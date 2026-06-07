De la academia lui PSG, direct în Liga 1 VIDEO. Echipa din play-off și-a prezentat într-un mod spectaculos al doilea transfer al verii
Taylor Luvambo/ Foto: IMAGO
Superliga

De la academia lui PSG, direct în Liga 1 VIDEO. Echipa din play-off și-a prezentat într-un mod spectaculos al doilea transfer al verii

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.06.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 07.06.2026, ora 18:20
  • Taylor Luvambo (26 de ani) este noua extremă a celor de la FC Argeș.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Francezul cu profil ofensiv este al doilea transfer efectuat de piteșteni în această vară, după ce au parafat și mutarea fundașului cipriot Evagoras Antoniou (23 de ani), venit de la APOEL Nicosia.

Interogat 7 ore! Golgheterul Irakului, reținut în SUA înainte de CM 2026. Ce a pățit un alt membru al delegației
Citește și
Interogat 7 ore! Golgheterul Irakului, reținut în SUA înainte de CM 2026. Ce a pățit un alt membru al delegației
Citește mai mult
Interogat 7 ore! Golgheterul Irakului, reținut în SUA înainte de CM 2026. Ce a pățit un alt membru al delegației

VIDEO. Taylor Luvambo este noul jucător al lui FC Argeș

FC Argeș l-a prezentat pe Luvambo într-un mod spectaculos.

Ultima dată la Le Mans, echipă cu care a promovat în Ligue 1, francezul a fost comparat cu un bolid de mare viteză al celebrei curse de 24 de ore de pe legendarul Circuit de la Sarthe.

„De astăzi sunt VULTUR. Să-i dăm drumul”, au fost primele cuvinte ale lui Taylor ca jucător al clubului din Trivale.

150.000 de euro
este cota lui Luvambo, potrivit transfermarkt.ro

Ulterior, a venit și anunțul oficial:

„Taylor Luvambo este jucătorul echipei noastre. Născut pe 5 iulie 1999, la Saint-Denis, în Franța, Taylor are 1,80 m și evoluează în compartimentul ofensiv.

A fost format la academiile cluburilor Paris Saint-Germain, FC Nantes și Racing Club de France Football. În sezonul 2025/26 a evoluat la Le Mans, în Ligue 2, echipă alături de care a obținut promovarea în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Taylor a mai evoluat pentru FC Nantes, FC Fleury 91 și En Avant Guingamp, înainte de a ajunge la Le Mans în vara anului trecut.

Bine ai venit și mult succes în tricoul alb-violet! Bienvenue et beaucoup de succès sous le maillot blanc-violet!”, se arată în anunțul piteștenilor.

13 meciuri
a bifat Luvambo pentru Le Mans

FC Argeș, cantonament la Rogla

La fel ca în precedentele două sezoane, formația antrenată de Bogdan Andone va efectua un cantonament de pregătire la Rogla, Slovenia.

Acolo, piteștenii urmează să dispute trei meciuri amicale. Adversarii nu au fost momentan stabiliți.

Programul echipei FC Argeș:

  • 15 iunie – reunirea lotului la Albota
  • 21 iunie – plecarea spre Slovenia
  • 3 iulie – revenirea acasă

La întoarcerea în țară, FC Argeș va disputa un joc amical cu SCM Râmnicu Vâlcea, proaspăt promovată în Liga 2.

Citește și

„Invazia” portughezilor După Nuno Campos și Filipe Coelho, încă o echipă din Liga 1 va fi condusă de un antrenor lusitan
Superliga
15:55
„Invazia” portughezilor După Nuno Campos și Filipe Coelho, încă o echipă din Liga 1 va fi condusă de un antrenor lusitan
Citește mai mult
„Invazia” portughezilor După Nuno Campos și Filipe Coelho, încă o echipă din Liga 1 va fi condusă de un antrenor lusitan
Vieri, impresionat de Chivu Fostul mare atacant italian  l-a lăudat pe tehnicianul lui Inter: „A preluat o echipă distrusă psihic”
Campionate
15:23
Vieri, impresionat de Chivu Fostul mare atacant italian l-a lăudat pe tehnicianul lui Inter: „A preluat o echipă distrusă psihic”
Citește mai mult
Vieri, impresionat de Chivu Fostul mare atacant italian  l-a lăudat pe tehnicianul lui Inter: „A preluat o echipă distrusă psihic”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România
transfer PSG taylor luvambo
Știrile zilei din sport
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Campionate
07.06
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Citește mai mult
Dezvăluiri înfiorătoare Ce s-a întâmplat cu Eriksen: „Și-a dus mâna la piept și striga: «Opriți-l!»”. Ce urmează pentru danez
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Campionate
07.06
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Citește mai mult
Momente de panică la Danemarca - Ucraina Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon! Partida a fost abandonată » Ce spune doctorul
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Media
00:07
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Citește mai mult
Gabi Tamaș a câștigat Survivor România Al doilea reality show la care fostul fundaș al naționalei se impune! Cu câți bani se întoarce din Dominicană
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Superliga
07.06
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Citește mai mult
Poză cu transferurile!? FOTO. Gigi Becali, întâlnire cu cei doi jucători pe care îi vrea la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:27
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
„Dușmanii mei să fie sănătoși” Andrei Nicolescu nu exclude plecarea de la Dinamo
11:37
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
Vești noi despre Eriksen În ce stare se află mijlocașul, după ce s-a prăbușit din nou pe gazon în amicalul cu Ucraina. Anunțul medicului
10:52
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
Perez, victorie de răsunet Președintele lui Real Madrid a câștigat primele alegeri cu miză reală din ultimii 20 de ani
12:15
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Derby suspendat din cauza rachetelor Meci de baschet din Israel, afectat de războiul din Iran. Jucătorii au refuzat să revină pe teren: „De ce se tem?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul

Cristian Geambașu: Muncitorul
Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!

Dan Udrea: Opriți bătaia de joc!
Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic

Silviu Tudor Samuilă: Moștenirea lui Kopic
Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?

Cristian Geambașu: Ce este Dinamo și ce vrea ea?
Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?

Dan Udrea: Un David cu potențial de Goliat! O fi și regula U21 bună la ceva?
Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să nu-l plângă prea tare pe Kopic

Dan Udrea: Suporterii să <span>nu-l</span> plângă prea tare pe Kopic
Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent

Dan Udrea: Gigi Becali E RĂU, dar FCSB e excelent
Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget

Radu Naum: Gică Gadget
Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul

Cristian Geambașu: Șantierul
Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească

Cristian Geambașu: Bariera rusească
Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion

Cristian Geambașu: Două prietene. Sorana și Marion
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Top stiri
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Formula 1
07.06
Antonelli, de neoprit Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Citește mai mult
Antonelli, de neoprit  Pilotul de la Mercedes își continuă parcursul senzațional și în Monaco! Verstappen s-a retras imediat după start
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Handbal
07.06
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Citește mai mult
Succes istoric pentru Metz! După CSM, au bătut-o și pe Gyor și au câștigat în premieră Liga Campionilor
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Tenis
07.06
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
Citește mai mult
Zverev a rupt blestemul Neamțul îl învinge pe Cobolli și câștigă la Roland Garros primul Grand Slam, după 3 finale pierdute
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
B365
05.06
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată
Citește mai mult
UPDATE | Un accident între un buldoexcavator și un tramvai s-a produs pe Calea Văcărești. STB: Linia 10, blocată

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 29 rapid 5 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
08.06

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share