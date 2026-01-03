Dinamo insistă pentru Blănuță Negocierile cu Dinamo Kiev sunt în toi » Pretențiile „câinilor” și dorința lui Igor Surkis

Dinamo insistă pentru împrumutul lui Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul lui Dinamo Kiev.

Plecat în Ucraina în vară, fostul atacant de la FCU Craiova nu a reușit să se impună, fiind implicat și într-un scandal, după ce a distribuit mai multe postări pro-ruse.

Gruparea bucureșteană încearcă să transfere un atacant în această perioadă de iarnă, una dintre ținte fiind Blănuță, vârful pentru care Dinamo Kiev a plătit două milioane de euro.

Cele două cluburi se află în negocieri avansate pentru a parafa împrumutul atacantului. În acest moment, singura problemă ar fi reprezentată de durata pe care Blănuță ar urma să o petreacă la București, scrie fanatik.ro.

Dinamo vrea să obțină un împrumut de un an cu opțiune de cumpărare, în timp ce oficialii de la Dinamo Kiev nu ar fi dispuși să-l cedeze pentru mai mult de 6 luni.

Negocierile dintre cele două cluburi nu se poartă prin intermediari, ci direct, fiind implicat chiar și Igor Surkis, patronul lui Dinamo Kiev.

1,5 milioane de euro este cota lui Vladislav Blănuță, conform Transfermarkt

Dinamo vrea un împrumut pe o perioadă mai lungă, care să îi permită lui Blănuță să se integreze, în timp ce conducătorii trupei din Kiev nu doresc să renunțe la controlul asupra jucătorului pe o perioadă îndelungată.

Până în acest moment nu s-a ajuns la un acord între cele două părți, însă discuțiile vor continua.

