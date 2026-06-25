Assim Madibo (29 de ani), mijlocașul Qatarului, a primit o suspendare de 5 etape din partea FIFA după ce i-a cauzat lui Ismael Kone (24 de ani) o fractură de tibie și peroneu în meciul cu Canada, scor 0-6.

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În minutul 51 al partidei de la Vancouver, Madibo a încercat să-l deposedeze din spate pe Kone, dar l-a lovit direct în piciorul stâng, la jumătatea gambei, provocându-i o accidentare înfiorătoare.

Jucătorul Qatarului a primit inițial cartonaș galben, dar decizia a fost schimbată în roșu după analiza VAR.

Assim Madibo, suspendat 5 etape de FIFA după ce i-a rupt piciorul lui Kone la Campionatul Mondial

Legitimat la Sassuolo, Kone a părăsit terenul pe targă și a ajuns la spital, unde medicii l-au diagnosticat cu fractură de tibie și peroneu.

Ulterior, fotbalistul de 24 de ani a fost supus unei intervenții chirugicale încheiate cu succes.

La câteva zile după incident, FIFA a decis să-l suspende pe Madibo pentru 5 etape. Decizia nu este definitivă, iar fotbalistul poate face apel, informează bbc.com.

Assim Madibo și-a ispășit deja o etapă de suspendare în partida cu Bosnia (1-3), ultima a naționalei Qatarului la această ediție de Campionat Mondial.

FOTO. Accidentarea gravă lui Ismael Kone. Atenție, imagini cu impact emoțional!

Kone a revenit alături de coechipierii săi după operația la care a fost supus. La partida cu Elveția, pierdută de Canada, scor 1-2, mijlocașul și-a făcut apariția într-un scaun cu rotile.

While Team Canada hits the field for warmups, Ismael Kone could be seen in a wheelchair saluting the fans.



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El a fost vizitat de Madibo:

O meio-campista Ismael Koné, do Canadá, recebeu a visita de Assim Madibo, jogador do Catar envolvido no lance da grave lesão sofrida pelo jogador canadense no último jogo.



Muito maneiro! 👏🏻🇶🇦🇨🇦



📸 QFA pic.twitter.com/FHPukA3vcV — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 24, 2026

Clasamentul final al grupei B de la CM

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Elveția 3 7 2. Canada 3 4 3. Bosnia 3 4 4. Qatar 3 1

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