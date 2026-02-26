„A fost o pedeapsă triplă” Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt  victima și tot eu trebuie să mă scuz?”
Nicolas Pepe (Foto: IMAGO)
Campionate

„A fost o pedeapsă triplă” Starul care a lipsit de la Cupa Africii, atac la adresa Federației: „Eu sunt victima și tot eu trebuie să mă scuz?”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 26.02.2026, ora 22:37
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 22:38
  • Nicolas Pepe (30 de ani), jucătorul echipei Villarreal, a vorbit despre absența sa de la Cupa Africii pe Națiuni.
  • Fotbalistul deplânge lipsa de sprijin din partea Federației Ivoriene.

În august 2019, Arsenal plătea 80 de milioane de euro pentru a-l cumpăra pe Nicolas Pepe de la Lille. Fotbalistul din Coasta de Fildeș devenea cel mai scump transfer realizat de „tunari”.

Continuă jignirile la adresa lui Vinicius  Fratele lui  Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini
Citește și
Continuă jignirile la adresa lui Vinicius Fratele lui Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini
Citește mai mult
Continuă jignirile la adresa lui Vinicius  Fratele lui  Otamendi, postare oribilă + Gestul lui Prestianni împotriva unui coleg care e fan Vini

Nicolas Pepe, exclus din lotul pentru Cupa Africii: „Nu am avut niciun regret”

Pepe nu a impresionat în tricoul londonezilor, a fost împrumutat la Nice și Trabzonspor, iar în septembrie 2023 a plecat definitiv de pe Emirates. Însă a fost mereu un fotbalist important pentru naționala țării sale.

Ajuns la Villarreal în august 2024, Pepe a fost exclus din lotul Coastei de Fildeș pentru ultima ediție a Cupei Africii pe Națiuni. Decizia a venit în urma unor glume făcute de acesta pe seama naționalei Marocului, care nu a mai câștigat competiția din 1976.

Declarațiile au fost făcute într-un videoclip postat pe canalul Just Riadh de pe Youtube. În ciuda controverselor, Pepe spune că nu regretă ce a spus.

„Am solicitat înregistrarea și, când am văzut videoclipul, mi-am dat acordul. Nu am avut niciun regret, pentru că eram eu și mi-a plăcut să mă văd în el. Eram 100% eu. Era ceea ce voiam să împărtășesc cu oamenii. Eram eu și, dacă ar fi să o fac din nou, aș face-o fără ezitare”, a afirmat Pepe, potrivit abola.pt.

Afirmațiile sale au stârnit un val de rasism împotriva sa: „Am crezut că se va termina totul după o zi. Dar, în final, a durat, a luat proporții și a ajuns la extreme”.

50 de selecții
a adunat Nicolas Pepe în naționala Coastei de Fildeș. A marcat 11 goluri și a livrat 4 pase decisive

„Tot eu trebuie să mă scuz?”

Deși nu și-ar fi dorit, Pepe și-a prezentat scuzele, fiind presat de președintele Federației Ivoriene: „Sincer să fiu, am făcut-o cu reticență. Eu primesc insulte și tot eu trebuie să mă scuz?”.

Atacantul de bandă dreaptă a criticat dur lipsa de sprijin din partea federației, descriind situația ca fiind o „triplă penalizare”.

„Sunt victima insultelor rasiste, nu particip la Cupa Africii și federația nu mă apără. LaLiga (n.r. liga spaniolă) te apără, oamenii te apără, dar țara ta nu.

Comunicatul lor a venit prea târziu, răul era deja făcut. Aș fi preferat să declare ceva mai devreme. E ca și cum te-ar fi zdrobit și apoi te-ar fi zdrobit și mai mult cu acel mesaj tardiv.

Nu am primit niciun mesaj de la președintele Federației sau de la antrenor la acel moment”, s-a plâns Pepe.

Fără Nicolas Pepe, Coasta de Fildeș s-a oprit în sferturile de finală ale Cupei Africii, fiind învinsă de Egipt, scor 2-3. În acea perioadă, atacantul a jucat pentru Villarreal în patru meciuri din LaLiga.

Citește și

„Am adoptat doi negri!” Explicații halucinante ale fanului care a făcut salutul nazist pe «Bernabeu»: „Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate” 
Liga Campionilor
20:38
„Am adoptat doi negri!” Explicații halucinante ale fanului care a făcut salutul nazist pe «Bernabeu»: „Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate”
Citește mai mult
„Am adoptat doi negri!” Explicații halucinante ale fanului care a făcut salutul nazist pe «Bernabeu»: „Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate” 
„O lună, maximum”  Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș
Superliga
20:23
„O lună, maximum” Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș
Citește mai mult
„O lună, maximum”  Noi vești privind startul lucrărilor la stadionul din Constanța » Ce se întâmplă cu Sala Polivalentă din oraș

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
Primul serial bazat pe romanul celebru al unui scriitor premiat cu Nobel a apărut în streaming: „Va înspăimânta la fel de mult ca Adolescence”
coasta de fildes rasism cupa africii pe natiuni nicolas pepe
Știrile zilei din sport
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Superliga
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Citește mai mult
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Liga 3
19:13
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Citește mai mult
Încă un faliment în fotbalul românesc Club de tradiție, dizolvat: conducerea, vizată de dosare penale
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Diverse
18:27
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
Citește mai mult
Vor fi interzise păcănelele în București? Ciprian Ciucu, reacție după decizia luată de Guvern: „Poate zic o prostie, dar le-am putea muta acolo”
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Campionate
18:09
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Citește mai mult
„Asta a fost pentru tine, Vini!” VIDEO. Gestul făcut de Neymar după ce a marcat pentru Santos: „I-am spus să o facă din nou”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:45
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
FCSB are nevoie de un miracol U Cluj e matematic în play-off, iar campioana pare condamnată la play-out! Cum arată calculele
20:41
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
Haos cu Ngezana FCSB, pierdere de sute de mii de euro provocată de sud-african: „I-am explicat că nu va juca! Ce pot să fac?”
20:47
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
Se întâmplă și în Norvegia! Meciuri trucate în campionatul în care evoluează revelația Ligii Campionilor » Au fost arestați și fotbaliști
21:52
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
„E logic să facă asta” Nicolescu și MM Stoica au comentat reacția lui Gino Iorgulescu despre un play-off fără FCSB: „Furtună într-un pahar cu apă”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Top stiri din sport
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Diverse
08:57
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Citește mai mult
„Voiau să mă sancționeze” De ce a decis Radu Naum să părăsească televiziunea publică: „Alea erau niște imagini colosale”
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Liga Campionilor
15:08
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
Citește mai mult
Meme-uri, ediția Champions League Cele mai tari glume, după tragerea la sorți pentru optimile competiției: Real Madrid - Man. City, cap de afiș
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Liga 3
14:18
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Citește mai mult
„Nu mă mai ia nimeni, am ajuns o pată neagră” Un jucător de la Păulești rupe tăcerea despre ancheta meciurilor trucate
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 
Campionate
13:12
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult”
Citește mai mult
Messi recunoaște: „Am fost un ignorant” Superstarul argentinian, autocritic: „Ce prost sunt, cum am pierdut timpul... Regret foarte mult” 

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 49 rapid 40 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
27.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share