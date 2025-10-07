„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”

Francezul Pascal Nouma (53 de ani), fost adversar al lui Gheorghe Hagi, susține că românul l-ar fi insultat în timpul unei partide din toamna anului 2000.

Conflictul dintre cei doi a continuat după fluierul final, iar Nouma încă este supărat pe Hagi, pe care-l acuză de rasism.

Fostul atacant de la Beșiktaș spune că a fost jignit pe criterii rasiale și personale într-un meci cu rivala, Galatasaray, iar reacția lui a fost una impulsivă: l-ar fi pălmuit pe român.

Pascal Nouma, despre conflictul cu Gheorghe Hagi: „ L-am pălmuit peste față”

„Mister Popescu, vă iubesc și vă respect! Hagi, ești o scorpie! Asta e! Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii mele și de mama! Îți reamintești ce ai pățit cu mine?

Ți-am tras o palmă peste fața ta de scorpie! Te urăsc, dar ai fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume!

M-a lovit cu cotul peste față și bineînțeles că l-am luat pe sus! Și mi-a zis: «Cine naiba te crezi? Vezi că sunt din Mafie, bla, bla!».

I-am răspuns: «Du-te dracului cu mafia ta!». L-am pălmuit apoi peste față pe coridorul de la stadionul «Beșiktaș». Mafioții nu vorbesc. Spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!”, a declarat Nouma, conform gsp.ro.

Când cineva te înjură de mamă, chiar dacă se întâmplă cu mult timp în urmă, nu-l poți uita! Pascal Nouma

Ce s-a întâmplat între Hagi și Nouma

Partida disputată pe 21 octombrie 2000, pe stadionul „Inonu”, s-a încheiat cu victoria lui Beșiktaș, scor 3-1. A fost primul sezon al lui Mircea Lucescu pe banca celor de la Galatasaray și ultimul al lui Hagi ca jucător, înaintea retragerii din vara lui 2001.

În acel meci, Gică Popescu a fost eliminat în minutul 69, iar în minutul 11, Hagi și Nouma au fost protagoniștii unui duel tensionat.

În timp ce Hagi încerca să scape de marcajul lui Nouma, folosindu-se de brațe, francezul l-a trântit la pământ. Cei doi s-au înjurat, iar arbitrul i-a arătat lui Nouma cartonaș galben. Atacantul francez a deschis ulterior scorul, iar tensiunile dintre ei ar fi continuat și pe drumul spre vestiare.

Întrebat dacă a mai vorbit cu Hagi din acel moment, fostul atacant a declarat că l-a mai întâlnit la un turneu de fotbal pe plajă.

„L-am mai întâlnit o dată după acel meci, în care mă avertizase: «Eu sunt mafiot!». Ex-managerul meu a organizat un turneu de fotbal pe plajă la Saint-Tropez. El a jucat acolo în echipa României cu Popescu și alții.

Am fost atunci în tribună și i-am strigat: «Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici!». S-a cam speriat. Era speriat. Dar nu i-am mai făcut nimic. L-am lăsat în pace”, a mai spus fostul fotbalist.

La acel turneu, Hagi a fost însoțit de foști colegi precum Gică Popescu, Dan Petrescu, Bogdan Stelea, Adrian Ilie, Bogdan Lobonț și Bogdan Mara, într-o competiție în care au evoluat împotriva unor nume precum Ginola și Scifo , potrivit sursei citate.

Pascal Nouma l-a lăudat pe Gică Popescu

Deși a vorbit critic despre Hagi, francezul s-a declarat impresionat de atitudinea pe care o avea Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, pe teren:

„Un gentleman! O persoană agreabilă! Nu i-am auzit niciodată glasul. Chiar mă întrebam: «Respiră? Tipul ăsta nu respiră?».

Nu-mi amintesc să ne fi lovit sau orice altceva. Era...cum să spun? Știți povestea cu îngerul și diavolul? El era îngerul, iar celălalt, Hagi, diavolul”, a mai spus Nouma.

