CM 2026  Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final 
CM 2026. Foto: montaj/GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

CM 2026 Elveția se impune în fața Bosniei în ultimele 15 minute din meci. O eliminare a schimbat tot!» Jovo Lukic, introdus pe final

alt-text Ștefan Neda , Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 18.06.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 18.06.2026, ora 23:58
  • Elveția a câștigat meciul cu Bosnia, din etapa a doua a Campionatului Mondial, scor 4-1. Trupa lui Murat Yakin (51 de ani) s-a dezlănțuit pe final de meci, după eliminarea lui Muharemovic (23 de ani).
  • Cehia - Africa de Sud, primul duel al etapei secunde de la Campionatul Mondial, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
  • Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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Programul Mondialului este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.

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Grupa A

Cehia - Africa de Sud 1-1

  • Au marcat: Sadilek (min. 6) / Mokoena (min. 83 pen.)
  • Arbitru: Tori Penso
  • Stadion: Atlanta Stadium

Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, ora 04:00

  • Arbitru: Gustavo Tejera
  • Stadion: Guadalajara Stadium

Clasament Grupa A

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Mexic13
2. Coreea de Sud13
3. Cehia21
4. Africa de Sud21

Grupa B

Elveția - Bosnia 4-1

  • Au marcat: Manzambi (min. 74, 90), Vargas (min. 84), Xhaka (min. 90+6 pen.) / Mahmic (90+3)
  • A fost eliminat: Muharemovic (min. 80)
  • Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro
  • Stadion: Los Angeles Stadium

Canada - Qatar, 19 iunie, ora 01:00

  • Arbitru: Cristián Marcelo Garay Reyes
  • Stadion: BC Place Vancouver
ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Elveția24
2. Canada11
3. Bosnia21
4. Qatar11

Grupa C

  • SUA - Australia, 19 iunie, ora 22:00
  • Turcia - Paraguay, 20 iunie, 06:00

Clasament Grupa C

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Scoția13
2. Maroc11
3. Brazilia11
4. Haiti10

Grupa D

  • Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 01:00
  • Brazilia - Haiti, 20 iunie, 03:30

Clasament Grupa D

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. SUA13
2. Australia13
3. Turcia10
4. Paraguay10

Grupa E

  • Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, ora 23:00
  • Ecuador - Curacao, 21 iunie, ora 03:30

Clasament Grupa E

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Germania13
2. Coasta de Fildeș13
3. Ecuador10
4. Curacao10

Grupa F

  • Olanda - Suedia, 20 iunie, ora 20:00
  • Tunisia - Japonia, 21 iunie, ora 07:00

Clasament Grupa F

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Suedia13
2. Japonia11
3. Țările de Jos11
4. Tunisia10

Grupa G

  • Belgia - Iran, 21 iunie, ora 22:00
  • Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, ora 04:00

Clasament Grupa G

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Noua Zeelandă11
2. Iran11
3. Belgia11
4. Egipt11

Grupa H

  • Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, ora 19:00
  • Uruguay - Capul Verde, 22 iunie, ora 01:00

Clasament Grupa H

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Uruguay11
2. Arabia Saudită11
3. Spania11
4. Capul Verde11

Grupa I

  • Franța - Irak, 23 iunie, ora 00:00
  • Norvegia - Senegal, 23 iunie, ora 03:00

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Norvegia13
2. Franța13
3. Senegal10
4. Irak10

Grupa J

  • Argentina - Austria, 22 iunie, ora 20:00
  • Iordania - Algeria, 23 iunie, ora 06:00

Clasament Grupa I

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Argentina13
2. Austria13
3. Iordania10
4. Algeria10

Grupa K

  • Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, ora 20:00
  • Columbia - RD Congo, 24 iunie, ora 05:00

Clasament Grupa K

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Columbia13
2. RD Congo11
3. Portugalia11
4. Uzbekistan11

Grupa L

  • Anglia - Ghana, 23 iunie, ora 23:00
  • Panama - Croația, 24 iunie, ora 02:00

Clasament Grupa L

ECHIPĂMECIURIPUNCTE
1. Anglia13
2. Ghana13
3. Panama10
4. Croația10

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