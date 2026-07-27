FCSB, blocată!? „Roș-albaștrii” vor să joace pe „Arcul de Triumf”, dar se pot trezi cu ușa în nas: „Nu punem în pericol siguranța sportivilor” +43 foto
Foto: Facebook/Complexul Sportiv Național "Arcul de Triumf"
Superliga

FCSB, blocată!? „Roș-albaștrii” vor să joace pe „Arcul de Triumf”, dar se pot trezi cu ușa în nas: „Nu punem în pericol siguranța sportivilor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 15:09
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 15:15
  • Radu Popa, administratorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”, a confirmat că FCSB a solicitat să dispute pe această arenă meciul cu Farul, programat pe 3 august, în etapa a #3 din Superliga.
  • Contractul a fost deja semnat pentru acest meci, însă există emoții în privința următoarelor partide, gazonul fiind departe de cele mai bune condiții.
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Roș-albaștrii caută o soluție temporară după ce au decis să nu mai joace în Ghencea, din cauza stării gazonului de pe Stadionul Steaua.

Arena Națională este, la rândul său, indisponibilă, astfel că FCSB a cerut să evolueze pe stadionul folosit în prezent și de Dinamo.

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FCSB vrea să se mute pe „Arcul de Triumf”: „Un gazon nu se repară prin declarații”

„Am primit solicitarea FCSB și o analizăm cu toată deschiderea, așa cum am procedat întotdeauna față de toate cluburile, federațiile și structurile sportive care ne-au solicitat sprijinul.

Stadionul «Arcul de Triumf» este un obiectiv de interes național. Din punctul meu de vedere, această calificare nu trebuie să rămână doar într-o hotărâre de Guvern. Ea trebuie să se vadă în utilitatea concretă a stadionului, în numărul sportivilor care îl folosesc, în competițiile găzduite și în serviciul adus publicului.

Dar trebuie să spunem foarte clar: disponibilitatea noastră administrativă nu poate anula limitele biologice ale unui gazon și nici limitele financiare ale unei instituții”, a declarat administratorul arenei, conform fanatik.ro.

FOTO. FCSB - Auda 2-3, partida care i-a convins pe oficialii roș-albaștrilor să schimbe stadionul din cauza stării gazonului

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FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro FCSB - Auda, meci / foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Radu Popa nu a ascuns problemele suprafeței de joc.

„Nu voi spune că gazonul se află într-o stare perfectă, pentru că ar însemna să nu respect realitatea. Suprafața de joc resimte numărul mare de meciuri, condițiile meteorologice și ferestrele foarte scurte de refacere.

După fiecare partidă se intervine imediat: aerare, fertilizare, însămânțare, înlocuirea zonelor afectate, tratamente fitosanitare, irigare controlată și toate celelalte operațiuni tehnice necesare. Echipa noastră face eforturi uriașe pentru ca terenul să rămână în parametrii necesari omologării”, a mai spus acesta.

Până acum am reușit. Dar un gazon nu se repară prin declarații. Are nevoie de timp, tehnologie, materiale, specialiști și finanțare predictibilă. Noi nu ascundem situația, dar nici nu acceptăm să se creeze impresia că terenul a ajuns astfel din neglijență. Dimpotrivă, este efectul unei utilizări intense, cumulate cu resurse mult sub necesarul real. Radu Popa, administratorul Complexului Sportiv Național „Arcul de Triumf”

Pot juca Dinamo și FCSB pe același stadion?

Dinamo își dispută deja meciurile de acasă pe „Arcul de Triumf”, iar eventuala venire a FCSB-ului ar crește presiunea asupra suprafeței de joc.

„Depinde de distanța dintre meciuri, de condițiile meteorologice, de durata utilizării, de antrenamentele oficiale, de gradul de afectare după fiecare partidă și de posibilitatea de a executa intervențiile necesare.

Nu este responsabil să spui simplu: «Da, poate suporta orice». Dar nici nu este corect să închizi stadionul și să refuzi sportul, mai ales într-o perioadă în care Arena Națională este indisponibilă, iar alte suprafețe ridică probleme.

Vom lua fiecare decizie pe baza evaluării tehnice a gazonului. Nu vom pune în pericol siguranța sportivilor și nici omologarea stadionului.

În același timp, vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca atât Dinamo, cât și FCSB sau orice altă structură sportivă să poată găsi aici o soluție”, a mai spus acesta.

Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (7).jpeg
Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (7).jpeg

Galerie foto (15 imagini)

Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (1).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (2).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (3).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (4).jpeg Dinamo - Craiova. Imagini cu gazonul stricat de pe Arcul de Triumf (5).jpeg
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Ce meciuri ar urma să aibă loc pe „Arc” în următoarea lună:

  • 3 august: FCSB - Farul (Liga 1)
  • 6 august: FCSB - Aluminij/Dinamo City (Conference League, dacă se califică)
  • 8 august: Dinamo - Voluntari (Liga 1)
  • 16 august: FCSB - FC Botoșani (Liga 1)
  • 20 sau 27 august: meci FCSB (play-off Conference Leauge, dacă se califică)
  • 22 august: Dinamo - U Cluj (Liga 1)
  • 30 august: FCSB - UTA (Liga 1)

Radu Popa: „Cerem ca și «Arcul de Triumf» să fie finanțat în raport cu activitatea sa”

Întrebat de ce este atât de dificilă întreținerea suprafeței de joc, Radu Popa a răspuns:

„Pentru că există o disproporție evidentă între ceea ce ni se cere să facem și resursele care ne sunt puse la dispoziție.

Bugetul total al Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» pentru anul 2026 este de aproximativ 4,19 milioane de lei. Din această sumă, aproape 3 milioane reprezintă cheltuieli de personal, iar pentru bunuri și servicii avem aproximativ 1,2 milioane de lei.

Ca termen de comparație, din datele publice rezultă că numai întreținerea gazonului Arenei Naționale a costat în anul 2025 aproximativ 7,85 milioane de lei. Repet: numai gazonul. Această sumă este aproape dublă față de întregul buget anual al instituției noastre și de peste șase ori mai mare decât bugetul nostru pentru toate bunurile și serviciile. Cerem ca și Arcul de Triumf să fie finanțat în raport cu activitatea sa”, a spus Radu Popa, conform sursei citate.

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