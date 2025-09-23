Nicolas Hamilton, la un pas de tragedie Imagini terifiante, la Silverstone, cu monopostul în flăcări al fratelui lui Lewis Hamilton

Fratele lui Lewis Hamilton, Nicolas (33 de ani), a fost aproape de o tragedie după ce mașina sa a luat foc în timpul cursei de la Silverstone.

Totul s-a petrecut duminică, atunci când mașina pilotului de curse britanic a luat foc în timpul turului 17.

Fratele lui Lewis Hamilton a fost aproape de o tragedie

Nicolas Hamilton a reușit să scape cu viață după ce mașina sa a început să scoată fum în mers în timpul cursei de la Silverstone, anunță thesun.co.uk.

Pilotul britanic a reușit să iasă din mașină fără ajutor chiar înainte ca aceasta să ia foc. Cursa a continuat mai apoi cu ceilalți piloți care circulau în spatele safety car-ului.

Mașina pe care o conducea Nicolas Hamilton era Un-Limited Motorsport Cupra Leon.

Fratele mai mic al lui Lewis Hamilton a revenit în martie, după o pauză de aproximativ doi ani, și a fost anunțat ca pilot în Campionatul Britanic de Mașini de Turism.

Nicolas concurase pentru Team Hard din 2021 până în 2023, înainte ca echipa să se destrame în iulie 2023.

Nicolas Hamilton, prima reacție după accident

După accidentul de duminică, pilotul de curse britanic a postat un mesaj pe Instagram:

„Ce imagine uimitoare a unui moment foarte dezamăgitor și înfricoșător pentru mine, familia și prietenii mei, cu care mi-am început duminica la Silverstone.

În mod surprinzător, am fost foarte calm pe tot parcursul situației, încercând să salvez mașina de alte daune și să mă protejez pe mine însumi, și sunt foarte mândru de felul în care am gestionat situația.

După incendiul de ieri, există un semn de întrebare cu privire la participarea mea la ultima etapă a sezonului, la Brands Hatch, weekendul viitor, dar dacă nu voi avea ocazia să termin sezonul, vreau să mulțumesc absolut tuturor celor care m-au susținut în acest an. Prietenilor, familiei și sponsorilor pentru dragostea și sprijinul continuu în a mă ajuta să-mi urmez visul și să-mi continui călătoria.

Personal, simt că acum am condus cel mai bine în BTCC de când concurez și sunt foarte mândru de progresul meu din acest an”, a transmis Nicolas Hamilton pe Instagram.

Astfel, după retragerea lui Nicolas Hamilton, cursa de deschidere a fost câștigată de Dan Lloyd, care a bifat al cincilea succes din carieră la BTCC.

Mai mult, a fost prima victorie pentru Restart Racing, echipa independentă care a intrat în serie abia la începutul anului 2024, scrie autosport.com.

