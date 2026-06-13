Cei mai eliminați jucători din istoria CM Surpriza uriașă din topul în care nimeni nu-și dorește să apară +5 foto
Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Cei mai eliminați jucători din istoria CM Surpriza uriașă din topul în care nimeni nu-și dorește să apară

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 16:56
  • La Campionatul Mondial, legendele sunt amintite pentru goluri, trofee și momente de glorie. Există însă și recorduri pe care niciun fotbalist nu și-ar dori să le dețină.
  • De zeci de ani, două nume uriașe ale fotbalului mondial împart un record nedorit. Detalii, în articolul de mai jos.
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Un francez și un camerunez. Două cariere impresionante și un record pe care nimeni nu a reușit să-l depășească la Mondial.

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Zinedine Zidane și Rigobert Song, cei mai eliminați jucători din istoria Mondialului

Zinedine Zidane a participat la trei turnee mondiale alături de Franța. Prima dată, în 1998, când Cupa Mondială a fost găzduită chiar în Hexagon.

La al doilea meci din grupă, un 4-0 cu Arabia Saudită, legendarul mijlocaș a fost eliminat după ce și-a călcat intenționat un adversar aflat la pământ.

Zidane, cu capul plecat în drum spre vestiare, după eliminarea din meciul cu Arabia Saudită/ Foto: IMAGO Zidane, cu capul plecat în drum spre vestiare, după eliminarea din meciul cu Arabia Saudită/ Foto: IMAGO
Zidane, cu capul plecat în drum spre vestiare, după eliminarea din meciul cu Arabia Saudită/ Foto: IMAGO

Pentru gestul său, Zidane a fost suspendat două etape. Avea să revină la meciul din sferturi cu Italia (0-0, 4-3 d.pen) și să fie un jucător exponențial în drumul Franței spre câștigarea primului Mondial din istorie.

Tot de un meci cu Italia se leagă și unul dintre cele mai cunoscute episoade din istoria Cupei Mondiale, care l-a avut în prim-plan pe „Zizou”.

Pe 9 iunie 2006, la Berlin, „Squadra Azzurra” a câștigat al patrulea titlu de campioană mondială din istorie, după ce a învins Franța. A fost 1-1 în prelungiri și 5-3 la loviturile de departajare.

Meciul a fost marcat de conflictul dintre Zidane și Materazzi, marcatorii golurilor din timpul regulamentar.

În repriza secundă a celor 30 de minute de prelungiri, francezul și-a lovit adversarul cu capul în piept și a fost eliminat la ultimul său meci din carieră.

Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago)
Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago)

Galerie foto (5 imagini)

Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago) Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago) Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago) Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago) Zinedine Zidane și Marco Materazzi (sursă foto: imago)
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meciuri a bifat Zidane la Campionatul Mondial: a marcat 5 goluri

Rigobert Song, eliminat la CM 1994 și CM 1998

La rândul său, fundașul camerunez Rigobert Song a văzut și el două cartonașe roșii în cadrul Cupei Mondiale. Prima sa eliminare a avut loc la ediția din 1994 desfășurată în SUA.

Coincidența face că, la fel ca Zidane, fostul stopeer se afla la debutul său la un turneu final și primea „roșu” tot în al doilea meci al grupelor, 0-3 cu Brazilia. La acea vreme, Song avea doar 17 ani.

Eliminarea lui Rigobert Song din meciul cu Brazilia/ Foto: IMAGO Eliminarea lui Rigobert Song din meciul cu Brazilia/ Foto: IMAGO
Eliminarea lui Rigobert Song din meciul cu Brazilia/ Foto: IMAGO

Patru ani mai târziu, la Campionatul Mondial din Franța, camerunezul era eliminat într-un meci cu Chile (1-1).

4
este numpărul Cupelor Mondiale la care a participat Rigobert Song alături de naționala Camerunului: 1994, 1998, 2002, și 2010

Cele mai interesante statistici despre sancțiunile din cadrul Cupelor Mondiale

  • Echipe cu cele mai multe cartonașe roșii: Brazilia
  • Meciul cu cele mai multe cartonașe: Portugalia - Olanda în 2006 (4).
  • Cea mai rapidă eliminare: Jose Batista (Uruguay), 56 de secunde, la un meci cu Scoția de la CM 1986, găzduit de Mexic, potrivit clarin.com.

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