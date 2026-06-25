Dinamo e aproape să rezolve transferul portarului marocan Alaa Bellaarouch (24 de ani).

Fotbalistul este legitimat la Braga, formație din Portugalia, iar mutarea ar urma să se facă sub formă de împrumut.

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Portarul de 1,89 metri a semnat cu Braga un contract valabil până în 2030, după despărțirea de Strasbourg, în 2025.

Dinamo, aproape să aducă un portar de la Braga

Deși Dinamo intenționează să-l împrumute, clubul din Ștefan cel Mare are și o opțiune de cumpărare definitivă în valoare de 500.000 de euro.

În cazul în care Dinamo va activa opțiunea la finalul sezonului, Strasbourg ar urma să încaseze 50% din sumă. Clubul francez și-a păstrat un procent dintr-un viitor transfer al portarului, după ce l-a cedat la Braga.

Informația a fost anunțată de jurnalistul Luca Bendoni.

Braga GK Alaa Bellaarouch is set to join Dinamo Bucharest on loan + €500k option to buy. RC Strasbourg will earn 50% sell-on if option is triggered next year. #SCBraga #RCSA pic.twitter.com/ymcuPjqrtH — Luca Bendoni (@LucaBendoni) June 24, 2026

Înainte să ajungă în Portugalia, unde a jucat doar două partide, Bellaarouch a prins 15 meciuri în Ligue 1 pentru Strasbourg.

Pentru Dinamo, posibila sosire a lui Bellaarouch vine în plină reconstrucție sub comanda lui Nuno Campos.

Portughezul a preluat echipa în această vară și a semnat un contract pe două sezoane, după despărțirea clubului de Zeljko Kopic.

400.000 de euro este cota de piață a fotbalistului marocan care evoluează în Portugalia

Goalkeeperul i-a apărat un penalty lui Mbappe, la debutul său la Strasbourg într-un meci cu PSG, în 2024.

După o jumătate de oră însă a făcut și o gafă: a întârziat cu degajarea, care a fost interceptată de Asensio, spaniolul i-a pasat lui Mbappe care de data aceasta a înscris.

Dinamo îl are în prezent ca portar principal pe Devis Epassy, internațional camerunez trecut, printre altele, pe la Levadiakos, PAS Lamia, OFI Creta, Stade Rennais B și FC Lorient B.

Acesta a adunat deja 31 de meciuri pentru „câini”, în care a primit 33 de goluri și a încheiat 9 partide fără gol primit.

FOTO: Dinamo - FCSB 1-2, în finala barajului pentru Conference League

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