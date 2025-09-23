Nicolas Hamilton, la un pas de tragedie Imagini terifiante, la Silverstone, cu monopostul în flăcări al fratelui lui Lewis Hamilton +10 foto
Accident Nicolas Hamilton
Diverse

Nicolas Hamilton, la un pas de tragedie Imagini terifiante, la Silverstone, cu monopostul în flăcări al fratelui lui Lewis Hamilton

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.09.2025, ora 14:38
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 14:38
  • Fratele lui Lewis Hamilton, Nicolas (33 de ani), a fost aproape de o tragedie după ce mașina sa a luat foc în timpul cursei de la Silverstone.

Totul s-a petrecut duminică, atunci când mașina pilotului de curse britanic a luat foc în timpul turului 17.

 Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat
Citește și
Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat
Citește mai mult
 Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat

Fratele lui Lewis Hamilton a fost aproape de o tragedie

Nicolas Hamilton a reușit să scape cu viață după ce mașina sa a început să scoată fum în mers în timpul cursei de la Silverstone, anunță thesun.co.uk.

Pilotul britanic a reușit să iasă din mașină fără ajutor chiar înainte ca aceasta să ia foc. Cursa a continuat mai apoi cu ceilalți piloți care circulau în spatele safety car-ului.

Galerie foto (10 imagini)

Accidentul lui Nicolas Hamilton de la Silverstone (1).jpg Accidentul lui Nicolas Hamilton de la Silverstone (2).jpg Accidentul lui Nicolas Hamilton de la Silverstone (3).jpg Accidentul lui Nicolas Hamilton de la Silverstone (4).jpg Accidentul lui Nicolas Hamilton de la Silverstone (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Mașina pe care o conducea Nicolas Hamilton era Un-Limited Motorsport Cupra Leon.

Fratele mai mic al lui Lewis Hamilton a revenit în martie, după o pauză de aproximativ doi ani, și a fost anunțat ca pilot în Campionatul Britanic de Mașini de Turism.

Nicolas concurase pentru Team Hard din 2021 până în 2023, înainte ca echipa să se destrame în iulie 2023.

Nicolas Hamilton, prima reacție după accident

După accidentul de duminică, pilotul de curse britanic a postat un mesaj pe Instagram:

„Ce imagine uimitoare a unui moment foarte dezamăgitor și înfricoșător pentru mine, familia și prietenii mei, cu care mi-am început duminica la Silverstone.

În mod surprinzător, am fost foarte calm pe tot parcursul situației, încercând să salvez mașina de alte daune și să mă protejez pe mine însumi, și sunt foarte mândru de felul în care am gestionat situația.

După incendiul de ieri, există un semn de întrebare cu privire la participarea mea la ultima etapă a sezonului, la Brands Hatch, weekendul viitor, dar dacă nu voi avea ocazia să termin sezonul, vreau să mulțumesc absolut tuturor celor care m-au susținut în acest an. Prietenilor, familiei și sponsorilor pentru dragostea și sprijinul continuu în a mă ajuta să-mi urmez visul și să-mi continui călătoria.

Personal, simt că acum am condus cel mai bine în BTCC de când concurez și sunt foarte mândru de progresul meu din acest an”, a transmis Nicolas Hamilton pe Instagram.

Astfel, după retragerea lui Nicolas Hamilton, cursa de deschidere a fost câștigată de Dan Lloyd, care a bifat al cincilea succes din carieră la BTCC.

Mai mult, a fost prima victorie pentru Restart Racing, echipa independentă care a intrat în serie abia la începutul anului 2024, scrie autosport.com.

Citește și

De ce Gyokeres și nu Mbappe Starul lui Real Madrid a luat Gheata de Aur, dar nu a câștigat Trofeul Gerd Muller. Care sunt explicațiile
Campionate
13:54
De ce Gyokeres și nu Mbappe Starul lui Real Madrid a luat Gheata de Aur, dar nu a câștigat Trofeul Gerd Muller. Care sunt explicațiile
Citește mai mult
De ce Gyokeres și nu Mbappe Starul lui Real Madrid a luat Gheata de Aur, dar nu a câștigat Trofeul Gerd Muller. Care sunt explicațiile
 Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat
Campionate
13:42
Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat
Citește mai mult
 Balonul de Aur, ediția de meme-uri Lamine Yamal și Ousmane Dembele, „țintele” internauților + Nici Vinicius n-a scăpat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
„Poarta Focșanilor”, punctul legendar care protejează Bucureștiul în cazul unui conflict. Ne putem apăra acolo într-un caz critic? „Ceva s-a schimbat în felul în care Putin cântărește riscurile și țintele” 
Lewis Hamilton silverstone accident nicolas hamilton
Știrile zilei din sport
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Tenis
23.09
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
Citește mai mult
„Și-a pierdut plăcerea de a trăi” Noi detalii din procesul în care Simona Halep cere 10 milioane de dolari » I-a angajat pe avocații lui Harvey Weinstein
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Superliga
23.09
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Citește mai mult
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Superliga
23.09
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Citește mai mult
FCSB și CFR, sub 50% șanse de play-off! Care sunt echipele favorite să ocupe un loc în top 6 la finalul sezonului regulat
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Superliga
23.09
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Citește mai mult
Kopic și Petre, ofertați Antrenorii lui Dinamo au primit o propunere importantă din străinătate: ce au decis
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:01
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
Ekitike, eliminare stupidă Reacții virale după ce atacantul lui Liverpool a luat roșu: „Dacă înscrii în finala Ligii Campionilor, la vinclu, pot înțelege”
10:12
ONU cere excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
ONU cere  excluderea Israelului Opt experți solicită suspendarea statului acuzat de genocid în Gaza: „Organismele sportive nu trebuie să închidă ochii” » UEFA ezită
09:00
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
Balonul de Aur, la control VIDEO. Aitana Bonmati, moment viral după gala de la Paris: „Vă rog să-l puneți într-o tavă separată!”
23:11
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
A fost Baiaram pedepsit? Rotaru explică  de ce a a lipsit starul Craiovei din echipa de start a lui Rădoi: „A trecut printr-o perioadă dificilă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Top stiri din sport
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Superliga
23.09
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
Citește mai mult
Țintă nouă pentru FCSB Patronul campioanei, impresionat de un fotbalist din Liga 1: „Se distra cu fundașii Rapidului!”
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Nationala
23.09
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Citește mai mult
De ce a ales naționala tricoloră Tatăl lui Lisav Naif Eissat a explicat decizia fiului său: „A avut mereu sentimentul că aparține și României”
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Europa League
23.09
Pierderi mari pentru FCSB Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
Citește mai mult
Pierderi mari pentru FCSB  Campioana României nu se va putea baza pe un titular în meciul cu Go Ahead Eagles » Nu va fi singurul absent
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Campionate
23.09
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”
Citește mai mult
„Lipsă de respect” Fostul atacant al lui Real Madrid, critici aduse lui Vinicius, după reacțiile nervoase ale starului brazilian: „Aceste atitudini nu sunt OK”

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 12 rapid 22 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
24.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share