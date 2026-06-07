BREST - CSM BUCUREȘTI 26-32. Bojana Popovic (46 de ani), antrenoarea „tigroaicelor”, a vorbit despre succesul din finala mică a Ligii Campionilor.

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CSM și-a adjudecat pentru a treia oară medalia de bronz în Liga Campionilor, după cele obținute în 2017 și 2018.

Anterior, gruparea Bucureșteană fusese eliminată în semifinale de Metz, scor 27-32.

BREST - CSM BUCUREȘTI 26-32 . Bojana Popovic: „Sunt mândră de fetele mele”

Imediat după finalul partidei din MVM Dome, Bojana Popovic le-a lăudat pe jucătoarele de la CSM și a vorbit despre ce va urma la echipă.

„Sunt mândră de fetele mele. În meciul de ieri nu am fost noi. În ultimul meci al sezonului am arătat fața noastră adevărată. Sunt mândră de cum au jucat.

Am arătat ce știm să jucăm, sunt foarte mândră de aceste fete, mai ales că o parte din ele vor pleca. Nu a fost ușor, dar acesta e sportul. Trebuie să continuăm. Am lăsat totul în urmă, am dat tot ce am putut și am câștigat acest loc 3.

Înseamnă foarte mult pentru noi și medalia de bronz. Cred în ceea ce știu, în antrenamentele mele, poate fi aur sezonul viitor”, a spus Popovic, la Digi Sport.

FOTO. CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor

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