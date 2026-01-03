O părăsește pe Rapid Nu a bifat niciun minut în acest sezon și e pe punctul de a pleca din Giulești

Fundașul Cristi Ignat (22 de ani) ar putea fi cedat de Rapid sub formă de împrumut, pentru a putea bifa mai multe minute.

Ce echipă ar fi pe urmele jucătorului, mai jos.

Cristi Ignat abia a revenit după accidentarea la umăr suferită în ultima etapă a sezonului precedent, în meciul pierdut de Rapid cu CFR, scor 1-4.

Din cauza problemelor, fundașul nu a mai jucat din luna mai 2025 pentru formația din Giulești.

Cristi Ignat, aproape de despărțirea de Rapid

Cristi Ignat nu a bifat niciun minut pentru Rapid în acest sezon, iar acum giuleștenii ar fi dispuși să-l cedeze sub formă de împrumut la o altă echipă pentru a juca mai mult , scrie prosport.ro.

Echipa pregătită de Costel Gâlcă stă foarte bine din punct de vedere defensiv și dispune de patru apărători centrali: Lars Kramer, Leo Bolgado, Alexandru Pașcanu și Denis Ciobotariu.

În acest context, Cristi Ignat nu ar mai avea foarte multe șanse să prindă minute la Rapid, de aceea Costel Gâlcă ar fi dispus să renunțe, pentru moment, la serviciile fundașului.

1 milion de euro este cota de piață a lui Cristi Ignat, conform Transfermarkt

Cristi Ignat a fost crescut de academia celor de la Rapid. A făcut pasul la echipa mare în 2021, iar după a mai fost împrumutat la CS Mioveni. A bifat 37 de partide în tricoul giuleștenilor.

FOTO. Accidentarea lui Cristi Ignat, în Rapid - CFR 1-4

Petrolul l-ar dori pe Cristi Ignat

Petrolul Ploiești ar dori să-l împrumute pe Cristi Ignat până la finalul sezonului, în contextul potențialei lui plecări de la Rapid, mai scrie sursa citată.

„Lupii galbeni” au nevoie de întăriri în defensivă. Yohan Roche, fundașul central al echipei, s-a calificat cu naționala Beninului în optimile Cupei Africii și va mai lipsi o perioadă.

În plus, Franjo Prce este accidentat, iar Eugen Neagoe se mai poate baza pe trei apărători centrali: Guilherme, Paul Papp și Jerome Onguene.

Naționala lui Yohan Roche va întâlni în optimi Egipt, pe 5 ianuarie.

Fundașul va rata și cantonamentul Petrolului din Antalya. Acesta intră și în ultimele 6 luni de contract și poate semna cu orice formație.

