Haos la casa lui Scaloni Familia selecționerului a pus un bilet pe ușă ca fanii să nu se mai adune: „Leo a plecat!”

Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a plecat din Pujato după câteva zile în care casa părinților săi a devenit un punct de întâlnire pentru suporteri.

Argentina a disputat a doua finală de Campionat Mondial sub comanda lui Lionel Scaloni, însă de această dată a pierdut, scor 0-1, în fața Spaniei.

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Sute de oameni au venit zilnic în fața locuinței pentru a-i cere fotografii și autografe, iar familia antrenorului a fost nevoită să anunțe printr-un bilet lipit pe ușă că acesta nu mai era acolo.

Casa lui Scaloni, luată cu asalt de fani

Scaloni a părăsit Pujato, oraș care are aproximativ 3.000 de locuitori, sâmbătă seara, fără un anunț public sau un moment oficial.

A doua zi, familia sa a pus biletul la intrarea în locuință, pentru a-i informa pe cei care continuau să vină în căutarea lui.

„Leo a plecat deja aseară! Vă mulțumim pentru toată afecțiunea”, a fost mesajul scris de mână și afișat la intrarea în casă.

😅🇦🇷 Lionel Scaloni ya se fue de Pujato y su familia TUVO QUE PEGAR UN CARTEL EN LA PUERTA para avisarle a la gente.



“Leo ya se fue anoche!!! Gracias x tanto cariño”. pic.twitter.com/tlAf0A70LD — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 26, 2026

Scaloni revenise în localitatea sa natală după finala Campionatului Mondial din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0-1.

Timp de aproximativ cinci zile, vecini și suporteri veniți din mai multe zone ale țării s-au strâns constant în fața casei părinților săi.

Numărul vizitatorilor a fost atât de mare încât autoritățile au instalat garduri de protecție și au trimis polițiști și agenți de circulație în zonă.

Situation at the Lionel Scaloni's house 🤯 pic.twitter.com/hO1cwwEcco — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 26, 2026

Selecționerul nu i-a evitat pe fani. A ieșit de mai multe ori pe zi, a făcut fotografii și a semnat tricouri, mingi, steaguri și alte obiecte aduse de suporteri.

„Nu pot să nu ies. Oamenii sunt aici și, sincer, este o mângâiere. Merită acest lucru”, le-a spus Scaloni jurnaliștilor, după ce fusese întrebat de ce revenise pentru a patra oară în aceeași zi în fața casei, conform lacapital.com.ar.

Printre cadourile primite s-au numărat și un contract simbolic pregătit de un copil, prin care selecționerul se angaja să rămână la națională până în 2030.

La un moment dat, fanii i-au cântat lui Scaloni un chamame, gen muzical tradițional din Argentina.

cayeron a la casa de scaloni a cantarle un chamamé JSJSJSJS estoy llorando es el video de messi con la pandereta pic.twitter.com/ubuD0PYbwb — ki🇦🇷 (@ejf249) July 24, 2026

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