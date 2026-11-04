„Poate fi titular în Liga 1”  Fostul selecționer sare în apărarea lui Andrei Șucu +11 foto
Andrei Șucu
Superliga

„Poate fi titular în Liga 1” Fostul selecționer sare în apărarea lui Andrei Șucu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 21:55
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 21:55
  • Nicolae Grigore (43 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret a României, a intervenit în scandalul izbucnit la Rapid după titularizarea lui Andrei Șucu (17 ani) în partida cu Csikszereda, câștigată de giuleșteni cu 2-0.
  • Tehnicianul consideră că lui Andrei Șucu îi e dificil să se impună la Rapid din cauza vârstei sale fragede.
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Daniel Pancu l-a înlocuit la pauza meciului, după o primă repriză în care fiul patronului Dan Șucu nu a reușit să se impună.

Ulterior, la finalul partidei, antrenorul Rapidului a avut un discurs dur la adresa tânărului jucător și a fost criticat de Diana Șucu, mama acestuia.

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Nicolae Grigore, despre Andrei Șucu: „E foarte complicat pentru un copil”

Nicolae Grigore i-a luat apărarea lui Daniel Pancu după scandalul în care a fost implicat.

„Este o temă delicată. Până la urmă, se vorbește mult, fiind băiatul patronului, dar la sfârșitul zilei eu remarc astfel: Andrei Șucu a jucat 45 de minute la prima echipă a Rapidului în weekend, iar Rapidul a câștigat.

Ce s-ar fi putut întâmpla dacă Csikszereda marca în prima repriză, când a avut ocaziile acelea importante? Rapidul obținea un egal, nu mai reușea să câștige.

Cine răspundea de deciziile lui Pancu? Tot el. Atunci, hai să-i dăm credit. Pancu nu ar avea niciodată o ambiție personală împotriva echipei.

Orice s-ar întâmpla, un antrenor cel mai mult își dorește să aibă rezultate, pentru că este direct responsabil și pentru asta el face tot. Nu «Introduc pe cineva ca să demonstrez cuiva ceva»”, a declarat Nicolae Grigore, conform gsp.ro.

FOTO. Gafa făcută de Andrei Şucu în meciul cu Csikszereda

Pasa direct în aut trimisă de Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg
Pasa direct în aut trimisă de Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Basarab Panduru și Ovidiu Herea s-au amuzat pe seama lui Andrei Șucu Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (1).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (2).jpeg Pasa direct în aut a lui Andrei Șucu FOTO captură VIDEO Prima Sport (3).jpeg
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Fostul selecționer al mai multor reprezentative de tineret a României a vorbit și despre dificultatea lui Andrei Șucu de a se impune în Superliga.

„Câți jucători născuți în 2008 sunt în momentul ăsta în Liga 1? Îi enumăr: Batzula Hunor, căpitanul lui Sepsi, și Denis Țăroi, de la UTA. Atâția sunt.

Andrei Șucu are 17 ani, nu a împlinit încă 18. E mic. E foarte complicat pentru un copil, un jucător care vine de la liga de tineret, să facă pasul direct către o echipă precum este Rapid, FCSB, Dinamo sau Craiova”, a mai spus Grigore.

El este jucător de centrul terenului, fie inter, fie «număr 10». Moruțan, Rareș Pop... Cam aceștia sunt concurenții lui. Nicolae Grigore

Nicolae Grigore: „Sunt convins că în doi ani poate să joace titular în Liga 1”

Nicolae Grigore susține că Andrei Șucu a evoluat mult în ultima perioadă și în câțiva ani poate deveni un jucător important din România.

„Eu l-am urmărit foarte mult pe Andrei Șucu prin prisma jobului pe care l-am avut la Federația Română de Fotbal.

Andrei Șucu este un jucător pe care eu l-am văzut, l-am urmărit și chiar l-am monitorizat, fiind pe lista mea la lotul național. Atunci nu era pregătit (n.r. - să fie convocat).

La copii se vede foarte clar, la nivelul acesta de 15-16 ani, diferența de vârstă. El fiind născut în decembrie 2008, din punct de vedere fizic nu era pregătit pentru a se lupta.

Acum, din moment ce a reușit să echilibreze aspectul fizic, a fost convocat la națională de către profesorul Ion Marin. El face parte acum din lotul echipei naționale de juniori a României U18.

Dacă el va păstra această marjă de progres pe care am remarcat-o, de la 16 la 18 ani, sunt convins că în doi ani poate să joace titular în Liga 1. Nu știu dacă la Rapid, dar are potențial de Liga 1”.

Cred că i-ar face foarte bine să meargă să joace la o echipă sub nivelul Rapidului, fie o echipă din a doua parte a clasamentului, fie o echipă din Liga 2. Să joace 90 de minute și să treacă peste el 6 luni jucând și luptându-se cu seniori. Nicole Grigore

VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș

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