Haos la casa lui Scaloni Familia selecționerului a pus un bilet pe ușă ca fanii să nu se mai adune: „Leo a plecat!” +11 foto
Lionel Scaloni. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Haos la casa lui Scaloni Familia selecționerului a pus un bilet pe ușă ca fanii să nu se mai adune: „Leo a plecat!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 14:07
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 14:07
  • Lionel Scaloni (48 de ani), selecționerul Argentinei, a plecat din Pujato după câteva zile în care casa părinților săi a devenit un punct de întâlnire pentru suporteri.
  • Argentina a disputat a doua finală de Campionat Mondial sub comanda lui Lionel Scaloni, însă de această dată a pierdut, scor 0-1, în fața Spaniei.
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Sute de oameni au venit zilnic în fața locuinței pentru a-i cere fotografii și autografe, iar familia antrenorului a fost nevoită să anunțe printr-un bilet lipit pe ușă că acesta nu mai era acolo.

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Casa lui Scaloni, luată cu asalt de fani

Scaloni a părăsit Pujato, oraș care are aproximativ 3.000 de locuitori, sâmbătă seara, fără un anunț public sau un moment oficial.

A doua zi, familia sa a pus biletul la intrarea în locuință, pentru a-i informa pe cei care continuau să vină în căutarea lui.

„Leo a plecat deja aseară! Vă mulțumim pentru toată afecțiunea”, a fost mesajul scris de mână și afișat la intrarea în casă.

Scaloni revenise în localitatea sa natală după finala Campionatului Mondial din 2026, pierdută de Argentina în fața Spaniei, scor 0-1.

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg
Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (1).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (2).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (3).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (4).jpg Spania - Argentina, finala CM 2026. Foto - Imago (5).jpg
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Timp de aproximativ cinci zile, vecini și suporteri veniți din mai multe zone ale țării s-au strâns constant în fața casei părinților săi.

Numărul vizitatorilor a fost atât de mare încât autoritățile au instalat garduri de protecție și au trimis polițiști și agenți de circulație în zonă.

Selecționerul nu i-a evitat pe fani. A ieșit de mai multe ori pe zi, a făcut fotografii și a semnat tricouri, mingi, steaguri și alte obiecte aduse de suporteri.

Nu pot să nu ies. Oamenii sunt aici și, sincer, este o mângâiere. Merită acest lucru”, le-a spus Scaloni jurnaliștilor, după ce fusese întrebat de ce revenise pentru a patra oară în aceeași zi în fața casei, conform lacapital.com.ar.

Printre cadourile primite s-au numărat și un contract simbolic pregătit de un copil, prin care selecționerul se angaja să rămână la națională până în 2030.

La un moment dat, fanii i-au cântat lui Scaloni un chamame, gen muzical tradițional din Argentina.

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