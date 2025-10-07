„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit” +14 foto
Pascal Nouma. Foto: Imago
Diverse

„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 11:23
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 11:33
  • Francezul Pascal Nouma (53 de ani), fost adversar al lui Gheorghe Hagi, susține că românul l-ar fi insultat în timpul unei partide din toamna anului 2000.
  • Conflictul dintre cei doi a continuat după fluierul final, iar Nouma încă este supărat pe Hagi, pe care-l acuză de rasism.

Fostul atacant de la Beșiktaș spune că a fost jignit pe criterii rasiale și personale într-un meci cu rivala, Galatasaray, iar reacția lui a fost una impulsivă: l-ar fi pălmuit pe român.

Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește și
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Pascal Nouma, despre conflictul cu Gheorghe Hagi: „L-am pălmuit peste față

„Mister Popescu, vă iubesc și vă respect! Hagi, ești o scorpie! Asta e! Oprește-te să mă mai înjuri de culoarea pielii mele și de mama! Îți reamintești ce ai pățit cu mine?

Ți-am tras o palmă peste fața ta de scorpie! Te urăsc, dar ai fost unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume!

M-a lovit cu cotul peste față și bineînțeles că l-am luat pe sus! Și mi-a zis: «Cine naiba te crezi? Vezi că sunt din Mafie, bla, bla!».

I-am răspuns: «Du-te dracului cu mafia ta!». L-am pălmuit apoi peste față pe coridorul de la stadionul «Beșiktaș». Mafioții nu vorbesc. Spui că ești mafiot? Înseamnă că nu ești!”, a declarat Nouma, conform gsp.ro.

Când cineva te înjură de mamă, chiar dacă se întâmplă cu mult timp în urmă, nu-l poți uita! Pascal Nouma

Ce s-a întâmplat între Hagi și Nouma

Partida disputată pe 21 octombrie 2000, pe stadionul „Inonu”, s-a încheiat cu victoria lui Beșiktaș, scor 3-1. A fost primul sezon al lui Mircea Lucescu pe banca celor de la Galatasaray și ultimul al lui Hagi ca jucător, înaintea retragerii din vara lui 2001.

În acel meci, Gică Popescu a fost eliminat în minutul 69, iar în minutul 11, Hagi și Nouma au fost protagoniștii unui duel tensionat.

În timp ce Hagi încerca să scape de marcajul lui Nouma, folosindu-se de brațe, francezul l-a trântit la pământ. Cei doi s-au înjurat, iar arbitrul i-a arătat lui Nouma cartonaș galben. Atacantul francez a deschis ulterior scorul, iar tensiunile dintre ei ar fi continuat și pe drumul spre vestiare.

Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com
Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com

Galerie foto (14 imagini)

Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com Moment tensionat între Pascal Nouma și Gheorghe Hagi. Foto: captură, dailymotion.com
+14 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat dacă a mai vorbit cu Hagi din acel moment, fostul atacant a declarat că l-a mai întâlnit la un turneu de fotbal pe plajă.

„L-am mai întâlnit o dată după acel meci, în care mă avertizase: «Eu sunt mafiot!». Ex-managerul meu a organizat un turneu de fotbal pe plajă la Saint-Tropez. El a jucat acolo în echipa României cu Popescu și alții.

Am fost atunci în tribună și i-am strigat: «Hei, Hagi! Acum ești în țara mea! Mafia mea e aici!». S-a cam speriat. Era speriat. Dar nu i-am mai făcut nimic. L-am lăsat în pace”, a mai spus fostul fotbalist.

La acel turneu, Hagi a fost însoțit de foști colegi precum Gică Popescu, Dan Petrescu, Bogdan Stelea, Adrian Ilie, Bogdan Lobonț și Bogdan Mara, într-o competiție în care au evoluat împotriva unor nume precum Ginola și Scifo, potrivit sursei citate.

„Viața mea îi aparține!”  Pascal Nouma dezvăluie, într-un interviu emoționant pentru GOLAZO.ro, ce înseamnă Mircea Lucescu pentru el
Citește și
„Viața mea îi aparține!” Pascal Nouma dezvăluie, într-un interviu emoționant pentru GOLAZO.ro, ce înseamnă Mircea Lucescu pentru el
Citește mai mult
„Viața mea îi aparține!”  Pascal Nouma dezvăluie, într-un interviu emoționant pentru GOLAZO.ro, ce înseamnă Mircea Lucescu pentru el

Pascal Nouma l-a lăudat pe Gică Popescu

Deși a vorbit critic despre Hagi, francezul s-a declarat impresionat de atitudinea pe care o avea Gică Popescu, fostul căpitan al Barcelonei, pe teren:

„Un gentleman! O persoană agreabilă! Nu i-am auzit niciodată glasul. Chiar mă întrebam: «Respiră? Tipul ăsta nu respiră?».

Nu-mi amintesc să ne fi lovit sau orice altceva. Era...cum să spun? Știți povestea cu îngerul și diavolul? El era îngerul, iar celălalt, Hagi, diavolul”, a mai spus Nouma.

Citește și

Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Oprița vrea să plece Antrenorul de la Steaua își ia licența PRO și țintește Liga 1: „Nu s-a pus problema de prelungire”
Liga 2
23:55
Oprița vrea să plece Antrenorul de la Steaua își ia licența PRO și țintește Liga 1: „Nu s-a pus problema de prelungire”
Citește mai mult
Oprița vrea să plece Antrenorul de la Steaua își ia licența PRO și țintește Liga 1: „Nu s-a pus problema de prelungire”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
gheorghe hagi galatasaray BESIKTAS Pascal Nouma
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share