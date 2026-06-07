Decizie finală Dinamo, anunț oficial despre Boateng: „O nouă provocare” » Milanov și Ikoko, vizați și ei
Kennedy Boateng FOTO: Sport Pictures
Superliga

Decizie finală Dinamo, anunț oficial despre Boateng: „O nouă provocare” » Milanov și Ikoko, vizați și ei

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 19:23
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 19:23
  • Dinamo București a oficializat despărțirea de Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul care își anunțase plecarea chiar după meciul cu FCSB, scor 1-2, din barajul pentru Conference League.
  • Gruparea din „Ștefan cel Mare” a anunțat și plecările lui Jordan Ikoko (32 de ani) și Georgi Milanov (34 de ani).
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După plecarea de la Dinamo, Tony Appiah, impresarul lui Boateng, a spus că acesta s-a înțeles deja cu o echipă din Arabia Saudită, fiind dorit și de Gigi Becali la FCSB.

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Dinamo a anunțat despărțirea de Kennedy Boateng

Deși se știa deja de aproximativ o săptămână că aventura lui Boateng la Dinamo s-a încheiat, clubul a anunțat abia duminică, 7 iunie, despărțirea de stoperul din Togo.

Clubul i-a mulțumit lui Boateng pentru perioada în care a purtat tricoul alb-roșu și-a urat succes în noile provocări din carieră.

„Mulțumim, Kennedy Boateng!

Contractul dintre Dinamo și Boateng a ajuns la sfârșit, iar jucătorul a ales să urmeze o nouă provocare în cariera sa.

Sosit la Dinamo în vara anului 2024, Boa s-a impus rapid ca o soluție pentru primul 11 al echipei noastre. A avut evoluții constante și a contribuit serios la performanțele echipei.

În cele două sezoane petrecute în alb și roșu, Boateng a bifat 74 de meciuri, în care a reușit să marcheze 8 goluri și să ofere 2 pase decisive.

Îi mulțumim lui Boa pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo, pentru seriozitatea și dedicarea de care a dat dovadă, și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”, a fost mesajul clubului.

1,2 milioane de euro
este cota lui Kennedy Boateng, conform Transfermarkt

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 74 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul a plecat liber de contract.

Ikoko și Milanov pleacă și ei de la Dinamo

În afară de despărțirea de Boateng, „câinii” au oficializat și plecările lui Jordan Ikoko și Georgi Milanov.

„Mulțumim, Jordan Ikoko!

Fundașul cu dublă cetățenie, franceză și congoleză, a ajuns la finalul contractului cu Dinamo.

Sosit la începutul sezonului recent încheiat, Jordan a evoluat pentru echipa noastră în 25 de meciuri, timp în care a oferit 2 pase decisive pentru coechipierii săi.

Îi dorim mult succes mai departe lui Jordan Ikoko în cariera sa și îi mulțumim pentru munca pe care a depus-o în tricoul alb-roșu!”.

Milanov a ajuns la Dinamo atunci când echipa se lupta pentru salvarea de la retrogradare, fiind piesă de bază apoi în echipa care a ajuns în play-off și a fost la un pas de calificarea în cupele europene.

„Mulțumim, Georgi Milanov!

Georgi, unul dintre veteranii echipei, a ajuns la finalul contractului cu echipa noastră.

Acesta a îmbrăcat tricoul lui Dinamo timp de 2 sezoane și jumătate, fiind unul dintre cei care au contribuit la menținerea clubului în Superligă, dar și la revenirea echipei în partea superioară a fotbalului nostru.

În această perioadă, Georgi a adunat 92 de prezențe în tricoul alb-roșu, marcând 4 goluri și oferind 8 pase decisive.

Îi mulțumim lui Georgi Milanov pentru toată munca pe care a depus-o atât pe terenul de joc, cât și în vestiarul echipei, și îi dorim mult succes mai departe în cariera de jucător!”.

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