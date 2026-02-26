„A fost o pedeapsă triplă” Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt  victima și tot eu trebuie să mă scuz?”

Nicolas Pepe (30 de ani), jucătorul echipei Villarreal, a vorbit despre absența sa de la Cupa Africii pe Națiuni.

Fotbalistul deplânge lipsa de sprijin din partea Federației Ivoriene.

În august 2019, Arsenal plătea 80 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Nicolas Pepe de la Lille. Fotbalistul din Coasta de Fildeș devenea cel mai scump transfer realizat de „tunari”.

Nicolas Pepe, exclus din lotul pentru Cupa Africii: „Nu am avut niciun regret”

Pepe nu a impresionat în tricoul londonezilor, a fost împrumutat la Nice și Trabzonspor, iar în septembrie 2023 a plecat definitiv de pe Emirates. Însă a fost mereu un fotbalist important pentru naționala țării sale.

Ajuns la Villarreal în august 2024, Pepe a fost exclus din lotul Coastei de Fildeș pentru ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni. Decizia a venit în urma unor glume făcute de acesta pe seama naționalei Marocului, care nu a mai câștigat competiția din 1976.

Declarațiile au fost făcute într-un videoclip postat pe canalul Just Riadh de pe Youtube. În ciuda controverselor, Pepe spune că nu regretă ce a spus.

„Am solicitat înregistrarea și, când am văzut videoclipul, mi-am dat acordul. Nu am avut niciun regret, pentru că eram eu și mi-a plăcut să mă văd în el. Eram 100% eu. Era ceea ce voiam să împărtășesc cu oamenii. Eram eu și, dacă ar fi să o fac din nou, aș face-o fără ezitare”, a afirmat Pepe, potrivit abola.pt.

Afirmațiile sale au stârnit un val de rasism împotriva sa: „Am crezut că se va termina totul după o zi. Dar, în final, a durat, a luat proporții și a ajuns la extreme”.

50 de selecții a adunat Nicolas Pepe în naționala Coastei de Fildeș. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

„Tot eu trebuie să mă scuz?”

Deși nu și-ar fi dorit, Pepe și-a prezentat scuzele, fiind presat de președintele Federației Ivoriene: „Sincer să fiu, am făcut-o cu reticență. Eu primesc insulte și tot eu trebuie să mă scuz?”.

Atacantul de bandă dreaptă a criticat dur lipsa de sprijin din partea federației, descriind situația ca fiind o „triplă penalizare”.

„Sunt victima insultelor rasiste, nu particip la Cupa Africii și federația nu mă apără. LaLiga (n.r. liga spaniolă) te apără, oamenii te apără, dar țara ta nu.

Comunicatul lor a venit prea târziu, răul era deja făcut. Aș fi preferat să declare ceva mai devreme. E ca și cum te-ar fi zdrobit și apoi te-ar fi zdrobit și mai mult cu acel mesaj tardiv.

Nu am primit niciun mesaj de la președintele Federației sau de la antrenor la acel moment”, s-a plâns Pepe.

Fără Nicolas Pepe, Coasta de Fildeș s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei Africii, fiind învinsă de Egipt, scor 2-3. În acea perioadă, atacantul a jucat pentru Villarreal în patru meciuri din LaLiga.

