Probleme mari la FC Bacău Clubul patronat de cei mai bogați investitori din fotbalul românesc nu a primit licența pentru Liga 2 » Ce s-a întâmplat

FC Bacău, clubul deținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, nu a primit licența pentru Liga 2 și ar putea avea probleme începând cu sezonul viitor. Decizia nu este definitivă.

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Frații Pavăl sunt cei care se află în spatele brand-ului Dedeman și sunt, totodată, cei mai bogați investitori din fotbalul românesc. Echipa lor a evoluat în play-out-ul ligii secunde în sezonul recent încheiat.

FC Bacău nu a primit licența pentru Liga 2

Bacău ar putea avea dificultăți mari în următorul sezon, după ce echipa nu ar fi primit licența pentru participarea în liga secundă.

Decizia venită vineri din partea FRF poate fi atacată la Apel în maximum 5 zile, informează prosport.ro.

Fondurile provenite de la frații Pavăl se îndreaptă mai mult în zona academiei și foarte puțin spre echipa de seniori, condusă de Costel Enache.

„Anumite documente nu s-au putut încărca în platforma Football Connect și au lipsit la licențiere, acesta e motivul pentru care nu ni s-a acordat licențierea.

Marți voi fi la București, prezint toate actele la Apel, e o simplă formalitate. Nu avem emoții”, a declarat Bogdan Ghica, team manager al academiei de la FC Bacău.

În cazul unei decizii definitive, CS Dinamo ar putea rămâne în liga a doua, deși a pierdut barajul pentru menținere/retrogradare, cu șanse mari ca Ionuț Chirilă să vină ca antrenor.

În același timp, echipe precum Poli Iași sau Șelimbăr ar avea probleme similare cu licența, fără a exista încă informații clare încă din partea FRF.

Pavăl Holding, creștere importantă în ultimul an

Pavăl Holding, societatea deținută de frații Pavăl a înregistrat venituri de 2,6 miliarde de lei, creștere importantă față de cele 1,8 miliarde înregistrate în anul precedent, potrivit profit.ro.

După ce au transformat brandul Dedeman în cea mai mare companie din România, frații Pavăl și-au diversificat investițiile, sectorul imobiliar fiind cel în care s-au investit cele mai mari sume.

Recent, afaceriștii originari din Bacău au semnat un contract pentru preluarea magazinelor Carrefour din România.

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