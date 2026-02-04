La Fener cu ajutorul lui Erdogan Președintele Turciei a influențat transferul campionului mondial la Fenerbahce

- N'Golo Kante s-a întors în Europa la 34 de ani, după două sezoane și jumătate la Al-Ittihad, semnând cu Fenerbahce.
- Transferul la Fener a fost realizat în ultima clipă. Cum a reușit președintele turc Tayyip Erdogan să influențeze mutarea lui Kante.
N'Golo Kante a fost mult timp unul dintre cei mai valoroși „închizători” ai lumii.
Campion al Premier League în 2016, cu marea surpriză Leicester, mijlocașul francez s-a transferat la Chelsea în aceeași vară, câștigând încă șase trofee în șapte sezoane la albaștri.
Perioadă în care a cucerit și titlul mondial, cu naționala țării sale, în 2018.
Transferul lui Kante la Fenerbahce părea eșuat
A surprins când s-a mutat în 2023 în Arabia Saudită, la Al-Ittihad. Acum, doi ani și jumătate mai târziu, se întoarce în Europa. La Fenerbahce.
Acest transfer a fost realizat în ultima clipă. Fenerbahce și Al-Ittihad aveau acord, marocanul Youssef En-Nesyri urma să facă traseul invers, spre Jeddah, însă mutarea a părut să eșueze.
Din cauza unei erori administrative, clubul saudit nu a înregistrat la timp toate documentele în sistemul internațional TMS.
Erdogan a rezolvat transferul lui Kante la întâlnirea de la palatul prințului
FIFA a acceptat ca transferul să fie totuși activat. Mai era o problemă de rezolvat. Mercato se încheiase oficial în Arabia Saudită.
Atunci, șefii lui Fenerbahce au apelat la cel mai înalt nivel. Președintele țării.
Controversatul Recep Tayyip Erdogan, care conduce Turcia de 23 de ani, ca prim-ministru (2003-2014) și președinte (din 2014), se afla la Riad pentru o întâlnire cu Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite.
Acolo, la palatul lui Bin Salman, s-a pus la punct și transferul lui Kante. Saudiții au redeschis mercato numai pentru el și En-Nesyri, care a ajuns la Al-Ittihad, așa cum era înțelegerea inițială.
„Îi sunt recunoscător președintelui nostru”
Președintele lui Fenerbahce, Sadettin Saran, i-a mulțumit lui Erdogan printr-un mesaj postat pe social media.
„Clubul nostru a finalizat transferul lui N'Golo Kante, unul dintre jucătorii proeminenți ai fotbalului mondial.
Îi sunt recunoscător președintelui nostru, Recep Tayyip Erdogan, pentru sprijinul său în acest proces care va ajuta Fenerbahce și fotbalul turc să se dezvolte”, a scris Saran.