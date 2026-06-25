Știm primul meci din 16-imile Cupei Mondiale Data, ora și stadionul pe care se va disputa

Africa de Sud - Canada este primul duel confirmat din faza 16-imilor de finală ale Campionatului Mondial.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campionatul Mondial a ajuns în punctul final al fazei grupelor, iar după cele 6 meciuri jucate seara trecută și în această noapte s-a stabilit ierarhia finală din grupele A, B și C.

În urma rezultatelor înregistrate, cunoaștem și primul meci din 16-imile competiției. Este vorba de Africa de Sud - Canada.

Africa de Sud - Canada, primul meci stabilit în 16-imile Campionatului Mondial

Naționala „Bafana Bafana” a produs surpriza și a reușit să învingă Coreea de Sud, scor 1-0.

Selecționata antrenată de Hugo Broos (74 de ani) a terminat pe locul 2 al Grupei A și a obținut pentru prima dată în istorie calificarea în fazele eliminatorii la un Campionat Mondial.

SOUTH AFRICA ARE HEADED TO THE KNOCKOUTS FOR THE FIRST TIME IN WORLD CUP HISTORY 🇿🇦



Pure joy from Bafana Bafana 🥳 pic.twitter.com/hQmuzCb6Jt — ESPN FC (@ESPNFC) June 25, 2026

În aceeași situație este și Canada, care a încheiat tot pe poziția secundă, dar în Grupa B, după ce a pierdut 1-2 cu Elveția.

Duelul dintre cele două echipe va avea loc duminică, de la 22:00 (ora României), la Los Angeles, pe SoFi Stadium.

În singura confruntare directă de până acum, sud-africanii se impuneau, scor 2-0, într-un meci amical disputat pe 20 noiembrie 2007.

Echipele calificate matematic în 16-imi până în acest moment:

Mexic

Africa de Sud

Elveția

Canada

Bosnia și Herțegovina

Brazilia

Maroc

SUA

Germania

Franța

Norvegia

Argentina

Columbia

Meciurile rămase de disputat în ultima etapă a fazei grupelor

Vineri, 26 iunie

02:00 » Japonia - Suedia (Dallas, Grupa F)

02:00 » Tunisia - Olanda (Kansas City, Grupa F)

05:00 » Turcia - SUA (Los Angeles, Grupa D)

05:00 » Paraguay - Australia (San Francisco, Grupa D)

22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I)

22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I)

Sâmbătă, 27 iunie

03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H)

03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H)

06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G)

06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G)

Duminică, 28 iunie

00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L)

00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L)

02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K)

02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K)

05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J)

05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport