro.

Louis Munteanu, atacantul CFR-ului, este aproape de un transfer în MLS, la DC United. Golgheterul Ligii 1 din sezonul trecut mai are de trecut vizita medicală, programată pe 5 ianuarie, în Elveția.

Clubul american ar fi pus ochii și pe un alt jucător al clubului din Gruia. Meriton Korenica ar fi și el dorit de DC United.

Pentru CFR urmează meciul cu Oțelul Galați de pe 18 ianuarie, de la ora 17:45, din cadrul etapei 22 din Liga 1.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova2140
2Rapid2139
3Botoșani2138
4Dinamo2138
5Argeș2134
6Oțelul2133
7U Cluj2133
8UTA2132
9FCSB2131
10Farul Constanța2127
11CFR Cluj2126
12Unirea Slobozia2121
13Petrolul2120
14Csikszereda2116
15Hermannstadt2113
16Metaloglobus2111

Citește și

Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
23:22
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Superliga
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
Citește mai mult
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
CFR Cluj liga 1 kurt zouma anton kresic ioan varga marcus coco
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share