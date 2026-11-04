- Nicolae Grigore (43 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret a României, a intervenit în scandalul izbucnit la Rapid după titularizarea lui Andrei Șucu (17 ani) în partida cu Csikszereda, câștigată de giuleșteni cu 2-0.
- Tehnicianul consideră că lui Andrei Șucu îi e dificil să se impună la Rapid din cauza vârstei sale fragede.
Daniel Pancu l-a înlocuit la pauza meciului, după o primă repriză în care fiul patronului Dan Șucu nu a reușit să se impună.
Ulterior, la finalul partidei, antrenorul Rapidului a avut un discurs dur la adresa tânărului jucător și a fost criticat de Diana Șucu, mama acestuia.
Nicolae Grigore, despre Andrei Șucu: „E foarte complicat pentru un copil”
Nicolae Grigore i-a luat apărarea lui Daniel Pancu după scandalul în care a fost implicat.
„Este o temă delicată. Până la urmă, se vorbește mult, fiind băiatul patronului, dar la sfârșitul zilei eu remarc astfel: Andrei Șucu a jucat 45 de minute la prima echipă a Rapidului în weekend, iar Rapidul a câștigat.
Ce s-ar fi putut întâmpla dacă Csikszereda marca în prima repriză, când a avut ocaziile acelea importante? Rapidul obținea un egal, nu mai reușea să câștige.
Cine răspundea de deciziile lui Pancu? Tot el. Atunci, hai să-i dăm credit. Pancu nu ar avea niciodată o ambiție personală împotriva echipei.
Orice s-ar întâmpla, un antrenor cel mai mult își dorește să aibă rezultate, pentru că este direct responsabil și pentru asta el face tot. Nu «Introduc pe cineva ca să demonstrez cuiva ceva»”, a declarat Nicolae Grigore, conform gsp.ro.
FOTO. Gafa făcută de Andrei Şucu în meciul cu Csikszereda
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Fostul selecționer al mai multor reprezentative de tineret a României a vorbit și despre dificultatea lui Andrei Șucu de a se impune în Superliga.
„Câți jucători născuți în 2008 sunt în momentul ăsta în Liga 1? Îi enumăr: Batzula Hunor, căpitanul lui Sepsi, și Denis Țăroi, de la UTA. Atâția sunt.
Andrei Șucu are 17 ani, nu a împlinit încă 18. E mic. E foarte complicat pentru un copil, un jucător care vine de la liga de tineret, să facă pasul direct către o echipă precum este Rapid, FCSB, Dinamo sau Craiova”, a mai spus Grigore.
El este jucător de centrul terenului, fie inter, fie «număr 10». Moruțan, Rareș Pop... Cam aceștia sunt concurenții lui. Nicolae Grigore
Nicolae Grigore: „Sunt convins că în doi ani poate să joace titular în Liga 1”
Nicolae Grigore susține că Andrei Șucu a evoluat mult în ultima perioadă și în câțiva ani poate deveni un jucător important din România.
„Eu l-am urmărit foarte mult pe Andrei Șucu prin prisma jobului pe care l-am avut la Federația Română de Fotbal.
Andrei Șucu este un jucător pe care eu l-am văzut, l-am urmărit și chiar l-am monitorizat, fiind pe lista mea la lotul național. Atunci nu era pregătit (n.r. - să fie convocat).
La copii se vede foarte clar, la nivelul acesta de 15-16 ani, diferența de vârstă. El fiind născut în decembrie 2008, din punct de vedere fizic nu era pregătit pentru a se lupta.
Acum, din moment ce a reușit să echilibreze aspectul fizic, a fost convocat la națională de către profesorul Ion Marin. El face parte acum din lotul echipei naționale de juniori a României U18.
Dacă el va păstra această marjă de progres pe care am remarcat-o, de la 16 la 18 ani, sunt convins că în doi ani poate să joace titular în Liga 1. Nu știu dacă la Rapid, dar are potențial de Liga 1”.
Cred că i-ar face foarte bine să meargă să joace la o echipă sub nivelul Rapidului, fie o echipă din a doua parte a clasamentului, fie o echipă din Liga 2. Să joace 90 de minute și să treacă peste el 6 luni jucând și luptându-se cu seniori. Nicole Grigore
VIDEO. Golul marcat de Andrei Șucu în Rapid - FC Argeș