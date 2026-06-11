„Vor urma transferuri”  Andrei Nicolescu a ieșit de la prezentarea noului antrenor al lui Dinamo și a făcut o postare specială: „A început cu multe luni în urmă” +13 foto
Cosmin Mihalescu, Nuno Campos și Andrei Nicolescu
Superliga

„Vor urma transferuri” Andrei Nicolescu a ieșit de la prezentarea noului antrenor al lui Dinamo și a făcut o postare specială: „A început cu multe luni în urmă”

alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 19:10
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 19:30
  • Dinamo și-a prezentat azi noul antrenor, Nuno Campos, într-o conferință de presă la care au participat președintele Andrei Nicolescu și directorul sportiv Cosmin Mihalescu.
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După dialogul cu jurnaliștii, de la Săftica, Nicolescu a făcut o postare despre eveniment.

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Andrei Nicolescu: „Am căutat omul care se potrivește cel mai bine momentului”

„Astăzi l-am prezentat oficial pe Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo.

Pentru cei care au urmărit conferința de presă în direct, această poveste începe astăzi. Pentru noi însă, a început cu multe luni în urmă. Am căutat omul care se potrivește cel mai bine momentului în care se află clubul și direcției în care vrem să mergem.

De acum, Nuno și staff-ul său complet sunt aici. Am încredere în ei. Am încredere în seriozitatea lor, în experiența lor și în foamea lor de rezultate dar și în dorința comun asumată de a construi la Dinamo ceva măreț și sănătos.

În ultima perioada de timp, Nuno a analizat lotul, a urmărit jucători și a lucrat alături de noi pentru a înțelege cât mai bine realitatea lotului și clubului. Acum intrăm într-o nouă etapă, una în care evaluările se transformă în decizii, iar planurile în muncă de zi cu zi.

Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu

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Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu Nuno Campos a fost prezentat oficial la Dinamo. Foto: GOLAZO.ro / Iosif Popescu
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Vor urma și alte vești. Vor urma decizii importante. Vor urma transferuri.

Tot ce îmi doresc este ca oamenii care iubesc acest club să privească această nouă etapă cu aceeași deschidere și aceeași bună-credință cu care noi am construit-o, să îi ofere șansa de a crește în continuare și de a se dovedi prin fapte, înțelegând că lucrurile importante se construiesc infinit mai greu decât se judecă, iar ceea ce ne dorim cu toții pentru Dinamo nu va fi rezultatul unei singure decizii, al unui singur antrenor sau al unui singur transfer, ci al efortului comun de a duce acest club, zi după zi, acolo unde îi este locul!

Noi ne-am asumat responsabilitatea acestei construcții. Cel mai frumos lucru ar fi să vedem cât mai mulți dinamoviști alegând să facă parte din ea”, a scris Nicolescu pe rețelele de socializare.

VIDEO Prezentarea lui Nuno Campos ca antrenor la Dinamo: „Trebuie să fim atenți la jucătorii pe care îi vom aduce”

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