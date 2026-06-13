Transfer ratat de FCSB  Mijlocașul dorit de roș-albaștri a semnat cu Viktoria Plzen

Stefan Pirgic (23 de ani), mijlocaș dorit cu insistență de FCSB, a fost transferat de Viktoria Plzen.

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Fostul jucător de la Zeleznicar Pancevo s-a aflat pe lista roș-albaștrilor, dar a ales să dea curs ofertei venite din partea echipei care a terminat pe locul 3 în Cehia în sezonul trecut.

Stefan Pirgic, jucător dorit de FCSB, a semnat cu Viktoria Plzen

Pirgic a semnat un contract valabil pe patru sezoane cu Viktoria Plzen.

„Înainte de începerea pregătirilor de vară, Viktoria Plzen prezintă un nou jucător.

Este vorba de mijlocașul Stefan Pirgic, în vârstă de 23 de ani, care vine de la clubul FK Zeleznicar Pancevo și a semnat un contract pe patru ani”, a transmis clubul ceh pe site-ul oficial.

PŘESTUP Ⓥ✅

Další letní posila míří do Doosan Areny! 🆕 Do Viktorie přichází třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgić 🇷🇸 S klubem podepsal čtyřletou smlouvu 🤝



TISKOVÁ ZPRÁVA ➡️ https://t.co/CESD1P9SrE pic.twitter.com/G2h9DaEmk8 — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) June 13, 2026

Stefan Pirgic și-a început cariera la academia celor de la Steaua Roșie Belgrad. Ulterior a fost transferat de Partizan Belgrad, acolo unde a evoluat doar pentru echipele de juniori.

A mai trecut și pe la Teleoptik și Vozdovac, la ultima formație reușind să facă pasul la seniori, în 2024.

În același an a fost transferat de Zeleznicar Pancevo, echipă pentru care a jucat două sezoane.

În stagiunea recent încheiată, Pirgic a bifat 35 de apariții, a marcat 4 goluri și a oferit 3 pase decisive.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, conform Transfermarkt

Deși nu a reușit să oficializeze mutarea lui Stefan Pirgic, FCSB s-a înțeles cu brazilianul Anderson Ceara, de la Csikszereda.

În plus, fosta campioană a României ar mai vrea să-l transfere și pe atacantul israelian Shon Weissman (30 de ani), fost jucător la echipe precum Valladolid, Granada sau Salernitana.

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