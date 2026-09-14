Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominația lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani
Novak Djokovic
Tenis

Sfârșitul unei ere Novak Djokovic a ieșit din Top 10 ATP! Dominația lui Nole, Nadal și Federer se încheie după 24 de ani

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 14.09.2026, ora 15:36
alt-text Actualizat: 14.09.2026, ora 17:04
  • Novak Djokovic (39 de ani), unul dintre cei mai mari jucători din istoria tenisului, a coborât până pe locul 12 ATP.
  • Este pentru prima dată din octombrie 2002 când niciunul dintre Djokovic, Federer sau Nadal nu se regăsește în Top 10 jucători ai lumii.
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Novak Djokovic nu parcurge cea mai bună perioadă a carierei, iar lipsa de rezultate au dus la o cădere a sârbului în clasamentul mondial.

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Novak Djokovic a coborât pe locul 12 ATP

Fostul lider mondial a fost eliminat încă din primul tur la US Open de Mariano Navone, scor 6-7(5), 7-5, 6-4, 2-6, 1-6, după 4 ore și 36 de minute de joc.

În timpul partidei, Djokovic a întâmpinat mai multe probleme medicale și, în setul al treilea, a vomitat pe teren. Ulterior, el a recunoscut că nu a fost prima dată când s-a confruntat cu astfel de probleme.

A fost una dintre cele mai rapide eliminări suferite de Nole la un turneu de Grand Slam din ultimele două decenii, de la Australian Open 2006, și prima dată în carieră când a pierdut chiar în meciul de debut la US Open.

În lipsa rezultatelor din acest an, Novak Djokovic a coborât de pe locul 5 pe locul 12 în clasamentul mondial.

În plus, este pentru prima dată din octombrie 2002 când niciunul dintre Novak Djokovic, Rafael Nadal și Roger Federer nu se mai află în Top 10 ATP, conform apnews.com.

Federer s-a retras în 2022, la vârsta de 41 de ani, în timp ce Nadal și-a încheiat cariera în 2024, la 38 de ani.

24 de titluri de Grand Slam
a cucerit Novak Djokovic în cariera sa. Rafael Nadal a câștigat 22, în timp ce Roger Federer 20

Roger Federer a intrat pentru prima dată în Top 10 în octombrie 2002 și s-a menținut printre cei mai jucători ai lumii până la finalul anului 2016.

În această perioadă, el a stabilit recordul pentru cea mai lungă perioadă petrecută pe primul loc mondial: 237 de săptămâni.

Rafael Nadal a intrat în Top 10 în aprilie 2005, la doar 18 ani. A rămas pe primele locuri timp de 912 săptămâni consecutive, până în 2023, stabilind atunci și un record.

Novak Djokovic a fost ultimul dintre cei trei care a pătruns în Top 10, în 2007. El deține recordul pentru cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 mondial: 428.

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