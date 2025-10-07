„Teroriștii Hamas ne-au ucis și răpit frații și surorile” Nikita Stoinov, fundașul lui Dinamo, comemorează victimele atacului asupra Israelului +30 foto
Nikita Stoinov. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
„Teroriștii Hamas ne-au ucis și răpit frații și surorile” Nikita Stoinov, fundașul lui Dinamo, comemorează victimele atacului asupra Israelului

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 16:00
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 16:00
  • Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul israelian al echipei Dinamo, a postat pe Instagram o fotografie care comemorează victimele atacului terorist Hamas asupra Israelului din urmă cu doi ani.

Stoinov s-a născut în Kiryat Motzkin, Israel, și a reprezentat Israelul în naționala U21, deși părinții sunt moldoveni, iar bunicii bulgari.

Nikita Stoinov comemorează victimele atacului Hamas asupra Israelului

Imaginea postată de fostul jucător de la Maccabi Netanya, însoțită de mesajul „two years” (n.r. - doi ani), prezintă numele victimelor acestui atac.

„Doi ani de când viețile noastre s-au schimbat pentru totdeauna. Doi ani de când teroriștii Hamas ne-au ucis și răpit cu brutalitate frații și surorile.

Doi ani de luptă pentru eliberarea lor. Doi ani, dar nu-i vom uita niciodată”, este mesajul postării distribuite de fotbalist.

Doi ani de când teroriștii Hamas ne-au ucis și răpit cu brutalitate frații și surorile.

Atacul din 7 octombrie 2023 a fost o acțiune coordonată a organizației Hamas asupra sudului Israelului. Aceasta s-a soldat cu aproximativ 1.200 de victime israeliene și 251 de persoane răpite, conform militarystrategymagazine.com.

Ca urmare a atacului, Israel a lansat o ofensivă care a afectat puternic Palestina: până în prezent, peste 67.000 de palestinieni au fost uciși, aproape o treime fiind copii, iar în Israel și-au pierdut viața 1.665 de persoane, dintre care 466 soldați, conform reuters.com.

Organizațiile internaționale au condamnat violențele comise de ambele părți, iar Națiunile Unite au acuzat Israelul de genocid, acuzație pe care statul israelian o respinge, susținând că acțiunile sale au reprezentat o formă legitimă de autoapărare.

Stoinov joacă meci de meci la Dinamo

Fundașul a lipsit în primele trei etape ale campionatului, însă după obținerea vizei necesare a devenit titular la Dinamo.

Mai mult, a fost integralist în toate cele 9 meciuri disputate.

Echipa antrenată de Kopic a primit doar 11 goluri și a adunat 23 de puncte în 12 etape, ocupând momentan locul 4 în Liga 1.

