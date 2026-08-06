„Mi-a ajuns!” Varga amenință că abandonează CFR-ul și anunță destinația: „Aș fi mai apreciat acolo”

CFR CLUJ - TROMSO 0-5. Ioan Varga (55 de ani), patronul formației din Gruia, susține că se gândește să se retragă de la CFR.

Ardelenii sunt ca și eliminați din Europa încă din turul 3 preliminar al Conference League.

Manșa retur va avea loc joia viitoare, în Norvegia, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.

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Finanțatorul ardelenilor e cu nervii la pământ după eșecul rușinos suferit de echipa sa chiar pe propriul teren. Acesta a anunțat deja că antrenorul Antonio Folha va fi demis și nu va pleca singur.

Varga amenință că abandonează CFR-ul pentru o rivală din Liga 1: „Cred că aș fi mai apreciat acolo”

Varga anunțase deja că e posibil să plece la finalul sezonului de la CFR Cluj, iar acum a dezvăluit și destinația. E vorba de UTA Arad!

„Am mai spus și mă repet, anul acesta voi susține clubul din punct de vedere financiar, dar de la anul, va fi o altă poveste.

E posibil să mă duc la Arad, acolo sunt toate condițiile, domnul Falcă e un bun prieten, stiți asta. Cred că acolo aș fi mult mai apreciat. Aici, la CFR, toată lumea cântă prohodul, nimeni nu e cu noi, mi-a ajuns”, a spus Varga, citat de digisport.ro.

Gheorghe Falcă este europarlamentar din partea PNL și fost primar al Aradului, un apropiat al conducerii de la UTA.

CFR va rata faza principală a grupelor pentru al patrulea sezon consecutiv.

Pierderea financiară e uriașă. Suma totală ratată de CFR s-ar ridica la 12,45 de milioane de euro. Acesta este minimul pe care l-ar fi putut obține de la UEFA, dacă ar fi pierdut apoi toate meciurile.

Suma ar fi putut crește considerabil în cazul unor rezultate pozitive. În acest sezon ar avea garantate cel puțin 3,17 milioane de euro doar pentru prezența în faza principală din Conference League.

Cine a eliminat-o pe CFR Cluj din Europa în ultimii ani:

23/24 - turul 2 Conference League: 1-1 și 1-2 cu Adana Demirspor (Turcia)

24/25 - play-off Conference League: 1-0 și 0-3 cu Pafos (Cipru)

25/26 - play-off Conference League: 1-0 și 2-7 cu Hacken (Suedia)

26/27 - turul 3 Conference League: 0-5 cu Tromso (Norvegia)

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