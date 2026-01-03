Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis
Vladislav Blănuță FOTO: Instagram Dynamo Kiev / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 03.01.2026, ora 10:38
  • Dinamo insistă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dinamo Kiev.

Plecat în Ucraina în vară, fostul atacant de la FCU Craiova nu a reușit să se impună, fiind implicat și într-un scandal, după ce a distribuit mai multe postări pro-ruse.

Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește și
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri

Dinamo insistă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță

Gruparea bucureșteană încearcă să transfere un atacant în această perioadă de iarnă, una dintre ținte fiind Blănuță, vârful pentru care Dinamo Kiev a plătit două milioane de euro.

Cele două cluburi se află în negocieri avansate pentru a parafa împrumutul atacantului. În acest moment, singura problemă ar fi reprezentată de durata pe care Blănuță ar urma să o petreacă la București, scrie fanatik.ro.

Dinamo vrea să obțină un împrumut de un an cu opțiune de cumpărare, în timp ce oficialii de la Dinamo Kiev nu ar fi dispuși să-l cedeze pentru mai mult de 6 luni.

Negocierile dintre cele două cluburi nu se poartă prin intermediari, ci direct, fiind implicat chiar și Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev.

1,5 milioane de euro
este cota lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Dinamo vrea un împrumut pe o perioadă mai lungă, care să îi permită lui Blănuță să se integreze, în timp ce conducătorii trupei din Kiev nu doresc să renunțe la controlul asupra jucătorului pe o perioadă îndelungată.

Până în acest moment nu s-a ajuns la un acord între cele două părți, însă discuțiile vor continua.

Citește și

Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Campionate
23:22
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
Citește mai mult
Meci încins pentru Istvan Kovacs Arbitrul român a stârnit controverse în  Emirate, după ce a anulat un gol și a dat un roșu + alte șase „galbene” în prelungiri
„Au fost cele mai grele zile”  Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere
Superliga
22:31
„Au fost cele mai grele zile” Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere
Citește mai mult
„Au fost cele mai grele zile”  Florin Tănase a vorbit despre cel mai dificil moment trăit la FCSB în 2025 » Ce spune despre retragere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
dinamo bucuresti liga 1 Vladislav Blănuță dynamo kiev Igor Surkis
Știrile zilei din sport
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
Superliga
12:43
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia
Citește mai mult
Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj Cu ce echipă s-a înțeles fundașul formației din Gruia 
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Diverse
13:26
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Citește mai mult
L-a făcut pe Maduro să plângă Decizia care l-a afectat pe președintele Venezuelei, capturat de SUA: „A fost oribil”
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Campionate
10:42
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
Citește mai mult
Are Barcelona la picioare FOTO: Joan Garcia, evoluție senzațională în derby-ul cu Espanyol » Intervenții și cifre incredibile
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Campionate
11:54
„Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Citește mai mult
 „Made in Romania”, în vestiar la Al-Ahli VIDEO: Ivan Toney și colegii lui au sărbătorit „românește” victoria cu echipa lui Cristiano Ronaldo
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:23
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
„Mi-a spus că nu are cancer” Englezii l-au sunat pe Dan Petrescu după ce au văzut ultimele imagini: „Într-o lună vrea să revină pe bancă!”
20:33
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
Ciubotaru, avertizat Mesajul lui Dorinel Munteanu pentru jucătorul dorit cu insistență de FCSB: „Să nu cadă în capcană”
20:28
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
Hat-trick de senzație FOTO. Pariul lui Xabi Alonso, dezlănțuit în lipsa lui Mbappe! Primele goluri în La Liga
18:16
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
FCSB a renunțat la doi jucători Unul a semnat deja pe 3 ani cu Farul, altul merge la retrogradare
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Top stiri din sport
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Superliga
10:20
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
Citește mai mult
Lucescu nu pierde timpul Decizia luată de selecționer în primele zile ale lui 2026. Pregătește barajul cu Turcia pentru CM 2026
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Superliga
03.01
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
Citește mai mult
„E pe cont propriu” Tavi Popescu, pe lista neagră a lui Mihai Stoica: „Am renunțat să mă rog de unii să ajungă fotbaliști”
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Superliga
13:59
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
Citește mai mult
De la Rapid la Petrolul? Doi fotbaliști giuleșteni sunt doriți de ploieșteni: „Sperăm că ajungem la o înțelegere cât mai repede”
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Diverse
03.01
„Să nu vină!” Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”
Citește mai mult
„Să nu vină!”  Valentin Ceaușescu, scos din sărite de un apel despre transferul lui Gică Popescu: „M-am dus după el”

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 16 rapid 11 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share