Campos ia  portar din Portugalia Dinamo aduce  un goalkeeper de la Braga, trecut prin Ligue 1: i-a apărat un penalty lui Mbappe +50 foto
Alaa Bellaarouch. Foto: Imago
Superliga

Campos ia portar din Portugalia Dinamo aduce un goalkeeper de la Braga, trecut prin Ligue 1: i-a apărat un penalty lui Mbappe

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 25.06.2026, ora 10:14
alt-text Actualizat: 25.06.2026, ora 16:41
  • Dinamo e aproape să rezolve transferul portarului marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani).
  • Fotbalistul este legitimat la Braga, formație din Portugalia, iar mutarea ar urma să se facă sub formă de împrumut.
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Portarul de 1,89 metri a semnat cu Braga un contract valabil până în 2030, după despărțirea de Strasbourg, în 2025.

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Dinamo, aproape să aducă un portar de la Braga

Deși Dinamo intenționează să-l împrumute, clubul din Ștefan cel Mare are și o opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 500.000 de euro.

În cazul în care Dinamo va activa opțiunea la finalul sezonului, Strasbourg ar urma să încaseze 50% din sumă. Clubul francez și-a păstrat un procent dintr-un viitor transfer al portarului, după ce l-a cedat la Braga.

Informația a fost anunțată de jurnalistul Luca Bendoni.

Înainte să ajungă în Portugalia, unde a jucat doar două partide, Bellaarouch a prins 15 meciuri în Ligue 1 pentru Strasbourg.

Pentru Dinamo, posibila sosire a lui Bellaarouch vine în plină reconstrucție sub comanda lui Nuno Campos.

Portughezul a preluat echipa în această vară și a semnat un contract pe două sezoane, după despărțirea clubului de Zeljko Kopic.

400.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului marocan care evoluează în Portugalia

Goalkeeperul i-a apărat un penalty lui Mbappe, la debutul său la Strasbourg într-un meci cu PSG, în 2024.

După o jumătate de oră însă a făcut și o gafă: a întârziat cu degajarea, care a fost interceptată de Asensio, spaniolul i-a pasat lui Mbappe care de data aceasta a înscris.

  • Dinamo îl are în prezent ca portar principal pe Devis Epassy, internațional camerunez trecut, printre altele, pe la Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Stade Rennais B și FC Lorient B.
  • Acesta a adunat deja 31 de meciuri pentru „câini”, în care a primit 33 de goluri și a încheiat 9 partide fără gol primit.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

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