La Fener cu ajutorul lui Erdogan Președintele Turciei a influențat transferul campionului mondial la Fenerbahce
Kante are 65 de selecții la naționala Franței: două goluri, trei assisturi Foto: Imago
La Fener cu ajutorul lui Erdogan Președintele Turciei a influențat transferul campionului mondial la Fenerbahce

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 18:00
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 19:07
  • N'Golo Kante s-a întors în Europa la 34 de ani, după două sezoane și jumătate la Al-Ittihad, semnând cu Fenerbahce.
  • Transferul la Fener a fost realizat în ultima clipă. Cum a reușit președintele turc Tayyip Erdogan să influențeze mutarea lui Kante.

N'Golo Kante a fost mult timp unul dintre cei mai valoroși „închizători” ai lumii.

Campion al Premier League în 2016, cu marea surpriză Leicester, mijlocașul francez s-a transferat la Chelsea în aceeași vară, câștigând încă șase trofee în șapte sezoane la albaștri.

Perioadă în care a cucerit și titlul mondial, cu naționala țării sale, în 2018.

Transferul lui Kante la Fenerbahce părea eșuat

A surprins când s-a mutat în 2023 în Arabia Saudită, la Al-Ittihad. Acum, doi ani și jumătate mai târziu, se întoarce în Europa. La Fenerbahce.

2 ani și jumătate
este durata contractului lui Kante la Fenerbahce, valabil până pe 30 iunie 2028

Acest transfer a fost realizat în ultima clipă. Fenerbahce și Al-Ittihad aveau acord, marocanul Youssef En-Nesyri urma să facă traseul invers, spre Jeddah, însă mutarea a părut să eșueze.

Din cauza unei erori administrative, clubul saudit nu a înregistrat la timp toate documentele în sistemul internațional TMS.

Erdogan a rezolvat transferul lui Kante la întâlnirea de la palatul prințului

FIFA a acceptat ca transferul să fie totuși activat. Mai era o problemă de rezolvat. Mercato se încheiase oficial în Arabia Saudită.

Erdogan și Bin Salman, la reuniunea de la Riad Foto: Imago Erdogan și Bin Salman, la reuniunea de la Riad Foto: Imago
Erdogan și Bin Salman, la reuniunea de la Riad Foto: Imago

Atunci, șefii lui Fenerbahce au apelat la cel mai înalt nivel. Președintele țării.

Controversatul Recep Tayyip Erdogan, care conduce Turcia de 23 de ani, ca prim-ministru (2003-2014) și președinte (din 2014), se afla la Riad pentru o întâlnire cu Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite.

Acolo, la palatul lui Bin Salman, s-a pus la punct și transferul lui Kante. Saudiții au redeschis mercato numai pentru el și En-Nesyri, care a ajuns la Al-Ittihad, așa cum era înțelegerea inițială.

„Îi sunt recunoscător președintelui nostru”

Președintele lui Fenerbahce, Sadettin Saran, i-a mulțumit lui Erdogan printr-un mesaj postat pe social media.

„Clubul nostru a finalizat transferul lui N'Golo Kante, unul dintre jucătorii proeminenți ai fotbalului mondial.

Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Fenerbahce pe stadionul „Șukru Saracoglu” Foto: Imago Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Fenerbahce pe stadionul „Șukru Saracoglu” Foto: Imago
Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Fenerbahce pe stadionul „Șukru Saracoglu” Foto: Imago

Îi sunt recunoscător președintelui nostru, Recep Tayyip Erdogan, pentru sprijinul său în acest proces care va ajuta Fenerbahce și fotbalul turc să se dezvolte”, a scris Saran.

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
21:04
20:31
19:09
20:10
