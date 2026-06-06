- Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) este noua campioană de la Roland Garros, după ce a învins-o în finală pe Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA), scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute.
- Este primul trofeu de Grand Slam câștigat de sportiva din Rusia.
Miza partidei și-a spus cuvântul, iar debutul meciului de pe „Philippe-Chatrier” a consemnat nu mai puțin de patru break-uri, câte două de fiecare.
Mirra Andreeva, campioană la Roland Garros
Andreeva a reușit să rupă echilibrul la scorul de 3-3. A câștigat trei gameuri consecutive și și-a adujecat primul set al finalei.
Venită din calificări, Chwalinska a fost de nerecunoscut în startul actului secund. Și-a pierdut de două ori serviciul și i-a permis sportivei din Rusia să se distanțeze rapid la un neverosimil 5-0.
Poloneza a punctat și ea pe tabelă, a reușit să facă și un break, dar nu a fost suficient pentru a completa o revenire spectaculoasă. Mirra a fructificat prima ei minge de meci, după un game câștigat la 0.
Emoționată, Andreeva s-a așezat în genuchi, iar după ce și-a salutat adversara și publicul s-a îndreptat direct în tribune unde s-a îmbrățișat cu antrenoarea sa Conchita Martinez.
Grație succesului de la Roland Garros, Mira a devenit cea mai tânără câștigătoare de la Roland Garros de la Monica Seles încoace, la 19 ani și 39 de zile.
Seles avea 16 ani și jumătate, în 1990, când a cucerit primul ei titlu pe zgura pariziană.
În drumul spre finală, Andreeva a învins-o în sferturi pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3. A pierdut un singur set tot turneul!
Rezumat VIDEO. Mirra Andreeva - Maja Chwalinska
Mirra Andrreva, drumul spre trofeul de la Roland Garros
- Turul 1: 6-3, 6-3 cu Fiona Ferro (29 de ani, #181 WTA)
- Turul 2: 3-6, 6-1, 6-1 cu Marina Bassols (26 de ani, #175WTA)
- Turul 3: 6-4, 6-2 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #28 WTA)
- Optimi de finală: 6-3, 6-2 cu Jil Teichmann (28 de ani, #170 WTA)
- Sferturi de finală: 6-0, 6-3 cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA)
- Semifinale: 6-1, 6-3 cu Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA)
- Finală: 6-3, 6-2 cu Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA)