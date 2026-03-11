Greșeală colosală Un jurnalist l-a inclus pe Diogo Jota pe lista convocărilor pentru meciul Portugaliei » Explicația a fost cumplită
Foto: IMAGO
Greșeală colosală Un jurnalist l-a inclus pe Diogo Jota pe lista convocărilor pentru meciul Portugaliei » Explicația a fost cumplită

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.03.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 11.03.2026, ora 15:07
  • Edgar Valero, jurnalist pentru publicația mexicană Heraldo Deportes, a comis o greșeală macabră într-un articol despre convocările preliminare ale Portugaliei pentru un amical cu Mexic.
  • Valero l-a inclus pe listă pe Diogo Jota, fostul fotbalist al lui Liverpool, care a decedat în vara anului trecut într-un accident rutier produs în Spania.

Pe 29 martie, Portugalia va disputa un amical cu Mexic, iar publicația Heraldo Deportes a comis o mare greșeală. Jurnalistul care a scris articolul a venit, ulterior, cu o serie de explicații deplasate.

Diogo Jota, inclus pe lista preliminară a jucătorilor portughezi convocați

Diogo Jota, fostul jucător al lui Liverpool, a decedat anul trecut într-un accident rutier cumplit.

Totuși, Jota a fost inclus în lista jucătorilor portughezi care ar putea fi convocați de selecționerul Roberto Martinez pentru amicalul cu Mexic.

„FPF (n.r. - Federația Portugheză de Fotbal) lasă de înțeles că Roberto Martinez va profita de absența lui Ronaldo pentru a-l testa pe Gonçalo Ramos și pentru a evalua revenirea lui Diogo Jota, care a fost sub observație după problemele sale fizice recente, și ia în considerare și convocarea lui Paulinho, atacantul lui Toluca”, se arată în articolul publicat de Heraldo Deportes, citat de abola.pt.

După ce a fost criticat dur pentru greșeala comisă, jurnalistul Edgar Valero și-a prezentat scuzele într-un mod deplasat:

„Mulțumesc mult pentru aprecieri. Chiar mă gândeam să îl intervievez pe Jota, dar a murit, la naiba! Data viitoare mă voi asigura că el este în viață și că eu sunt mai atent când scriu”, a spus acesta.

Explicația a venit câteva ore mai târziu

Criticile au continuat pentru jurnalistul mexican, care a venit mai apoi cu o explicație pentru cele întâmplate. Acesta a dat vina pe o eroare de calculator, susținând că intenția lui era să scrie despre Rafael Leao, jucătorul lui AC Milan, nu despre Diogo Jota.

„Bine, să explicăm ce s-a întâmplat. A fost o eroare gravă, da.

Abia mi-am dat seama ce am scris. Și doar ca o mențiune, desigur că știu că, din păcate, Jota a decedat, pentru că anul trecut am publicat un videoclip pe care l-am filmat în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor, la antrenamentul lui Bayern Munchen în Orlando, unde s-a ținut un minut de reculegere.

Când scriam, mă gândeam la Rafael Leao, dar mi-a venit în cap numele lui Jota, și mi-am dat seama de eroare când am recitit textul.

Am corectat, dar există «mici demoni» ai calculatorului care au păstrat versiunea trimisă cu aproximativ 25 de minute înainte. Recunosc greșeala mea și celor care s-au simțit ofensați, le prezint scuzele.

Nu am multe de adăugat. Profesez de 40 de ani și sigur m-am înșelat de multe ori, dar asta nu mă face un jurnalist prost sau unul care improvizează… Se întâmplă”, a spus Edgar Valero.

Cum trebuia să arate textul publicației Heraldo Deportes

„Antrenorul (n.r. - Roberto Martinez) va explica dacă Ronaldo va călători cu grupul, în rol de căpitan nejucător, sau dacă se va opta să fie lăsat pe dinafară pentru a-și finaliza recuperarea înainte de Mondial.

Paulinho și Leao concurează pentru un loc. FPF (n.r. - Federația Portugheză de Fotbal) lasă de înțeles că Martinez va profita de absența lui Ronaldo pentru a-l testa pe Gonçalo Ramos, care a fost sub observație după problemele sale fizice recente, și pentru a evalua revenirea atacantului lui Milan, Rafael Leao.

De asemenea, se ia în considerare convocarea atacantului echipei Toluca, Paulinho, care concurează cu Leao pentru un loc la Campionatul Mondial”.

După prezentarea scuzelor, jurnalistul a fost acuzat că s-ar fi ajutat de Inteligența Artificială pentru a redacta textul.

Diogo Jota a murit într-un accident rutier cumplit

Accidentul s-a produs în luna iulie a acestui an, pe teritoriul Spaniei. Cei doi frați se aflau în vacanță când, în timpul unei depășiri, unul dintre cauciucurile Lamborghini-ului în care circulau a explodat.

Martorii care au sunat la serviciul de urgență au descris scene dramatice: mașina era în întregime în flăcări.

Intensitatea incendiului a impus intervenția mai multor echipaje de pompieri, deoarece flăcările, care se răspândeau rapid, puteau porni un incendiu de vegetație.

Cariera lui Diogo Jota

Transferat în 2020 la Liverpool, în schimbul a 44 de milioane de euro, Jota a bifat 182 de meciuri pentru „cormorani”, în care a marcat 65 de goluri și a oferit 26 de pase decisive.

Jota a mai jucat pentru Wolverhampton, Porto și Pacos Ferreira.

Realizările lui Diogo Jota:

  • Campion al Angliei (2024-2025 - Liverpool)
  • Câștigător UEFA Nations League (2019 și 2025 - Portugalia)
  • Câștigător FA Cup (2022 - Liverpool)
  • Câștigător al Cupei Ligii Angliei (2022 și 2024 - Liverpool)

amical portugalia mexic Diogo Jota convocari
