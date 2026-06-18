Convertirea la Messianism : Convertirea la Messianism

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors! Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant! Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?! Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Dan Udrea: I-ați vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei? Dan Udrea: <span>I-ați</span> vedea pe Kovacs și pe Trump să fie de râsul planetei?

Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață? Cristian Geambașu: De ce este lăsat Eriksen să se joace cu propria viață?

Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei Radu Naum: Îmbrățișarea Bojanei

Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal Theodor Jumătate: Eriksen. Viața, dincolo de fotbal

Cristian Geambașu: Muncitorul Cristian Geambașu: Muncitorul

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc! Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!