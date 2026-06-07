De la academia lui PSG, direct în Liga 1 VIDEO. Echipa din play-off și-a prezentat într-un mod spectaculos al doilea transfer al verii

Taylor Luvambo (26 de ani) este noua extremă a celor de la FC Argeș.

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Francezul cu profil ofensiv este al doilea transfer efectuat de piteșteni în această vară, după ce au parafat și mutarea fundașului cipriot Evagoras Antoniou (23 de ani), venit de la APOEL Nicosia.

VIDEO. Taylor Luvambo este noul jucător al lui FC Argeș

FC Argeș l-a prezentat pe Luvambo într-un mod spectaculos.

Ultima dată la Le Mans, echipă cu care a promovat în Ligue 1, francezul a fost comparat cu un bolid de mare viteză al celebrei curse de 24 de ore de pe legendarul Circuit de la Sarthe.

„De astăzi sunt VULTUR. Să-i dăm drumul”, au fost primele cuvinte ale lui Taylor ca jucător al clubului din Trivale.

150.000 de euro este cota lui Luvambo, potrivit transfermarkt.ro

Ulterior, a venit și anunțul oficial:

„Taylor Luvambo este jucătorul echipei noastre. Născut pe 5 iulie 1999, la Saint-Denis, în Franța, Taylor are 1,80 m și evoluează în compartimentul ofensiv.

A fost format la academiile cluburilor Paris Saint-Germain, FC Nantes și Racing Club de France Football. În sezonul 2025/26 a evoluat la Le Mans, în Ligue 2, echipă alături de care a obținut promovarea în Ligue 1.

De-a lungul carierei, Taylor a mai evoluat pentru FC Nantes, FC Fleury 91 și En Avant Guingamp, înainte de a ajunge la Le Mans în vara anului trecut.

Bine ai venit și mult succes în tricoul alb-violet! Bienvenue et beaucoup de succès sous le maillot blanc-violet!”, se arată în anunțul piteștenilor.

13 meciuri a bifat Luvambo pentru Le Mans

FC Argeș, cantonament la Rogla

La fel ca în precedentele două sezoane, formația antrenată de Bogdan Andone va efectua un cantonament de pregătire la Rogla, Slovenia.

Acolo, piteștenii urmează să dispute trei meciuri amicale. Adversarii nu au fost momentan stabiliți.

Programul echipei FC Argeș:

15 iunie – reunirea lotului la Albota

21 iunie – plecarea spre Slovenia

3 iulie – revenirea acasă

La întoarcerea în țară, FC Argeș va disputa un joc amical cu SCM Râmnicu Vâlcea, proaspăt promovată în Liga 2.

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