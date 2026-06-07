„Tot sezonul am demonstrat asta” Crina Pintea, mesaj după locul 3 obținut în Liga Campionilor: „Doar atât vă cer” +7 foto
Crina Pintea
Handbal

„Tot sezonul am demonstrat asta” Crina Pintea, mesaj după locul 3 obținut în Liga Campionilor: „Doar atât vă cer”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 18:03
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 18:49
  • BREST - CSM BUCUREȘTI 26-32. Crina Pintea (36 de ani) și Andreea Rotaru (32 de ani) au vorbit despre bronzul obținut de „tigroaice” în Liga Campioniilor.
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CSM București a obținut pentru a treia oară această distincție, după cele din 2017, respectiv 2018.

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BREST - CSM BUCUREȘTI 26-32. Crina Pintea: „Tot sezonul am demonstrat asta”

„Astăzi a fost o altă zi, probabil de-aia am și simțit ieri durerea atât de apăsătoare. Știu că puteam mai mult, dar n-am avut o zi așa cum ne-am dorit și cum știam că putem avea.

Am demonstrat tot sezonul că avem puterea de a ne reîntoarce mai puternice și mă bucur că am făcut asta.

A fost o atmosferă extraordinară și le mulțumim tuturor fanilor care și-au făcut timp să vină aici”, a declarat Crina Pintea la Digi Sport.

Câștigătoare a Ligii Campionilor cu Gyor în anul 2019, Crina Pintea a cucerit primul bronz al carierei sale.

Întrebată ce sentimente o încearcă după ce a realizat acest lucru cu o echipă din România, pivotul formației din Capitală a replicat:

„Asta îmi mai lipsea. Bineînțeles că visul măreț era să câștigăm medalia de aur cu CSM București. De când am venit mi-am dorit acest lucru.

Mai am un an. Sunt recunoscătoare pentru ce s-a împlâmplat în acest sezon și că am ajuns în acest punct. Nu este simplu să ajungi în finala Ligii Campionilor, având în vedere că noi am trecut prin multe împreună.

Nu știu cum o să petrecem. Suntem în Budapesta și o să găsim un loc să petrecem timp împreună.

Le mulțumesc tuturor care au fost alături de noi și le cer să fie mai îngăduitori”, a concluzionat Pintea.

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Prima Sport 1.jpg
CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Prima Sport 1.jpg

Galerie foto (7 imagini)

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (1) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (2) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (3) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Prima Sport 1 (1).jpg
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Andreea Rotaru: „E o fericire foarte mare”

Andreea Rotaru a marcat ultimul gol al celor de la CSM București în Final 4-ul de la Budapesta, dar și ultimul al carierei sale.

Coordonatoarea de 32 de ani și-a anunțat retragerea la finele acestei stagiuni.

După partida cu Brest, Rotaru a vorbit despre sentimentele trăite după marcarea golului care a închis finala mică a Ligii Campionilor.

„A fost foarte emoționant, a fost plin de, nu știu, un amalgam de sentimente așa, fiind și prima dată la un Final 4 și fiind și meciurile acestea care se simt altfel, clar, a fost extraordinar de frumos și mă bucur că am încheiat așa.

Într-adevăr mi-au dat lacrime, m-am bucurat enorm de mult, e o fericire foarte mare pe care am simțit-o și mă bucur că am putut trăi lucruri aceste alături de fetele astea minunate.

Părinții mei sunt în tribună, i-am văzut cum s-au bucurat, mama plânge de două zile, cu siguranță și soțul acasă cu cea mică s-au bucurat, mi-e foarte dor de ei și abia aștept să-i văd”, a declarat Andreea Rotaru.

4 titluri
de campioană a cucerit Andreea Rotaru (3 cu CSM București, unul cu SCM Râmnicu Vâlcea)
  • Crescută de CSȘ Dinamo, Andreea a evoluat de-a lungul carierei pentru Corona Brașov (2010-2017), SCM Craiova (2017-2018), SCM Rm. Vâlcea (2018-2019) și Gloria Buzău (2019-2022), iar ulterior a ajuns la CSM București.

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