- Assim Madibo (29 de ani), mijlocașul Qatarului, a primit o suspendare de 5 etape din partea FIFA după ce i-a cauzat lui Ismael Kone (24 de ani) o fractură de tibie și peroneu în meciul cu Canada, scor 0-6.
În minutul 51 al partidei de la Vancouver, Madibo a încercat să-l deposedeze din spate pe Kone, dar l-a lovit direct în piciorul stâng, la jumătatea gambei, provocându-i o accidentare înfiorătoare.
Jucătorul Qatarului a primit inițial cartonaș galben, dar decizia a fost schimbată în roșu după analiza VAR.
Assim Madibo, suspendat 5 etape de FIFA după ce i-a rupt piciorul lui Kone la Campionatul Mondial
Legitimat la Sassuolo, Kone a părăsit terenul pe targă și a ajuns la spital, unde medicii l-au diagnosticat cu fractură de tibie și peroneu.
Ulterior, fotbalistul de 24 de ani a fost supus unei intervenții chirugicale încheiate cu succes.
La câteva zile după incident, FIFA a decis să-l suspende pe Madibo pentru 5 etape. Decizia nu este definitivă, iar fotbalistul poate face apel, informează bbc.com.
Assim Madibo și-a ispășit deja o etapă de suspendare în partida cu Bosnia (1-3), ultima a naționalei Qatarului la această ediție de Campionat Mondial.
FOTO. Accidentarea gravă lui Ismael Kone. Atenție, imagini cu impact emoțional!
Galerie foto (26 imagini)
Kone a revenit alături de coechipierii săi după operația la care a fost supus. La partida cu Elveția, pierdută de Canada, scor 1-2, mijlocașul și-a făcut apariția într-un scaun cu rotile.
El a fost vizitat de Madibo:
Clasamentul final al grupei B de la CM
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Elveția
|3
|7
|2. Canada
|3
|4
|3. Bosnia
|3
|4
|4. Qatar
|3
|1