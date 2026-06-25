- Dinamo e aproape să rezolve transferul portarului marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani).
- Fotbalistul este legitimat la Braga, formație din Portugalia, iar mutarea ar urma să se facă sub formă de împrumut.
Portarul de 1,89 metri a semnat cu Braga un contract valabil până în 2030, după despărțirea de Strasbourg, în 2025.
Dinamo, aproape să aducă un portar de la Braga
Deși Dinamo intenționează să-l împrumute, clubul din Ștefan cel Mare are și o opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 500.000 de euro.
În cazul în care Dinamo va activa opțiunea la finalul sezonului, Strasbourg ar urma să încaseze 50% din sumă. Clubul francez și-a păstrat un procent dintr-un viitor transfer al portarului, după ce l-a cedat la Braga.
Informația a fost anunțată de jurnalistul Luca Bendoni.
Înainte să ajungă în Portugalia, unde a jucat doar două partide, Bellaarouch a prins 15 meciuri în Ligue 1 pentru Strasbourg.
Pentru Dinamo, posibila sosire a lui Bellaarouch vine în plină reconstrucție sub comanda lui Nuno Campos.
Portughezul a preluat echipa în această vară și a semnat un contract pe două sezoane, după despărțirea clubului de Zeljko Kopic.
Goalkeeperul i-a apărat un penalty lui Mbappe, la debutul său la Strasbourg într-un meci cu PSG, în 2024.
După o jumătate de oră însă a făcut și o gafă: a întârziat cu degajarea, care a fost interceptată de Asensio, spaniolul i-a pasat lui Mbappe care de data aceasta a înscris.
- Dinamo îl are în prezent ca portar principal pe Devis Epassy, internațional camerunez trecut, printre altele, pe la Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Stade Rennais B și FC Lorient B.
- Acesta a adunat deja 31 de meciuri pentru „câini”, în care a primit 33 de goluri și a încheiat 9 partide fără gol primit.
FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League