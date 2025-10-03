Bancu, critici pentru colegi Căpitanul de la U Craiova, după înfrângerea cu Rakow: „Nu am făcut nimic din ce am pregătit”

Rakow - Universitatea Craiova 2-0. Polonezii au dominat categoric partida din Conference League.

Elevii lui Mirel Rădoi (44 de ani) nu au expediat niciun șut pe spațiul porții.

Gazdele și-au adjudecat victoria în repriza secundă, prin golurile lui Pienko (min. 47) și Repka (min. 80).

Nicușor Bancu: „E greu în 10 oameni în Europa”

La sfârșitul duelului de la Rakow, Nicușor Bancu a criticat dur jocul echipei sale. Căpitanul oltenilor a subliniat dominația totală a polonezilor.

„Nu am început foarte bine meciul. Prima repriză a fost modestă din partea noastră. Nu am intrat foarte bine în meci... temători. Nu am făcut nimic din ce am pregătit. A doua repriză s-a întâmplat și mai rău. A venit și golul repede.

După aceea și acea eliminare ne-a pus plumb în picioare și parcă nu ne-am mai regăsit. Era clar, e o echipă bună acasă, care a pus presiune pe noi când rămas de 10 oameni. După care a venit și golul 2 și acolo cred că s-a terminat meciul.

Este greu în 10 oameni, în Europa, să poți emite pretenții, mai ales că nici în 11 la 11 nu am avut mari șanse de a marca ”, a spus Nicușor Bancu, la Digi Sport.

Nu dau vina pe nimeni. Vina este la noi, la jucători, pentru că nu am făcut nimic din ceea ce am pregătit. Nicușor Bancu, Universitatea Craiova

Vladimir Screciu a fost eliminat și a părăsit terenul în lacrimi

Rakow a deschis scorul, în minutul 47, prin reușita lui Pienko. Golul marcat le-a oferit încredere polonezilor, care au continuat pună presiune pe defensiva oltenilor.

Cinci minute mai târziu, Jonatan Brunes a primit o pasă printre apărătorii celor de la Universitatea Craiova și a fost placat de Vladimir Screciu, din postura de ultim apărător.

Arbitrul partidei, Ishmael Barbara, l-a eliminat pe fundașul oaspeților, după ce a consultat înregistrările de pe monitorul VAR.

În 10 oameni, Universitatea Craiova a mai primit un gol, în minutul 82.

0-10 a fost raportul șuturilor pe spațiul porții între Universitatea Craiova și Rakow

Programul celor de la Universitatea Craiova în faza grupei Conference League

2 octombrie 2025, 22:00, Rakow - Universitatea Craiova

23 octombrie 2025, 22:00, Universitatea Craiova – vs FC Noah

– vs FC Noah 6 noiembrie 2025, 22:00, SK Rapid - Universitatea Craiova

27 noiembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05

- 1. FSV Mainz 05 11 decembrie 2025, 19:45, Universitatea Craiova - Sparta Praga

- Sparta Praga 18 decembrie 2025, 22:00, AEK Atena - Universitatea Craiova

