Provizii pentru CM 2026  Naționala Norvegiei a dus 300 de kg de somon în SUA! Superstiția Portugaliei înainte de meciurile de la Mondial
Foto: Imago
Campionatul Mondial

Provizii pentru CM 2026 Naționala Norvegiei a dus 300 de kg de somon în SUA! Superstiția Portugaliei înainte de meciurile de la Mondial

alt-text George Neagu , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 16:16
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 16:16
  • Naționala Norvegiei a plecat pregătită la Campionatul Mondial. Nordicii au luat cu ei în SUA cantități impresionante de alimente, pentru a le asigura jucătorilor mese cât mai potrivite.
  • Și Portugalia a recurs la un gest asemănător, pentru a scăpa de „blestemul” de la CM 1966.
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Norvegia este una dintre cele mai înalte echipe de la CM 2026, alături de Bosnia, cu jucători precum Erling Haaland sau Alexander Sorloth, care au o înălțime de 1,95, respectiv 1,96 metri.

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Norvegienii au dus 300 de kilograme de somon și 116 kilograme de brânză în SUA

Pentru jucători atât de masivi, delegația Norvegiei a plecat pregătită în SUA.

Mai exact, a transportat 300 de kilograme de somon proaspăt în SUA, dar și 116 kilograme de Brunost (brânză brună norvegiană) și 6.000 de portocale, scrie as.com.

În delegația lor se vor afla bucătari renumiți care le vor pregăti patru mese pe zi. Preparatul-vedetă va fi „Fredagstaco”, varianta norvegiană a Taco, care va fi servit în ziua de vineri.

Astfel, norvegienii au fost nevoiți să aducă cu ei mâncarea tradițională, mai ales că au călătorit într-o țară unde fast-food-ul este foarte popular.

Din acest motiv, toate federațiile călătoresc cu propriii bucătari, care știu ce preparate trebuie să le pregătească jucătorilor, pentru a fi în formă maximă la turneele unde urmează să evolueze.

La Campionatul Mondial, Norvegia face parte din grupa I, alături de Franța, Irak și Senegal. Programul nordicilor este următorul:

  • Irak, pe 17 iunie
  • Senegal, pe 23 iunie
  • Franța, pe 26 iunie

Lotul Norvegiei pentru Campionatul Mondial:

  • Portari: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford), Sander Tangvik (Hamburg).
  • Fundași: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), David Moller Wolfe (Wolverhampton), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt), Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjorn Heggem (Bologna), Leo Skiri Ostigard (Genoa), Sondre Langas (Derby County), Henrik Falchener (Viking).
  • Mijlocași: Martin Odegaard (Arsenal), Sander Berge (Fulham), Fredrik Aursnes (Benfica), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Cremonese), Thelo Aasgaard (Rangers).
  • Atacanți: Erling Haaland (Manchester City), Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace), Antonio Nusa (RB Leipzig), Oscar Bobb (Fulham), Andreas Schjelderup (Benfica), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt).

Portugalia vrea să scape de „blestemul” de la CM 1966

La fel ca Norvegia, naționala Portugaliei a plecat în SUA cu 200 de kilograme de „bacalhau”, un pește tradițional.

Acest pește (cod) are o însemnătate aparte pentru lusitani, care au și o superstiție legată de consumul acestui tip de pește.

La Campionatul Mondial din 1966, portughezii obișnuiau să consume „bacalhau” în zilele premergătoare meciurilor. O singură dată nu s-a întâmplat, înaintea semifinalei cu Anglia, meci disputat pe 26 iulie 1966.

Portugalia a pierdut atunci cu scorul de 1-2, iar Eusebio a părăsit în lacrimi terenul. De atunci, doar din superstiție, acel fel de mâncare nu mai lipsește din meniul lusitanilor, conform sicnoticias.pt.

Portughezii au mai luat la CM 2026 și orez, ulei de măsline produs local, dar și brânzeturi și mezeluri.

Este o obișnuință ca echipele să ia cu ele la turnee finale diferite produse autohtone. Spre exemplu, la Campionatul Mondial din 1970, România a luat cu ea în Mexic salam de Sibiu, apă minerală și ciocolată.

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