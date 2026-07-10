Sinner l-a surclasat pe Djokovic! VIDEO: Liderul mondial e  în finală la Wimbledon, unde îl așteaptă Zverev
Novak Djokovic și Jannik Sinner/ Foto: IMAGO
Tenis

Sinner l-a surclasat pe Djokovic! VIDEO: Liderul mondial e în finală la Wimbledon, unde îl așteaptă Zverev

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 21:58
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 21:58
  • Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4 și s-a calificat în finala de la Wimbledon, unde va avea ocazia să-și apere trofeul cucerit anul trecut.
  • În ultimul act, italianul îl va întâlni pe Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP).
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Jannik Sinner a controlat de la un capăt la altulul duelul cu Djokovic.

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Jannik Sinner l-a învins pe Djokovic și s-a calificat în finala de la Wimbledon

Italianul a servit excelent pe toată durata partidei. A câștigat majoritatea game-urilor fără emoții și nu i-a oferit adversarului său nicio șansă de break.

Pe serviciul sârbului, Sinner a fost agresiv și a profitat de fiecare moment favorabil. A reușit câte un break în fiecare set, ceea ce s-a dovedit decisiv la capătul unei partide care a durat două ore și 21 de minute.

După calificarea în ultimul act, Sinner a devenit primul lider mondial care ajunge în finala probei de simplu masculin de la Wimbledon în ediții consecutive de la Novak Djokovic (2019-2021) și primul care reușește acest lucru în ani consecutivi de la Rafael Nadal (2010-2011).

Jannik Sinner - Alexander Zverev, finala de la Wimbledon 2026

În cealaltă semifinală, Alexander Zverev l-a întâlnit pe Arthur Fery (23 de ani, 114 ATP), surpriza acestei ediții de la Wimbledon.

Campion la Roland Garros, neamțul a avut emoții doar în primul set pe care l-a câștigat la tiebreak, scor 7-6 (7-0).

Ulterior, Zverez a controlat partida și a câștigat și următoarele două seturi, 6-2, 6-4 pentru a se califica în prima sa finală la All England Tennis Club.

Finala masculină de la Wimbledon este programată duminică, de la ora 18:00.

În acest moment, Sinner conduce detașat la duelurile directe în meciurile cu Zverez, 10-4.

Ultima întâlnire dintre cei doi a avut loc în finala turneului de la Madrid, desfășurată la începutul lunii mai. Jannik s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2.

În finala competiției feminine se vor întâlni Karolina Muchova (29 de ani, #9 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA), ambele din Cehia. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 18:00.

Ambele finale de la Wimbledon se văd și în România pe Eurosport 1.

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