Varga și-a pierdut răbdarea! Ultimul sezon ca patron la CFR Cluj? „M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani?”

Ioan Varga a reacționat dur după situația dificilă în care a ajuns clubul CFR Cluj, din cauza problemelor financiare.

Ardelenii vor înfrunta astăzi Tromso, în prima manșă a turului trei preliminar din Conference League, de la 19:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Patronul clubului din Gruia a susținut, în mai multe rânduri, că nu se pune problema intrării în insolvență, însă situația tot mai dificilă pe sezon ce trece pare să-l fi adus pe capătul răbdării.

Ioan Varga: „ Mi-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani?”

Cea mai mare problemă a clubului vine pe fondul datoriilor și restanțelor financiare, iar ardelenii ar putea pierde și sume importante din Conference League, având în vedere adversarii dificili, Tromso și, mai apoi, Brighton, dacă CFR se va califica în play-off.

În această situație, finanțatorul Ioan Varga plănuiește să mai susțină clubul la acest nivel doar în sezonul actual, fără să mai garanteze pentru următorul.

„M-am săturat de discuțiile astea de insolvență și faliment. Terminați odată cu prostiile! Cât voi fi eu patron la CFR, nu veți vedea clubul acesta în insolvență!

Nu știu cât mai rămân în fotbal, să vedem. M-am săturat și eu! Cât să mai pierd bani? Anul ăsta ajut clubul să facă performanță, dar de la anul nu știu, rămâne de văzut”, a declarat Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

FOTO. Rapid - CFR Cluj 3-1 , ultimul meci jucat de ardeleni

CFR Cluj a trecut de Alashkert în turul doi din Conference, scor 4-1 la general, iar în primele 3 etape ale Ligii 1, a reușit să acumuleze doar 3 puncte, sub conducerea noului tehnician Antonio Folha.

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