Metaloglobus București, lanterna Ligii 1 după 12 etape, are una dintre cele mai slabe apărări din Europa, primind în medie 2,25 goluri pe meci.

Analiza realizată de GOLAZO.ro se bazează pe datele din Top 20 cele puternice campionate de pe continent, din care Liga 1 face parte, conform celui mai recent clasament întocmit de Federația Internațională de Istorie și Statistică a Fotbalului (IFFHS).

Metaloglobus, în topul echipelor cu cele mai șubrede apărări din Top 20 campionate Europa

După înfrângerea categorică, scor 0-4, suferită luni, 6 octombrie, în deplasare cu Oțelul Galați, Metaloglobus, cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu a ajuns la 27 de goluri primite în 12 etape.

Acesta este cel mai sever eșec suferit în Liga 1 de echipa lui Mihai Teja, după 1-4 cu U Cluj și 0-3 cu Petrolul.

Cu doar 3 puncte din trei remize și un golaveraj general de 10-27, Metaloglobus rămâne în coada clasamentului Ligii 1, dar nu este singura formație europeană care se confruntă cu probleme defensive majore.

Ultimele clasate din Israel și Elveția au cifre defensive mai proaste decât Metaloglobus

Există echipe cu apărări chiar mai vulnerabile. Una dintre acestea este Maccabi Bnei Reineh, locului 13, penultimul, în Israel.

Formația la care evoluează fostul rapidist Antonio Sefer are un singur punct și a încasat 20 de goluri în 6 etape, ceea ce înseamnă o medie de 3,33 goluri primite pe meci.

De asemenea, Winterthur, ultima clasată din prima ligă elvețiană, cu două puncte, a încasat 25 de goluri în 8 meciuri, ceea ce înseamnă o medie de 3,13 goluri primite pe meci.

Cele mai slabe apărări din Top 5 campionate

Chiar și în Top 5 campionate europene sunt echipe cu apărări care înregistrează medii de peste două goluri primite pe meci.

Exemple notabile sunt West Ham (Anglia), Eintracht (Germania), Lorient (Franța) și FC Metz (Franța), iar media lor defensivă este chiar mai mare decât a Metaloglobus.

Dintre aceste echipe, West Ham și FC Metz se află pe locuri retrogradabile, în timp ce Lorient se menține la limita zonei periculoase din Ligue 1.

Eintracht, caz aparte: locul 7 în Bundesliga, cu 16 goluri primite în 6 etape

Eintracht Frankfurt, echipă de Europa League, este un caz aparte. Deși a încasat 16 goluri în 6 meciuri, formația din Bundesliga ocupă locul 7 cu 9 puncte, grație randamentului ofensiv.

Echipa lui Dino Toppmoller a marcat 17 goluri și a obținut trei victorii spectaculoase, toate cu multe goluri: 6-4 cu Borussia Mönchengladbach, 3-1 cu Hoffenheim și 3-1 cu Werder Bremen.

Echipele din Top 20 campionate Europa (IFFHS) cu cele mai multe goluri primite

Echipa (Campionat) Goluri primite / Meciuri Medie goluri/meci Loc / Total echipe 1. Maccabi Bnei Reineh (Israel) 20 / 6 3,33 13 / 14 2. Winterthur (Elveția) 25 / 8 3,13 12 / 12 3. Sparta Rotterdam (Olanda) 22 / 8 2,75 11 / 18 4. Eintracht Frankfurt (Germania) 16 / 6 2,67 7 / 18 5. Haugesund (Norvegia) 61 / 24 2,54 16 / 16 6. AFS (Portugalia) 20 / 8 2,50 18 / 18 7. Mlada Boleslav (Cehia) 24 / 10 2,40 13 / 16 8. Anorthosis (Cipru) 14 / 6 2,33 13 / 14 9. Lorient (Franța) 16 / 7 2,29 13 / 18 10. West Ham United (Anglia) 16 / 7 2,29 19 / 20 11. FC Metz (Franța) 16 / 7 2,29 18 / 18 12. Karagümrük (Turcia) 18 / 8 2,25 18 / 18 13. Metaloglobus (România) 27 / 12 2,25 16 / 16 14. Silkeborg (Danemarca) 24 / 11 2,18 11 / 12 15. Torino (Italia) 13 / 6 2,17 16 / 20 16. Girona (Spania) 17 / 8 2,13 18 / 20 17. Grazer AK (Austria) 19 / 9 2,11 12 / 12 18. Vukovar 1991 (Croația) 18 / 9 2,00 10 / 10 19. Westerlo (Belgia) 20 / 10 2,00 9 / 16 20. Asteras Tripolis (Grecia) 12 / 6 2,00 14 / 14 21. Livingston (Scoția) 14 / 8 1,75 9 / 12

