Sinner l-a surclasat pe Djokovic! VIDEO: Liderul mondial e  în finală la Wimbledon, unde îl așteaptă Zverev

Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) l-a învins pe Novak Djokovic (39 de ani, #8 ATP), scor 6-4, 6-4, 6-4 și s-a calificat în finala de la Wimbledon, unde va avea ocazia să-și apere trofeul cucerit anul trecut.

În ultimul act, italianul îl va întâlni pe Alexander Zverev (29 de ani, #3 ATP).

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Jannik Sinner a controlat de la un capăt la altulul duelul cu Djokovic.

Jannik Sinner l-a învins pe Djokovic și s-a calificat în finala de la Wimbledon

Italianul a servit excelent pe toată durata partidei. A câștigat majoritatea game-urilor fără emoții și nu i-a oferit adversarului său nicio șansă de break.

Pe serviciul sârbului, Sinner a fost agresiv și a profitat de fiecare moment favorabil. A reușit câte un break în fiecare set, ceea ce s-a dovedit decisiv la capătul unei partide care a durat două ore și 21 de minute.

Flawless from Jannik Sinner. What a performance. pic.twitter.com/0LijKmAjUd — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

După calificarea în ultimul act, Sinner a devenit primul lider mondial care ajunge în finala probei de simplu masculin de la Wimbledon în ediții consecutive de la Novak Djokovic (2019-2021) și primul care reușește acest lucru în ani consecutivi de la Rafael Nadal (2010-2011).

1 - Jannik Sinner is first World No. 1 to reach the Men’s Singles final at Wimbledon in consecutive editions since Novak Djokovic (2019-2021) and the first in consecutive years since Rafael Nadal (2010-11). Victory. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/0KDpF2YY5v — OptaAce (@OptaAce) July 10, 2026

Jannik Sinner - Alexander Zverev, finala de la Wimbledon 2026

În cealaltă semifinală, Alexander Zverev l-a întâlnit pe Arthur Fery (23 de ani, 114 ATP), surpriza acestei ediții de la Wimbledon.

Campion la Roland Garros, neamțul a avut emoții doar în primul set pe care l-a câștigat la tiebreak, scor 7-6 (7-0).

Ulterior, Zverez a controlat partida și a câștigat și următoarele două seturi, 6-2, 6-4 pentru a se califica în prima sa finală la All England Tennis Club.

Moving into his first Wimbledon final with a 13th consecutive Grand Slam victory.



Alexander Zverev 👏 pic.twitter.com/Pzqk5IKx4C — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026

Finala masculină de la Wimbledon este programată duminică, de la ora 18:00.

În acest moment, Sinner conduce detașat la duelurile directe în meciurile cu Zverez, 10-4.

Ultima întâlnire dintre cei doi a avut loc în finala turneului de la Madrid, desfășurată la începutul lunii mai. Jannik s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2.

În finala competiției feminine se vor întâlni Karolina Muchova (29 de ani, #9 WTA) și Linda Noskova (21 de ani, 12 WTA), ambele din Cehia. Meciul se joacă sâmbătă, de la ora 18:00.

Ambele finale de la Wimbledon se văd și în România pe Eurosport 1.

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