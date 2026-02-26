„Am adoptat doi negri!” Explicații halucinante ale fanului care a făcut salutul nazist pe «Bernabeu»: „Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate” 

Reacție incredibilă a suporterului Real Madrid care a fost expulzat de pe „Santiago Bernabeu” pentru că a făcut salutul nazist înainte de meciul cu Benfica Lisabona.

Aflat chiar în peluza galeriei, în care a fost afișat bannerul cu mesajul „No al racismo” înaintea confruntării, bărbatul a fost surprins făcând un gest interzis pe stadioane. A fost extras din tribună, iar clubul cooperează cu poliția pentru a-l pedepsi.

Suporterul expulzat pentru că a făcut salutul nazist: „Am făcut asta de două ori, din întâmplare, și gata”

Acum, acesta a venit cu versiunea sa asupra evenimentelor, într-un videoclip publicat de EsDiario. Bărbatul, pe nume Toni, neagă că a făcut salutul nazist și apelează la mai multe glume pentru a se apăra.

„Nu-mi place să fac aceste videoclipuri, cel puțin din motivul pentru care o fac astăzi, dar nu am de ales. Tocmai m-a sunat primarul unui oraș din China să mă întrebe dacă eu sunt cel din videoclip, cel din fotografii…

De obicei, când merg la fotbal, fac așa, fac așa, într-o zi îmi bag mâna «la ouă», în altă zi o bag în fund. Din întâmplare, am făcut asta de două ori și gata. Înmormântarea și coroana mea sunt deja comandate. Primesc de toate.

Adevărul este că sunt destul de liniștit, pentru că am conștiința destul de curată. Este un gest care se poate întâmpla, dar de aici până la a mă băga într-un grup nazist sau a mă afilia la un grup nazist, lucru pentru care mi se pot aplica amenzi de până la 60.000 de euro…

Gestul pentru care bărbatul a fost expulzat de pe „Santiago Bernabeu” (FOTO: captură Movistar)

Îmi pare rău, dar subsemnatul nu o să înghită asta și nu o să las ca lucrurile să meargă mai departe decât trebuie.

Eu sunt cel care va vorbi cu membrii clubului. Clubul nu mă va da afară, nici vorbă. Deocamdată o vor face, cum este logic, pentru că în ochii lumii cineva trebuie să plătească. Cine va plăti? Idiotul satului.

Naziștii nu se încurcă cu negrii, cu homosexualii, nu se îmbracă în femei… Ei bine, asta e un nazist. Am doi negri adoptați, Kalu și Abdu. Nu există un tip căruia să-i placă homosexualii mai mult decât lui Toni. M-am căsătorit cu un poponar, un homosexual…

Cel prezent aici, în fața voastră, se rujează, se îmbracă în femeie și merge în El Rocío (n.r. - locul de desfășurare al unuia dintre cele mai importante evenimente religioase și culturale din Spania, în timpul căruia oamenii poartă rochii de flamenco și costume tradiționale) să se plimbe.

Am șase costume de țigancă. Până ieri (n.r. miercuri, când s-a jucat Real Madrid - Benfica), credeam că «nazi» este o marcă de gin.

Îmi cer scuze pentru că nu am de ales, deși încă nu știu de ce. Voi suporta orice va veni, dar măcar să fie clar cine sunt eu. Mi s-a propus să fiu dat afară din club și asta e”, a afirmat suporterul lui Real Madrid, potrivit COPE.

#Exclusiva Habla el aficionado del Real Madrid expulsado por realizar el saludo nazi: "Pido perdón, pero tengo la conciencia tranquila"

Real a deschis anchetă împotriva fanului. Courtois: „Să încetăm să mai fim proști!”

După ce imaginile de pe „Bernabeu” s-au viralizat, clubul madrilen a reacționat: „Real Madrid condamnă asemenea gesturi și expresii care incită la violență în sport și în societate”.

Thibaut Courtois, portarul Madridului, a comentat cazuri similare.

„Există lucruri care se întâmplă în tribune și care justifică întreruperea meciului și eliminarea acelor persoane. Trebuie să fie oameni care iau măsuri în astfel de momente”.

Autoritățile trebuie să intervină. Să încetăm să mai fim atât de proști! Thibaut Courtois, portarul lui Real Madrid

Real a învins și în retur, 2-1 miercuri seară, 3-1 la general cu Benfica, și s-a calificat în optimile de finală ale Ligii.

