Sorana s-a retras! Cîrstea a suferit o accidentare și nu va participa la următoarele două turnee +6 foto
Foto: Imago
Tenis

Sorana s-a retras! Cîrstea a suferit o accidentare și nu va participa la următoarele două turnee

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.06.2026, ora 15:57
alt-text Actualizat: 13.06.2026, ora 15:57
  • Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) a anunțat că se retrage de la următoarele două turnee din cauza unei accidentări.
  • Românca este nerăbdătoare să joace la Wimbledon, turneu de Grand Slam care se va desfășura în perioada 29 iunie - 12 iulie.
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Vineri, Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile de finală ale turneului de la Londra de Emma Răducanu, scor 4-6, 2-6.

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Sorana Cîrstea s-a retras de la următoarele două turnee

Sâmbătă, pe contul personal de Instagram, Sorana Cîrstea a anunțat că nu va participa la turneele de la Berlin (13-21 iunie) și Bad Homburg (22-28 iunie) din cauza unei accidentări.

„Din păcate, din cauza unei mici accidentări pe care am suferit-o în această săptămână, sunt nevoită să mă retrag de la turneele de la Berlin și Bad Homburg.

Așteptam cu nerăbdare să joc în Germania, însă corpul meu are nevoie de puțin timp pentru a se recupera. Ne revedem cu toții la Wimbledon!”, a scris Sorana Cîrstea.

Mesajul Soranei Cîrstea. Foto: captură story Instagram/@soranacirstea Mesajul Soranei Cîrstea. Foto: captură story Instagram/@soranacirstea
Mesajul Soranei Cîrstea. Foto: captură story Instagram/@soranacirstea

Astfel, Sorana Cîrstea speră să poată juca la Wimbledon, turneu de Grand Slam care va începe la finalul acestei luni.

Recent, jucătoarea română a ajuns și până în sferturile Roland Garros, acolo unde a fost eliminată de Mira Andreeva, scor scor 0-6, 3-6, cea care a și câștigat turneul.

Andreeva a învins-o în finală pe Maja Chwalinska, scor 6-3, 6-2.

FOTO. Imagini de la duelul dintre Sorana și Andreeva

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (6 imagini)

Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Mirra Andreeva, victorie în fața Soranei Cîrstea la Roland Garros (FOTO: IMAGO) Sorana Cîrstea, învinsă de Mirra Andreeva la Roland Garros (FOTO: IMAGO)
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Sorana Cîrstea anunță că se va retrage din tenis la finalul sezonului 2026

După ce a fost eliminată de la Roland Garros, Sorana a anunțat că 2026 rămâne ultimul an pentru ea în circuitul WTA.

„Cred că a fost un turneu grozav și, de asemenea, un sezon pe zgură foarte bun. Semifinală la Roma, sferturi de finală la Roland Garros.

Nimic nu s-a schimbat. Mă voi retrage la finalul sezonului. A fost un turneu solid. Astăzi jocul s-a simțit lent. Mirra a jucat excelent. Nivelul meu a scăzut.

Sunt mândră de longevitatea mea în WTA. Niciodată nu m-am gândit că voi avea o carieră atât de lungă. Am evoluat mult ca jucătoare, dar și ca om, mai ales în acest sezon.

Sunt mândră și recunoscătoare pentru ce mi-a dat tenisul. O să fiu mereu aproape de acest sport. Voi participa la meciuri de caritate”, a declarat Sorana Cîrstea la conferința de presă.

Anul acesta, Românca a devenit a treia cea mai în vârstă sfertfinalistă de la Roland Garros în Era Open, fiind depășită doar de Helga Masthoff, în 1978, și Billie Jean King, în 1980.

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