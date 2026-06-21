Lovitură grea primită de Germania  FOTO. Titularul lui Nagelsmann  s-a accidentat. Primele vești sunt îngrijorătoare: „Nu arată bine” +5 foto
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Lovitură grea primită de Germania FOTO. Titularul lui Nagelsmann s-a accidentat. Primele vești sunt îngrijorătoare: „Nu arată bine”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.06.2026, ora 09:54
alt-text Actualizat: 21.06.2026, ora 09:54
  • Germania - Coasta de Fildeș 2-1. Nico Schlotterbeck (26 de ani), fundașul europenilor, s-a accidentat în meciul din grupa E de la CM 2026.
  • Ce a spus selecționerul Julian Nagelsmann (38 de ani) despre problemele jucătorului, mai jos.
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Germania a obținut a doua victorie și a obținut calificarea în șaisprezecimile turneului final găzduit de SUA, Canada și Mexic.

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Germania - Coasta de Fildeș 2-1. Nico Schlotterbeck s-a accidentat grav

Vești proaste pentru naționala lui Julian Nagelsmann. Nico Schlotterbeck, fundașul central al Borussiei Dortmund, s-a accidentat în prima repriză a partidei de sâmbătă seara.

Există posibilitatea ca stoperul german să fi suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, scrie as.com.

Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@RMCsport
Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@RMCsport

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@JackBrown591897 Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@mackolik Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@PolymarketFC Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@demarkesports Accidentarea suferită de Nico Schlotterbeck. Foto: X/@RMCsport
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Problemele medicale ale lui Schlotterbeck au apărut încă din minutul 15 al partidei și, pe parcurs, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost înlocuit imediat după pauză cu Antonio Rudiger, jucătorul lui Real Madrid.

Participarea sa la următoarele meciuri este pusă acum sub semnul întrebării. Dacă nu va mai putea continua, atunci va fi o lovitură grea pentru Germania, în contextul în care Schlotterbeck este un om de bază din centrul defensivei, alături de Jonathan Tah.

La finalul duelului cu Coasta de Fildeș, selecționerul Julian Nagelsmann a vorbit despre starea elevului său.

„Are o problemă la ligamentul colateral medial și mâine (n.r. duminică) va face un RMN. Din păcate, nu arată prea bine.

În cele din urmă, este în mare măsură o decizie tactică dacă mai poate continua să joace. Totuși, până la pauză s-a descurcat foarte bine”, a declarat Nagelsmann, conform mirror.co.uk.

29 de selecții
a bifat Nico Schlotterbeck pentru naționala Germaniei. A marcat un singur gol și a oferit 3 pase decisive

În primul meci de la Mondial, 7-1 cu Curacao, Nico Schlotterbeck a fost integralist și a reușit să marcheze golul de 2-0.

Pentru Germania urmează ultimul meci din grupa E, împotriva Ecuadorului, pe 25 iunie, de la ora 23:00.

Clasament Grupa E

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Germania26
2. Coasta de Fildeș23
3. Ecuador21
4. Curacao21

Germania - Coasta de Fildeș 2-1

  • Au marcat: Undav '68, '90+4 / Kessie '30

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