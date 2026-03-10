„Dinamo nu mai joacă” Basarab Panduru, critic după a treia înfrângere consecutivă a „câinilor”: „Nu mi-a plăcut atitudinea”

CFR Cluj - Dinamo 2-0. Fostul Internațional Basarab Panduru (55 de ani) i-a taxat pe „câini”, după cea de-a treia înfrângere consecutivă în Liga 1.

Dinamo va începe play-off-ul de pe locul 5, iar în prima etapă va juca în deplasare cu Rapid, duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj - Dinamo 2-0 . Basarab Panduru: „Era cel mai important meci al sezonului”

Basarab Panduru consideră că, în urma înfrângerii cu CFR, Dinamo a ratat o mare șansă de a începe play-off-ul cu un moral ridicat, care ar fi ajutat-o să obțină rezultatele dorite.

„ Dinamo pierde cel mai important meci al sezonului. De ce? Dacă ar fi câştigat, termina pe locul al treilea şi avea un moral incredibil înainte de play-off. Baţi la o echipă în mare formă şi te gândeşti că poţi câştiga oriunde.

În prima etapă din play-off, jucai acasă cu echipa de pe locul al patrulea, U Cluj, pe care nu spun c-o baţi, dar e acasă. Cu moralul bun puteai câştiga.

În prima etapă era U Craiova – CFR Cluj, un alt meci pe care să spunem că Universitatea putea să-l piardă. În momentul ăla, Dinamo era pe cai mari, simţea că poate câştiga campionatul.

Că Dinamo nu mai joacă, e altă problemă, dar spun cât de important era meciul ăsta. Era cel mai important meci al sezonului.

Acum Dinamo are trei înfrângeri la rând. Una e să ai moralul după o victorie la CFR acasă, alta după o înfrângere şi trei înfrângeri la rând şi te duci şi la Rapid.

Lucrurile erau clare: dacă bătea la CFR Cluj, era într-o poziţie foarte bună”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Panduru a explicat și ce l-a nemulțumit în partida din Gruia, de luni:

Dacă mă întrebai dacă văd să câştige Dinamo, nu vedeam la începutul meciului, o vedeam să facă egal. Nu mi-a plăcut atitudinea celor care au venit de pe bancă, Ikoko şi trei, patru underi Basarab Panduru

Ultimele trei meciuri jucate de Dinamo în Liga 1:

CFR Cluj - Dinamo 2-0

Dinamo - FC Argeș 0-1

Rapid - Dinamo 2-1

