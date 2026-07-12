„Orice idiot care spune asta ar trebui să tacă!” Andy Roddick, enervat de cei care-i cer lui Novak Djokovic să se retragă: „E ridicol!”

Andy Roddick (43 de ani), fost lider mondial, spune că Novak Djokovic (39 de ani) încă se bucură de tenis și nu înțelege de ce sârbul este împins de unii să-și încheie cariera.

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Djokovic a fost eliminat, în semifinalele de la Wimbledon de Jannik Sinner. Italianul s-a impus cu 6-4, 6-4, 6-4 și joacă finala turneului cu Alexander Zverev, azi, de la ora 18:00, în direct la Eurosport.

Andy Roddick e de părere că Djokovic, jucător cu 24 de titluri de Grand Slam în palmares, continuă să performeze la un nivel incredibil și că decizia de a se opri îi aparține exclusiv.

„Djokovic nu mai este omul pe care toată lumea trebuia să-l învingă jucând perfect”

În cel mai recent episod al podcastului său, „Served with Andy Roddick”, citat de tennis365.com, fostul campion de la US Open a explicat că Djokovic nu mai domină circuitul ca în urmă cu câțiva ani, însă diferența este una firească și nu înseamnă că sârbul nu mai poate lupta pentru cele mai importante trofee:

„Cred că, pentru foarte mult timp, Novak a fost acel jucător împotriva căruia toată lumea trebuia să joace perfect ca să îl învingă. Și aici îi includ și pe cei mai buni jucători din lume.

Acum cred că el este cel care trebuie să joace perfect împotriva câtorva jucători pentru a obține victoria și aceasta este schimbarea”.

„Djokovic joacă part-time și tot ajunge în semifinalele Grand Slam-urilor ”

Această inversare de rol este normală pentru un sportiv care se apropie de finalul unei cariere excepționale și nu reprezintă nicidecum un semn că Djokovic nu mai poate câștiga marile turnee, mai spune americanul.

„Joacă tenis part-time și tot ajunge în semifinalele turneelor de Grand Slam. A jucat o finală și o semifinală la ultimele trei turnee majore. Este absurd.

Este atât de greu să faci asta… pentru mulți jucători foarte, foarte buni, acesta ar fi un sezon al carierei.

O să vă ofer cea mai simplă soluție. Dacă familiei îi place să călătorească, dacă lui încă îi place să joace…

La conferința de presă părea fericit. Nu era ca și cum ar fi fost devastat după înfrângere. Am văzut câteva secvențe și era foarte calm, foarte obiectiv. Poate pur și simplu îi place ceea ce face”.

Mesajul lui Roddick pentru criticii lui Djokovic: „Să tacă!”

Cea mai dură declarație a lui Andy Roddick a venit atunci când a fost întrebat despre vocile care susțin că Djokovic ar trebui să renunțe la tenis.

„Nu cred că cineva ar trebui să își dea cu părerea despre momentul în care Nole ar trebui să se oprească.

Știu că mâine va apărea undeva un articol în care vreun idiot va spune: «Ar trebui să se retragă». Să tacă. Novak este acum mult mai bun la ceea ce face decât vor fi ei vreodată la meseria lor. Este ridicol”.

Fostul campion american este convins că Djokovic va ști singur când va veni momentul retragerii și că nu va continua până când rezultatele îi vor afecta imaginea:

„Nu cred că Djokvic va lăsa vreodată lucrurile să ajungă într-o situație tragică, în care să piardă de trei ori la rând în turul al doilea. Pur și simplu nu văd asta. Este prea bun. Nici măcar nu suntem aproape de un asemenea scenariu”.

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