Au pus ochii pe Julian Alvarez  Colosul dispus să plătească 130 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului de la Atletico Madrid
Julian Alvarez FOTO: IMAGO
alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 20.01.2026, ora 12:33
alt-text Actualizat: 20.01.2026, ora 12:33
  • Julian Alvarez (25 de ani), atacantul celor de la Atletico Madrid este dorit cu insistență de Bayern Munchen.
  • Transferul s-ar putea materializa în vara acestui an.

Oficialii lui Bayern Munchen ar pregăti înlocuirea lui Harry Kane și principala țintă ar fi Julian Alvarez.

Bayern dispusă să dea o sumă uriașă pentru Julian Alvarez

Julian Alvarez ar fi devenit una dintre principalele ținte de transfer ale lui Bayern Munchen, iar bavarezii ar fi dispuși să bage adânc mâna în buzunar pentru a beneficia de serviciile argentinianului.

Oficialii lui Bayern Munchen consideră că Julian Alvarez ar putea fi unul dintre pilonii echipei pentru următoarele sezoane.

Astfel, conform fichajes.net, ar lua în calcul să facă o ofertă consistentă: 130 de milioane de euro.

Alvarez face parte din planurile pe termen lung ale lui Atletico, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei.

Până în acest moment, oficialii lui Bayern Munchen ar fi făcut o ofertă oficială către Atletico Madrid, ci doar s-au interesat de condițiile de transfer.

100.000.000 de euro
este cota de piață a lui Julian Alvarez, conform transfermarkt.com

Cifrele lui Julian Alvarez

Ajuns în vara anului trecut la Atletico Madrid de la Manchester City, în schimbul a 75 de milioane de euro, Julian Alvarez s-a adaptat rapid la stilul de joc și la nivelul din La Liga.

Atacantul argentinian a fost decisiv în mai multe meciuri importante disputate de madrileni.

Vârful a marcat în 4 dintre cele 5 meciuri în care a evoluat în Liga Campionilor. Mai mult, a înscris o „dublă” în derby-ul cu Real Madrid, 5-2.

11 goluri
și 5 pase decisive a reușit Julian Alvarez în cele 27 de meciuri disputate în acest sezon

La nivel internațional, atacantul a strâns 49 de selecții pentru prima reprezentativă a Argentinei și a marcat 13 goluri.

Sub comanda lui Lionel Scaloni, și-a trecut în palmares o Cupă Mondială și două Copa America.

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
bundesliga bayern munchen Atletico Madrid la liga julian alvarez
15:15
Mai multe știri de ultimă oră

