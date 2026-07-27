AUDA - FCSB. „Roș-albaștrii” au încă un motiv să-și facă griji în privința returului din Letonia, din cadrul turului 2 preliminar al Conference League.

Auda și FCSB vor juca joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Voyo.

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După eșecul din Ghencea, scor 2-3, echipa lui Marius Baciu va porni cu șansa a doua în Letonia.

Încă un obstacol pentru FCSB! Problemă majoră înainte de returul crucial cu Auda

„Roș-albaștrii” s-au plâns de arbitraj, dar și de starea gazonului de la Stadionul Steaua, motiv pentru care au și ales să se mute pe „Arcul de Triumf”.

Doar că și la retur pot întâmpina aceleași probleme. Sistemul VAR nu va exista nici la Riga, iar terenul de pe Skonto Stadium ar putea fi și el afectat.

Motivul? Va fi al treilea meci găzduit de arenă în decurs de 5 zile!

Auda a jucat deja duminică în campionat meciul cu Daugavpils, 1-0, iar marți va avea loc o altă partidă, tot în Conference League.

Este vorba de duelul dintre Riga FC și Vardar Skopje. Iar joi va trebui să fie gazdă și pentru returul dintre Auda și FCSB.

Gazonul pare încă în stare bună în imaginile publicată de adversara „roș-albaștrilor” de la partida din campionat.

Rămâne de văzut cum se va prezenta și după partida de marți.

Dacă va trece de Auda, FCSB va da peste învingătoarea dintre Aluminij și Dinamo City, care au remizat în tur, 1-1.

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