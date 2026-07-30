El a văzut „roșu” în Bănie FOTO. UEFA a făcut lumină! Pe cine a eliminat arbitrul în minutul 81 al meciului dintre U Craiova și Levski +8 foto
Captură: Prima Sport1
Liga Campionilor

El a văzut „roșu” în Bănie FOTO. UEFA a făcut lumină! Pe cine a eliminat arbitrul în minutul 81 al meciului dintre U Craiova și Levski

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 10:43
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 12:46
  • U Craiova - Levski 2-2 (2-3 la general). Partida din Bănie a fost una tensionată, în special pe final, atunci când un membru al staff-ului oltenilor a fost eliminat.
  • Cine a văzut cartonașul roșu în minutul 81, mai jos în articol.
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Jucătorii lui Filipe Coelho au avut un început dezastruos de meci, încasând două goluri în primele 16 minute de joc.

Craiova a restabilit egalitatea, dar nu a mai reușit să înscrie și să ducă meciul în prelungiri.

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U Craiova - Levski 2-3 la general. Cine a fost eliminat în Bănie

În minutul 81, la scorul de 2-3 la general în favoarea campioanei Bulgariei, Craiova era în căutarea golului care ar fi dus partida în prelungiri.

Nicușor Bancu a degajat mingea și l-a lansat pe Steven Nsimba, pe partea stângă. Atacantul a reușit să-și depășească adversarul, dar arbitrul Matteo Marcenaro a oprit jocul pentru un fault în atac.

Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1
Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (8 imagini)

Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1
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Decizia a stârnit furie în tabăra Universității Craiova, gazdele contestând dur hotărârea „centralului”.

Nu a durat mult timp și Marcenaro s-a îndreptat către banca oltenilor pentru a elimina un reprezentant al grupării din Bănie.

Cartonașul roșu arătat a stârnit confuzie, inițial crezându-se că cel eliminat a fost antrenorul Filipe Coelho sau un jucător de pe banca de rezerve.

În raportul oficial al meciului de pe site-ul UEFA se arată că cel care a văzut cartonașul roșu este Daniel Tudor, antrenorul de portari de la Craiova.

Acesta a părăsit banca și s-a îndreptat către tribune, de unde a urmărit restul partidei.

Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1
Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (8 imagini)

Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Daniel Tudor în Craiova - Levski. Foto: captură Prima Sport 1
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U Craiova își va continua aventura europeană în turul trei din Europa League, unde va da peste KuPS Kuopio, campioana ultimelor două ediții din Finlanda.

Cine este Daniel Tudor

Daniel Tudor ocupă funcția de antrenor de portari la Universitatea Craiova din noiembrie 2025, imediat după instalarea lui Filipe Coelho pe banca tehnică.

Acesta a mai lucrat pentru echipa din Bănie în perioadele iulie - noiembrie 2023 și ianuarie - iunie 2025.

În cariera sa, a mai fost antrenor de portari la CFR Cluj, Kuban Krasnodar, Terek Grozny, Dinamo, Arsenal Tula, Spartak Moscova, Riga, Al-Ittihad și Torpedo Moscova.

De-a lungul carierei sale de jucător, Tudor a trecut pe la Dinamo, Farul, Craiova, Fehervar (Ungaria), UTA Arad, Unirea Urziceni și Juventus București.

U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures
U Craiova - Levski Sofia FOTO Sportpictures

Galerie foto (9 imagini)

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