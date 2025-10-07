Metaloglobus, într-un top nedorit în Europa  GOLAZO.ro a analizat cele mai slabe apărări din campionatele importante. Lanterna Ligii 1, medie ridicată de goluri primite
Metaloglobus nu are nicio victorie în 12 etape în Liga 1 (foto: Sport Pictures)
Superliga

Metaloglobus, într-un top nedorit în Europa GOLAZO.ro a analizat cele mai slabe apărări din campionatele importante. Lanterna Ligii 1, medie ridicată de goluri primite

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 07.10.2025, ora 10:59
alt-text Actualizat: 07.10.2025, ora 10:59
  • Metaloglobus București, lanterna Ligii 1 după 12 etape, are una dintre cele mai slabe apărări din Europa, primind în medie 2,25 goluri pe meci.

Analiza realizată de GOLAZO.ro se bazează pe datele din Top 20 cele puternice campionate de pe continent, din care Liga 1 face parte, conform celui mai recent clasament întocmit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește și
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!

Metaloglobus, în topul echipelor cu cele mai șubrede apărări din Top 20 campionate Europa

După înfrângerea categorică, scor 0-4, suferită luni, 6 octombrie, în deplasare cu Oțelul Galați, Metaloglobus, cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu a ajuns la 27 de goluri primite în 12 etape.

Acesta este cel mai sever eșec suferit în Liga 1 de echipa lui Mihai Teja, după 1-4 cu U Cluj și 0-3 cu Petrolul.

Cu doar 3 puncte din trei remize și un golaveraj general de 10-27, Metaloglobus rămâne în coada clasamentului Ligii 1, dar nu este singura formație europeană care se confruntă cu probleme defensive majore.

Ultimele clasate din Israel și Elveția au cifre defensive mai proaste decât Metaloglobus

Există echipe cu apărări chiar mai vulnerabile. Una dintre acestea este Maccabi Bnei Reineh, locului 13, penultimul, în Israel.

Formația la care evoluează fostul rapidist Antonio Sefer are un singur punct și a încasat 20 de goluri în 6 etape, ceea ce înseamnă o medie de 3,33 goluri primite pe meci.

De asemenea, Winterthur, ultima clasată din prima ligă elvețiană, cu două puncte, a încasat 25 de goluri în 8 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,13 goluri primite pe meci.

Cele mai slabe apărări din Top 5 campionate

Chiar și în Top 5 campionate europene sunt echipe cu apărări care înregistrează medii de peste două goluri primite pe meci.

Exemple notabile sunt West Ham (Anglia), Eintracht (Germania), Lorient (Franța) și FC Metz (Franța), iar media lor defensivă este chiar mai mare decât a Metaloglobus.

Dintre aceste echipe, West Ham și FC Metz se află pe locuri retrogradabile, în timp ce Lorient se menține la limita zonei periculoase din Ligue 1.

Eintracht, caz aparte: locul 7 în Bundesliga, cu 16 goluri primite în 6 etape

Eintracht Frankfurt, echipă de Europa League, este un caz aparte. Deși a încasat 16 goluri în 6 meciuri, formația din Bundesliga ocupă locul 7 cu 9 puncte, grație randamentului ofensiv.

Echipa lui Dino Toppmoller a marcat 17 goluri și a obținut trei victorii spectaculoase, toate cu multe goluri: 6-4 cu Borussia Mönchengladbach, 3-1 cu Hoffenheim și 3-1 cu Werder Bremen.

Echipele din Top 20 campionate Europa (IFFHS) cu cele mai multe goluri primite

Echipa (Campionat)Goluri primite / MeciuriMedie goluri/meciLoc / Total echipe
1. Maccabi Bnei Reineh (Israel)20 / 63,3313 / 14
2. Winterthur (Elveția)25 / 83,1312 / 12
3. Sparta Rotterdam (Olanda)22 / 82,7511 / 18
4. Eintracht Frankfurt (Germania)16 / 62,677 / 18
5. Haugesund (Norvegia)61 / 242,5416 / 16
6. AFS (Portugalia)20 / 82,5018 / 18
7. Mlada Boleslav (Cehia)24 / 102,4013 / 16
8. Anorthosis (Cipru)14 / 62,3313 / 14
9. Lorient (Franța)16 / 72,2913 / 18
10. West Ham United (Anglia)16 / 72,2919 / 20
11. FC Metz (Franța)16 / 72,2918 / 18
12. Karagümrük (Turcia)18 / 82,2518 / 18
13. Metaloglobus (România)27 / 122,2516 / 16
14. Silkeborg (Danemarca)24 / 112,1811 / 12
15. Torino (Italia)13 / 62,1716 / 20
16. Girona (Spania)17 / 82,1318 / 20
17. Grazer AK (Austria)19 / 92,1112 / 12
18. Vukovar 1991 (Croația)18 / 92,0010 / 10
19. Westerlo (Belgia)20 / 102,009 / 16
20. Asteras Tripolis (Grecia)12 / 62,0014 / 14
21. Livingston (Scoția)14 / 81,759 / 12

Citește și

„Echipa este pur și simplu dispărută” Au jucat sezonul trecut în Liga 1 și acum nu mai există: „N-am mai văzut așa ceva!”
Liga 2
23:10
„Echipa este pur și simplu dispărută” Au jucat sezonul trecut în Liga 1 și acum nu mai există: „N-am mai văzut așa ceva!”
Citește mai mult
„Echipa este pur și simplu dispărută” Au jucat sezonul trecut în Liga 1 și acum nu mai există: „N-am mai văzut așa ceva!”
Dobre, taxat de Nicolescu Președintele lui Dinamo a reacționat după ce căpitanul de la Rapid i-a înjurat pe „câini”: „Atât poate”
Superliga
21:59
Dobre, taxat de Nicolescu Președintele lui Dinamo a reacționat după ce căpitanul de la Rapid i-a înjurat pe „câini”: „Atât poate”
Citește mai mult
Dobre, taxat de Nicolescu Președintele lui Dinamo a reacționat după ce căpitanul de la Rapid i-a înjurat pe „câini”: „Atât poate”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
liga 1 europa metaloglobus superliga
Știrile zilei din sport
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
Stranieri
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Citește mai mult
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Baschet
00:16
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Citește mai mult
LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Nationala
07.10
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Citește mai mult
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Superliga
07.10
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Citește mai mult
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul fără precedent cerut de marocan
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:35
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
Au sfidat codul roșu Tricolorii s-au antrenat în ploaie: „Voi nu faceți ca noi!”
08:48
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev » Ce l-a împiedicat să plece
Blănuță a vrut să fugă! Un ucrainean dezvăluie reacția românului după ce a fost amenințat cu moartea la Kiev »  Ce l-a împiedicat să plece
22:00
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București
23:20
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu: „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui  Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Superliga
07.10
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Citește mai mult
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?”
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Superliga
07.10
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Citește mai mult
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată”
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Nationala
07.10
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Citește mai mult
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Formula 1
07.10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe
Citește mai mult
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe

Echipe/Competiții

fcsb 77 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 28 rapid 17 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share