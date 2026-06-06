Mirra Andreeva (19 ani, #8 WTA) este noua campioană de la Roland Garros, după ce a învins-o în finală pe Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA), scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat o oră și 23 de minute.

Este primul trofeu de Grand Slam câștigat de sportiva din Rusia.

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Miza partidei și-a spus cuvântul, iar debutul meciului de pe „Philippe-Chatrier” a consemnat nu mai puțin de patru break-uri, câte două de fiecare.

Mirra Andreeva, campioană la Roland Garros

Andreeva a reușit să rupă echilibrul la scorul de 3-3. A câștigat trei gameuri consecutive și și-a adujecat primul set al finalei.

Mirra Andreeva one set away from a maiden Grand Slam 👀#RolandGarros pic.twitter.com/cpF0cjWLMj — Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026

Venită din calificări, Chwalinska a fost de nerecunoscut în startul actului secund. Și-a pierdut de două ori serviciul și i-a permis sportivei din Rusia să se distanțeze rapid la un neverosimil 5-0.

Poloneza a punctat și ea pe tabelă, a reușit să facă și un break, dar nu a fost suficient pentru a completa o revenire spectaculoasă. Mirra a fructificat prima ei minge de meci, după un game câștigat la 0.

Emoționată, Andreeva s-a așezat în genuchi, iar după ce și-a salutat adversara și publicul s-a îndreptat direct în tribune unde s-a îmbrățișat cu antrenoarea sa Conchita Martinez.

Grație succesului de la Roland Garros, Mira a devenit cea mai tânără câștigătoare de la Roland Garros de la Monica Seles încoace, la 19 ani și 39 de zile.

Seles avea 16 ani și jumătate, în 1990, când a cucerit primul ei titlu pe zgura pariziană.

În drumul spre finală, Andreeva a învins-o în sferturi pe Sorana Cîrstea, scor 6-0, 6-3. A pierdut un singur set tot turneul!

2,8 milioane de euro și 2.000 de puncte în clasamentul WTA este premiul câștigat de Andreeva după succesul de la Roland Garros

Rezumat VIDEO. Mirra Andreeva - Maja Chwalinska

Mirra Andrreva, drumul spre trofeul de la Roland Garros

Turul 1: 6-3, 6-3 cu Fiona Ferro (29 de ani, #181 WTA)

6-3, 6-3 cu Fiona Ferro (29 de ani, #181 WTA) Turul 2: 3-6, 6-1, 6-1 cu Marina Bassols (26 de ani, #175WTA)

3-6, 6-1, 6-1 cu Marina Bassols (26 de ani, #175WTA) Turul 3: 6-4, 6-2 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #28 WTA)

6-4, 6-2 cu Marie Bouzkova (27 de ani, #28 WTA) Optimi de finală: 6-3, 6-2 cu Jil Teichmann (28 de ani, #170 WTA)

6-3, 6-2 cu Jil Teichmann (28 de ani, #170 WTA) Sferturi de finală: 6-0, 6-3 cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA)

6-0, 6-3 cu Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) Semifinale : 6-1, 6-3 cu Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA)

: 6-1, 6-3 cu Marta Kostyuk (23 de ani, #15 WTA) Finală: 6-3, 6-2 cu Maja Chwalinska (24 de ani, #114 WTA)

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