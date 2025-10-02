Soluția lui Charalambous Ce crede că i-a lipsit lui FCSB în meciul din Europa League: „Așa am pierdut”

FCSB - Young Boys 0-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul „roș-albaștrilor”, a identificat problemele din jocul echipei sale.

De asemenea, tehnicianul cipriot a analizat adversarele din faza grupei Europa League.

Young Boys a învins FCSB grație golurilor marcate de Joel Monteiro (min. 11 și 36).

Elias Charalambous, despre problemele din jocul „ roș-albaștrilor ”: „Trebuie să fim mai concentrați”

Elias Charalambous crede că marile probleme ale „roș-albaștrilor” au fost în defensivă.

„La acest nivel, când adversarii sunt buni, marchează când găsesc spații. Așa am pierdut meciul. Băieții au încercat, nu le pot reproșa asta. La acest nivel trebuie să fim mai concentrați ca să nu primim ușor goluri.

Nu cred că a fost frică. Nu știu cum au simțit băieții. Am vorbit înainte de meci că acești băieți (n.r. - Young Boys) sunt buni, găsesc pase, joacă foarte ofensiv.

Am încercat să jucăm, să controlăm jocul. Din nou, ce ne-a lipsit astăzi, a fost să marcăm și am luat goluri ușor”, a spus Elias Charalambous la Digi Sport.

Elias Charalambous, despre grupa Europa League: „Toate meciurile vor fi complicate”

Tehnicianul cipriot consideră că este devreme pentru a trage concluzii, dar se așteaptă ca faza grupei din Europa League să fie dificilă pentru toate echipele participante.

„Suntem de abia la al doilea meci. Dacă am fi câștigat puncte azi, era perfect. Din păcate, nu am reușit, dar o luăm meci cu meci.

Săptămâna trecută am bătut pe Go Ahead Eagles, Panathinaikos a bătut pe Young Boys. Ei (n.r. - Panathinaikos) au pierdut cu Go Ahead Eagles, echipa care am zis că o să facă puncte.

Toate meciurile vor fi complicate pentru toate echipele, dar, acum, nu avem timp să ne gândim la Europa. Ne așteaptă un meci foarte greu cu Craiova”, a continuat Elias Charalambous.

Întrebat la conferința de presă despre faptul că finanțatorul echipei a anunțat echipa și schimbările înainte de meci, Charalambous a răspuns scurt: „E ceva ce se întâmplă în fiecare săptămână, nu e nimic nou.”

Totodată, Charalambous a oferit noi informații despre accidentarea lui Edjouma.

„Șut e refăcut, a fost pe bancă, e apt pentru Craiova. Edjouma e accidentat, pierdut pentru Craiova, Miculescu trebuie să așteptăm să vedem ce are.”

FCSB va întâlni, în etapa #3 din grupa XXL a Europa League, pe Bologna, pe data de 23 octombrie.

Bologna a obținut un singur punct în cele 2 etape disputate

