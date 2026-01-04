Ruben Amorim a răbufnit Reacție acidă la adresa conducerii lui Manchester United: „Am venit să fiu manager, nu antrenor! Nu plec!”

Ruben Amorim (40 de ani) a răbufnit la conferința de presă de la finalul meciului Leeds - Manchester United 1-1.

Manchester United stă pe un butoi cu pulbere. La finalul partidei cu Leeds, Ruben Amorim a fost întrebat dacă mai simte că e sprijinit de conducerea de pe Old Trafford.

Ruben Amorim, atac la conducerea lui Manchester United

Iritat de faptul că primește aceeași întrebare aproape de fiecare dată, portughezul s-a săturat și a lansat un atac dur la adresa oficialilor lui United.

Amorim a ținut să sublinieze faptul că el a venit în Anglia să fie managerul echipei și să aibă un cuvânt de spus la fiecare aspect din viața clubului.

„Am venit aici să fiu managerul lui Manchester United... nu să fiu antrenorul lui Manchester United. Asta e clar

Știu că numele meu nu este Tuchel, nu este Conte, nu este Mourinho, dar sunt managerul lui Manchester United și va fi așa timp de 18 luni sau până când conducerea va decide să facă o schimbare.

Nu plec eu. Îmi voi face treaba până când va veni altcineva să mă înlocuiască.

Fiecare departament trebuie să își facă treaba: scoutingul, directorul sportiv. Eu mi-o voi face pe a mea timp de 18 luni și apoi mergem mai departe. Dacă oamenii nu pot face față criticilor, atunci trebuie să schimbăm clubul.

Eu am venit aici să fiu managerul lui Manchester United, nu doar antrenorul”, a declarat Ruben Amorim, citat de dailymail.co.uk.

Cele 18 luni amintite de Amorim reprezintă durata rămasă din contractul său cu United, care se încheie în vara lui 2027.

În acest moment, Manchester United ocupă locul 6, cu 31 de puncte, după 20 de etape.

