„Începe să mă deranjeze!” Novak Djokovic, izbucnire rară în fața jurnaliștilor sârbi: „M-am săturat să vorbesc mereu despre asta”

Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP) a răbufnit în fața jurnaliștilor din Serbia, după eliminarea de la Wimbledon.

Balcanicul a fost învins în semifinale de Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP), scor 4-6, 4-6, 4-6.

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Djokovic a obținut cinci victorii împotriva unor adversari dificili pe iarba londoneză, însă nu a reușit să cucerească titlul de Grand Slam cu numărul 25.

Deși de-a lungul timpului a fost mai deschis cu presa sârbă decât cu instituțiile internaționale, Nole a oferit un moment surprinzător la All England Club.

Novak Djokovic, deranjat de întrebările despre titlul 25 de Grand Slam

În ultima sa conferință de la Wimbledon, Djokovic s-a plâns de presiunea pe care o simte din partea țării sale.

„A câștiga un alt Grand Slam nu este obiectivul suprem, obligatoriu. Este foarte important să știți că sunt sub multă presiune din partea oamenilor din cercul meu apropiat, dar și din partea presei. Înțeleg că oamenii își doresc cu adevărat să câștig al 25-lea Grand Slam și mi-l doresc și eu, dar acesta nu este obiectivul suprem.

Să punem lucrurile în perspectivă. Începe să mă deranjeze puțin pentru că, cumva, simt că nu sunt suficient pentru mine însumi, iar apoi alții îmi pun o povară suplimentară.

Ca și cum 24 de Grand Slam-uri nu ar fi suficiente și doar 25 ar fi, ca și cum 100 de titluri nu ar fi suficiente și ar trebui să fie 110, ca și cum 400 de săptămâni ca numărul unu ATP nu ar fi suficiente și ar trebui să fie 1.000”, a spus Djokovic , potrivit puntodebreak.com.

Să sărbătorim ceea ce am realizat deja și să fim puțin mai modești, mai realiști și mai recunoscători. Este un memento pe care mi-l adresez mie însumi, pentru că m-am săturat să vorbesc mereu despre momentul în care va veni titlul 25. Și dacă nu va veni niciodată? Și atunci ce? Înseamnă asta că toată cariera mea a fost un eșec? Novak Djokovic

Novak Djokovic: „Nu știu cât voi mai continua să fac asta”

Djokovic a explicat că întrebările primite din toate direcțiile în această perioadă a carierei nu-l ajută și a cerut ca limitele pe care le impune să fie respectate.

„Prioritatea mea este întotdeauna să mă pregătesc cât mai bine posibil pentru a performa la maximum în turneele de Grand Slam. Am această mentalitate de peste 20 de ani și cred că tocmai datorită ei am realizat tot ce am realizat.

Probabil că aș fi putut câștiga încă cinci turnee de Grand Slam în finale pe care le-am pierdut și aș fi putut pierde cinci dintre cele pe care le-am câștigat după reveniri incredibile. Ăsta e sportul și asta e viața.

Și cât timp voi mai continua să fac asta, sincer, nu știu. Am spus-o și anul trecut: mi-ar plăcea ca oamenii să-mi respecte decizia și să nu mă mai întrebe mereu când mă voi retrage, când voi câștiga al 25-lea titlu de Grand Slam sau când se va întâmpla una sau alta”.

Când va veni momentul, va veni. Sunt mult mai multe motive de sărbătorit decât de regretat. Novak Djokovic

Corpul lui Djokovic nu mai răspunde așa cum și-ar dori sârbul

Djokovic a explicat cât îi este de dificil să mențină într-o forma fizică și mentală bună la vârsta de 39 de ani.

„Nu este doar o chestiune mentală. Dacă ceva nu merge, dacă în dimineața respectivă ai vomitat, te simți amețit sau observi că corpul tău nu răspunde… oamenii nu știu asta, dar se întâmplă constant. Nu mi se întâmplă doar mie, li se întâmplă tuturor jucătorilor.

Oamenii se așteaptă să fii mereu la sută la sută, dar asta e imposibil. Singurul lucru pe care îl poți face este să încerci să fii cât mai bine pregătit pentru circumstanțele cu care te confrunți. Dar aceste circumstanțe, mai ales în ultimii ani pentru mine, se schimbă constant. Fiecare zi aduce o nouă provocare.

Probabil asta îmi este cel mai greu de acceptat. Într-o zi joc extraordinar, atât la antrenamente, cât și în meciuri, iar a doua zi simt că nu mă mai simt în propriul meu corp. E ca și cum aș fi o persoană complet diferită. Îmi imaginez că, din punct de vedere biologic, unele lucruri funcționează așa și apar mult mai multe oscilații fizice și mentale”:

Nu mă plâng. Dar nu mai e ca înainte. Mi-e greu să accept, după tot ce am realizat și după toată experiența pe care o am, că nivelul meu a scăzut atât de mult. Știu unde va ajunge mingea. Mental, sunt pregătit pentru orice situație, dar corpul meu încetinește. Simt constant că sunt cu jumătate de pas în urma adversarului. Asta mă înnebunește, pentru că încă vreau să fiu cel mai bun și să-l înving pe oricine mi se pune în față. Novak Djokovic

Novak Djokovic recunoaște superioritatea lui Jannik Sinner

Nole a vorbit și despre înfrângerea suferită în fața liderului aTP.

„Ei bine, ar fi putut fi și mai rău. Să pierzi cu 6-4, 6-4 și 6-4 nu e chiar atât de rău (n.r. - râde). Știam că, dacă aș fi reușit să duc vreun set la tiebreak, aș fi avut șanse. Poate că și el ar fi început să aibă câteva îndoieli.

Dar realitatea este că a fost clar superior. A ajunge în semifinalele de la Wimbledon este un rezultat bun, dar pentru mine cel mai bun rezultat va fi întotdeauna ridicarea trofeului.

Încerc, de asemenea, să găsesc un echilibru în mintea mea și să mă conving că ceea ce continui să fac la această vârstă este ceva special și merită apreciat. Trebuie să mergem mai departe”.

Jannik Sinner se va duela cu Alexander Zverev în finala Wimbledon. Meciul va avea loc duminică, de la 18:00 (ora României)

Parcursul lui Novak Djokovic la Wimbledon 2026

Turul I: 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 cu Yibing Wu

Turul II: 6-3, 6-4, 6-2 cu Stefanos Tsitsipas

Turul III: 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) cu Arthur Rinderknech

Optimi: 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 cu Roman Safiullin

Sferturi: 7-6(10), 3-6, 6-3, (4)6-7, 7-6(4) cu Felix Auger-Aliassime

Semifinale: 4-6, 4-6, 4-6 cu Jannik Sinner.

Cele 24 de titluri de Grand Slam din palmaresul lui Novak Djokovic

10 la Australian Open: 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023

3 la Roland Garros: 2016, 2021, 2023

7 la Wimbledon: 2011, 2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2022

4 la US Open: 2011, 2015, 2018, 2023.

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