- Elveția a câștigat meciul cu Bosnia, din etapa a doua a Campionatului Mondial, scor 4-1. Trupa lui Murat Yakin (51 de ani) s-a dezlănțuit pe final de meci, după eliminarea lui Muharemovic (23 de ani).
- Cehia - Africa de Sud, primul duel al etapei secunde de la Campionatul Mondial, s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.
- Toate meciurile pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Programul Mondialului este unul foarte aglomerat, iar orele de start dintre cele mai diverse, inclusiv dimineața devreme în România.
Grupa A
Cehia - Africa de Sud 1-1
- Au marcat: Sadilek (min. 6) / Mokoena (min. 83 pen.)
Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, ora 04:00
- Arbitru: Gustavo Tejera
- Stadion: Guadalajara Stadium
Clasament Grupa A
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Mexic
|1
|3
|2. Coreea de Sud
|1
|3
|3. Cehia
|2
|1
|4. Africa de Sud
|2
|1
Grupa B
Elveția - Bosnia 4-1
- Au marcat: Manzambi (min. 74, 90), Vargas (min. 84), Xhaka (min. 90+6 pen.) / Mahmic (90+3)
- A fost eliminat: Muharemovic (min. 80)
- Arbitru: João Pedro Silva Pinheiro
- Stadion: Los Angeles Stadium
Canada - Qatar, 19 iunie, ora 01:00
- Arbitru: Cristián Marcelo Garay Reyes
- Stadion: BC Place Vancouver
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Elveția
|2
|4
|2. Canada
|1
|1
|3. Bosnia
|2
|1
|4. Qatar
|1
|1
Grupa C
- SUA - Australia, 19 iunie, ora 22:00
- Turcia - Paraguay, 20 iunie, 06:00
Clasament Grupa C
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Scoția
|1
|3
|2. Maroc
|1
|1
|3. Brazilia
|1
|1
|4. Haiti
|1
|0
Grupa D
- Scoția - Maroc, 20 iunie, ora 01:00
- Brazilia - Haiti, 20 iunie, 03:30
Clasament Grupa D
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. SUA
|1
|3
|2. Australia
|1
|3
|3. Turcia
|1
|0
|4. Paraguay
|1
|0
Grupa E
- Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, ora 23:00
- Ecuador - Curacao, 21 iunie, ora 03:30
Clasament Grupa E
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Germania
|1
|3
|2. Coasta de Fildeș
|1
|3
|3. Ecuador
|1
|0
|4. Curacao
|1
|0
Grupa F
- Olanda - Suedia, 20 iunie, ora 20:00
- Tunisia - Japonia, 21 iunie, ora 07:00
Clasament Grupa F
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Suedia
|1
|3
|2. Japonia
|1
|1
|3. Țările de Jos
|1
|1
|4. Tunisia
|1
|0
Grupa G
- Belgia - Iran, 21 iunie, ora 22:00
- Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, ora 04:00
Clasament Grupa G
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Noua Zeelandă
|1
|1
|2. Iran
|1
|1
|3. Belgia
|1
|1
|4. Egipt
|1
|1
Grupa H
- Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, ora 19:00
- Uruguay - Capul Verde, 22 iunie, ora 01:00
Clasament Grupa H
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Uruguay
|1
|1
|2. Arabia Saudită
|1
|1
|3. Spania
|1
|1
|4. Capul Verde
|1
|1
Grupa I
- Franța - Irak, 23 iunie, ora 00:00
- Norvegia - Senegal, 23 iunie, ora 03:00
Clasament Grupa I
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Norvegia
|1
|3
|2. Franța
|1
|3
|3. Senegal
|1
|0
|4. Irak
|1
|0
Grupa J
- Argentina - Austria, 22 iunie, ora 20:00
- Iordania - Algeria, 23 iunie, ora 06:00
Clasament Grupa I
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Argentina
|1
|3
|2. Austria
|1
|3
|3. Iordania
|1
|0
|4. Algeria
|1
|0
Grupa K
- Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, ora 20:00
- Columbia - RD Congo, 24 iunie, ora 05:00
Clasament Grupa K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Columbia
|1
|3
|2. RD Congo
|1
|1
|3. Portugalia
|1
|1
|4. Uzbekistan
|1
|1
Grupa L
- Anglia - Ghana, 23 iunie, ora 23:00
- Panama - Croația, 24 iunie, ora 02:00
Clasament Grupa L
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Anglia
|1
|3
|2. Ghana
|1
|3
|3. Panama
|1
|0
|4. Croația
|1
|0