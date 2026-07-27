„Cum să-ți dea Dinamo cinci!?” Fostul mare fundaș al Craiovei a răbufnit după umilință: „Catastrofe! Musi i-a făcut zdrențe” +55 foto
Dinamo - U Craiova. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Cum să-ți dea Dinamo cinci!?” Fostul mare fundaș al Craiovei a răbufnit după umilință: „Catastrofe! Musi i-a făcut zdrențe”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 16:55
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 16:55
  • Nicolae Negrilă (72 de ani), fostul fundaș al Craiovei Maxima, a criticat dur prestația Universității Craiova din meciul pierdut cu Dinamo, scor 1-5, în etapa a #2 din Superliga.
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„Negoro” este unul dintre jucătorii importanți din istoria clubului oltean. A câștigat trei titluri și patru Cupe ale României, iar în 1983 a marcat golul prin care Universitatea Craiova a eliminat-o pe Kaiserslautern și a devenit prima echipă românească ajunsă în semifinalele Cupei UEFA.

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Nicolae Negrilă a răbufnit după eșecul Craiovei cu Dinamo: „Musi i-a făcut zdrențe”

„Lasă-mă, lasă-mă... Catastrofe, ce să zic?! Nu pot să dau note de trecere cuiva de la Universitatea, nu pot, oricât aș încerca. Și portarul slab, slab, și apărarea slabă, slabă, toată lumea... N-am jucat nimic, nimic, nimic.

Măcar să reparăm ceea ce sper eu că a fost un accident, iar miercuri să ne revenim, nu se poate așa ceva. Păi, tu, fundaș central (n.r. -Badelj), să-l împingi pe ăla în așa hal!? Sunt lucruri elementare care se învață de la juniori.

Musi i-a făcut zdrențe, dădea mingea pe lângă ei și-i lua la fugă. Niciunul nu era în stare să țină de minge. Cum să-ți dea Dinamo cinci, cum?!

Pe vremea mea, dacă băteai Dinamo, Steaua, Rapid, nici nu mai conta ce faci cu alte echipe”, a spus fostul fotbalist, conform gsp.ro.

Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro

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Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / foto: Raed Krishan + Iosif Popescu - GOLAZO.ro
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Ne-am făcut de râs cu Dinamo, dar trebuie să ne calificăm în Europa”

Universitatea se pregătește pentru returul cu Levski Sofia, programat miercuri, 29 iulie, de la ora 20:30, în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. În prima manșă, formația bulgară s-a impus cu 1-0.

„Să aibă creierul limpede, să șteargă tot ce-a fost până acum. Este foarte, foarte, foarte important să ne calificăm. Mă copii, să aveți răbdare, să nu luăm gol că altfel e «arrivederci».

Bulgarii ăia joacă dur. Ne-am făcut de râs cu Dinamo, asta e, ne revanșăm cu ei data viitoare, acum cu gândul doar să ne calificăm în Europa. Mă duc la meci, normal. Păi, ce, ținem cu echipa doar la bine?! Ținem cu echipa noastră și la bine, și la rău...

Să aibă răbdare la construcție, să nu mai pierdă mingea aiurea în jumătatea noastră, să dăm gol în prima repriză, ar fi foarte bine, apoi să dăm golul calificării în a doua”, a mai spus acesta.

377 de meciuri
a disputat Nicolae Negrilă în prima divizie, iar pentru naționala României a adunat 28 de selecții

Nicolae Negrilă a câștigat alături de Universitatea Craiova trei titluri de campion și patru Cupe ale României.

VIDEO. Golul marcat de Pascual în Dinamo - Craiova 5-1

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